Thứ Hai, 09/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Masterise Homes tại WeChoice Awards 2025: Câu chuyện tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt

Tuấn Sơn

09/02/2026, 18:50

Xuất sắc vượt qua nhiều đề cử nổi bật, Masterise Homes - Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế - đã được vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” trong khuôn khổ WeChoice Awards 2025, ghi dấu ấn bằng câu chuyện tiên phong tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt trong thời đại mới.

Trong khuôn khổ lễ trao giải WeChoice Awards 2025, hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” không chỉ là một bảng đề cử, mà là không gian tôn vinh những thương hiệu Việt sở hữu nội lực bền bỉ, tư duy dài hạn và khát vọng hội nhập sâu rộng. Đây là nơi những câu chuyện vượt giới hạn được kể lại về cách doanh nghiệp Việt từng bước khẳng định vị thế bằng chất lượng, bản lĩnh và giá trị thật.

Tinh thần đó cũng chính là nền tảng để Masterise Homes được xướng tên – một thương hiệu kiên định với chiến lược phát triển dài hạn, “đi trước đón đầu” trong việc nâng chuẩn chất lượng không gian sống của người Việt suốt hơn một thập kỷ qua, thông qua triết lý “Branded Living – Chất lượng không gian sống hàng hiệu”.

Masterise Homes cùng các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” tại lễ trao giải WeChoice Awards 2025. Ảnh: Masterise Homes.
Masterise Homes cùng các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” tại lễ trao giải WeChoice Awards 2025. Ảnh: Masterise Homes.

Theo cách tiếp cận của Masterise Homes, chất lượng “hàng hiệu” trong bất động sản không chỉ được đo bằng việc hợp tác với các thương hiệu quốc tế, mà thể hiện ở tính nhất quán xuyên suốt từ quy hoạch, triết lý kiến trúc, thiết kế, thi công đến dịch vụ vận hành, được dẫn dắt bởi tư duy lấy con người làm trung tâm.

Không gian sống hàng hiệu ở Masterise Homes luôn đặt trải nghiệm sống của cư dân lên hàng đầu. Ảnh: Masterise Homes.
Không gian sống hàng hiệu ở Masterise Homes luôn đặt trải nghiệm sống của cư dân lên hàng đầu. Ảnh: Masterise Homes.

Đối với cư dân, triết lý “Branded Living” kiến tạo một môi trường sống tối ưu, bền vững, nơi giá trị sống và giá trị tài sản cùng gia tăng theo thời gian. Đối với thị trường, mô hình này góp phần tái định nghĩa bất động sản nhà ở – từ một tài sản đơn lẻ sang một hệ sinh thái sống đồng bộ, với trải nghiệm nhất quán trong suốt vòng đời sản phẩm, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng của từng phân khúc khách hàng, qua đó nâng mặt bằng chất lượng và chuẩn mực phát triển của toàn ngành bất động sản Việt Nam.

Chia sẻ về triết lý này, bà Thi Anh Đào – Giám đốc Marketing Masterise Group – cho biết: “Với Masterise Homes, không gian sống không chỉ là nơi ở, mà là nền tảng để nuôi dưỡng chất lượng sống lâu dài. Chúng tôi tin rằng một không gian được kiến tạo đúng ngay từ đầu – từ quy hoạch, thiết kế đến vận hành – sẽ đồng hành cùng con người qua từng giai đoạn cuộc sống, và đó mới là giá trị bền vững mà bất động sản cần hướng tới.”

Tư duy này được cụ thể hóa qua các dòng sản phẩm từ Masteri Collection, Lumière Series đến các dự án bất động sản hàng hiệu hợp tác với thương hiệu quốc tế – nơi mỗi không gian sống không chỉ đáp ứng công năng, mà phản chiếu nhịp sống, giá trị và kỳ vọng dài hạn của người Việt trong từng giai đoạn cuộc đời.

Từng góc không gian được chăm chút mỗi ngày, mang lại trải nghiệm sống xứng tầm cho cư dân. Ảnh: Masterise Homes.
Từng góc không gian được chăm chút mỗi ngày, mang lại trải nghiệm sống xứng tầm cho cư dân. Ảnh: Masterise Homes.

Điều khiến Masterise Homes thực sự truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025 không nằm ở quy mô dự án hay ngôn ngữ thiết kế, mà ở cách thương hiệu đặt con người và các giá trị cốt lõi của người Việt làm nền tảng cho mọi quyết định phát triển không gian sống.

Tại Grand Marina, Saigon, những lớp ký ức về ụ tàu Ba Son không bị xóa nhòa, mà được chắt lọc và chuyển hóa thành một không gian sống đương đại – nơi lịch sử và tương lai giao thoa trong từng đường nét kiến trúc. Tại Hải Phòng, The Centric kể câu chuyện về “chất sắt giao thương phố Cảng”, khơi gợi niềm tự hào địa phương thông qua cảm hứng từ hoa phượng đỏ và Núi Voi hùng vĩ. Mỗi dự án, theo cách riêng, đều trở thành một lát cắt văn hóa được đặt trong ngôn ngữ thiết kế hiện đại.

Thông qua tư duy quy hoạch và thiết kế, Masterise Homes lồng ghép các giá trị văn hóa – cộng đồng – thiên nhiên vào từng dòng sản phẩm, qua đó “viết tiếp câu chuyện Việt Nam” bằng ngôn ngữ sống đương đại, giàu bản sắc. Song song đó, Masterise Homes hướng tới xây dựng những cộng đồng cư dân văn minh, nơi chuẩn mực sống hiện đại hài hòa với các giá trị truyền thống. Thông qua cộng đồng “Nhà tôi ở Masterise”, chuỗi hoạt động xuyên suốt trong năm được triển khai nhằm kết nối cư dân, nâng tầm trải nghiệm sống và lan tỏa giá trị bền vững đến xã hội.

Không dừng lại ở phát triển dự án, Masterise Homes đang từng bước tạo ra tác động dẫn dắt, góp phần định hình chuẩn phát triển mới cho ngành bất động sản Việt Nam – như một câu chuyện về nội lực, bản lĩnh và khát vọng “vươn mình ra biển lớn” của doanh nghiệp Việt trong thời đại hội nhập.

Việc Masterise Homes được vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” không chỉ là sự ghi nhận cho những thành tựu đã đạt được, mà còn là sự cộng hưởng giữa tinh thần giải thưởng và triết lý phát triển của thương hiệu – cùng hướng tới những giá trị dài hạn, bền bỉ và có sức lan tỏa.

Thành tựu của Masterise Homes không chỉ khẳng định vị thế thương hiệu, mà còn phản ánh năng lực thực thi bài bản và dài hạn của Masterise Group. Với vai trò là tập đoàn kinh tế đa ngành, Masterise Group tiếp tục tham gia phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và hạ tầng trọng điểm, góp phần định hình diện mạo đô thị và thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam.

Từ khóa:

Masterise Homes

Đọc thêm

Bắc Ninh khởi công dự án Khu công nghiệp Đồng Phúc 355ha

Bắc Ninh khởi công dự án Khu công nghiệp Đồng Phúc 355ha

Với quy mô gần 355ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3,7 nghìn tỷ đồng, Khu công nghiệp Đồng Phúc được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp hiện đại…

Thị trường bất động sản Vinh (Nghệ An): Âm thầm tăng trưởng bên những “gã hàng xóm” lớn

Thị trường bất động sản Vinh (Nghệ An): Âm thầm tăng trưởng bên những “gã hàng xóm” lớn

Sau nhiều năm tăng trưởng lặng lẽ, bất động sản Vinh (cũ) đang bước ra khỏi vùng “im ắng” khi các động lực kinh tế, hạ tầng và công nghiệp đồng loạt được kích hoạt sau sáp nhập. Không tăng nóng theo các chu kỳ ngắn hạn, thị trường này đang hình thành một chu kỳ tăng trưởng bền vững, gắn với nhu cầu thực.

Pháp lý cải thiện thúc đẩy dòng vốn bất động sản “quay về”

Pháp lý cải thiện thúc đẩy dòng vốn bất động sản “quay về”

Các quy định mới trong Luật Đất đai 2024 và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã mang lại những thay đổi quan trọng, qua đó, mở rộng khả năng tham gia thị trường Việt Nam của người Việt ở nước ngoài…

TP. Hồ Chí Minh có thêm 28 khu đất thí điểm thực hiện dự án nhà ở

TP. Hồ Chí Minh có thêm 28 khu đất thí điểm thực hiện dự án nhà ở

HĐND TP. Hồ Chí Minh vừa thông qua nghị quyết về chấp thuận danh mục 28/30 khu đất mới thực hiện dự án thí điểm nhà ở trên địa bàn với diện tích trên 750.613m2...

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Từ ngày 16-02-2026, Ấn phẩm đặc biệt Xuân Bính Ngọ 2026 của Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ ra mắt bạn đọc với chủ đề "Khởi hành trên Đại Lộ Kiến Tạo"…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những đối tác mang lại thặng dư thương mại lớn nhất cho Trung Quốc năm 2025, Việt Nam cũng có mặt

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bộ Tài chính đề xuất mở lại cơ chế hóa đơn tổng để giảm áp lực hạ tầng công nghệ

Tài chính

2

Quy định mới trong việc cưỡng chế tài sản để thi hành án dân sự

Dân sinh

3

Đà Nẵng: Hàng hóa dự trữ phục vụ Tết đạt gần 3.500 tỷ đồng

Dân sinh

4

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng, nghỉ Tết sớm

Chứng khoán

5

Phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm năm 2026 cho 110 nhà máy nhiệt điện, sắt thép, xi măng

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy