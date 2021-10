Masterise Homes và Marriott International ký thỏa thuận mang căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton đến Hà Nội

Ngày 5/10/2021, Masterise Homes và Marriot International vừa công bố về việc ký kết thỏa thuận cho ra mắt dự án khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton, Hanoi - một dự án bất động sản hàng hiệu boutique ghi dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của thương hiệu Ritz-Carlton ở Việt Nam, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào quý 4/2023.

Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton tại The Grand nằm ở trung tâm của quận Hoàn Kiếm, trên con phố Hàng Bài trứ danh và chỉ cách hồ Hoàn Kiếm, vài bước chân. Với số lượng giới hạn 104 căn hộ hàng hiệu được thiết kế tinh xảo, đây sẽ là dự án bất động sản hàng hiệu Ritz-Carlton sang trọng và độc nhất của Hà Nội dành cho một số ít khách hàng đẳng cấp.

Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton, Hanoi được phát triển dựa trên hợp tác chiến lược và dài hạn giữa Masterise Homes và Marriott International, phát huy thế mạnh của đơn vị tiên phong trong các sản phẩm và dịch vụ bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam và tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, đơn vị sở hữu thương hiệu huyền thoại Ritz- Carlton.

Đội ngũ phát triển dự án bao gồm các kiến trúc sư, nhà thiết kế và tư vấn quản lý dự án với bề dày kinh nghiệm và năng lực xuất sắc, từng giành nhiều giải thưởng danh giá. Khi hoàn thành, đây sẽ là dự án bất động sản hàng hiệu Ritz-Carlton đầu tiên của Việt Nam và là sản phẩm bất động sản hàng hiệu thứ 5 của thương hiệu huyền thoại này tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương (sau Singapore, thủ đô Bangkok - Thái Lan, thủ đô Colombo- Sri Lanka và Kuala Lumpur - Malaysia).

Masterise Homes và Marriott International chính thức hợp tác mang dự án Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton đến Hà Nội - ghi dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của thương hiệu Ritz-Carlton ở Việt Nam.

Nhân dịp này, ông Jason Turnbull, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Masterise Homes chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào có thể mang thương hiệu huyền thoại Ritz-Carlton đến với Việt Nam và từ đó kiến tạo một phong cách sống hoàn toàn mới. Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton tại The Grand là một dự án siêu sang mang đến một di sản trường tồn theo thời gian cho chủ nhân, một kiệt tác kết hợp giữa vẻ đẹp của kiến trúc cổ điển và thiết kế hiện đại, đi kèm với dịch vụ huyền thoại của Ritz-Carlton. Dự án bất động sản hàng hiệu Ritz-Carlton đầu tiên tại Việt Nam sẽ thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về tiêu chuẩn sống siêu sang, đồng thời nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ bất động sản toàn cầu”.

Cổng vào khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton.

Theo truyền thống lâu đời đi cùng với thương hiệu huyền thoại Ritz-Carlton, những căn hộ tại Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton, Hanoi sẽ mang đến cho chủ nhân những tiện nghi đẳng cấp thế giới cùng với những dịch vụ sang trọng nhất. Tại bất kỳ dự án nào mang thương hiệu Ritz-Carlton, dịch vụ là dấu ấn và huyền thoại, không chỉ đơn thuần xuất phát từ những quy định và nguyên tắc, mà tự phát từ mong muốn luôn làm hài lòng khách hàng từ những điều nhỏ nhất.

Khu vực chính Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton.

Những người đưa triết lý dịch vụ này thành hiện thực tại các dự án bất động sản hàng hiệu Ritz-Carlton là những quý ông quý bà, những nghệ sĩ của sự mong đợi, những đại sứ của thương hiệu, những người mang đến những dịch vụ và trải nghiệm được cá nhân hóa và đáng nhớ cho chủ nhân và khách hàng của họ. Vị trí lý tưởng của dự án được bao quanh bởi các địa danh nổi tiếng của thành phố, những tiện ích cao cấp nhất, và cho phép cư dân tận hưởng nhịp sống của những con phố cổ ngay khi bước chân ra khỏi cửa và trở về với thư thái và riêng tư trong những căn hộ hàng hiệu trong vài bước chân.

Kiến trúc bên ngoài khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton.

“Chúng tôi rất vui mừng được bổ sung Việt Nam, cụ thể là Hà Nội, vào danh mục bất động sản mang thương hiệu Ritz-Carlton, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về cuộc sống “có thương hiệu” của tầng lớp thượng lưu tại quốc gia đang phát triển mạnh mẽ này,” ông Rajeev Menon, Chủ tịch vùng Châu Á Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc), Marriott International nói.

“Việt Nam là một bước đi hết sức phù hợp với chúng tôi, vì đây là một thị trường đang phát triển và năng động với nhiều tiềm năng. Với dự án Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton, Hanoi, chúng tôi tham gia từ giai đọan tư vấn thiết kế, thi công để đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn theo Ritz- Carlton toàn cầu, tạo ra chất lượng cao nhất và giá trị lâu dài cho người mua. Đồng thời, Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton, Hanoi cũng sẽ có đầy đủ các dịch vụ quản lý căn hộ theo tiêu chuẩn của Ritz-Carlton toàn cầu.”

Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton, Hanoi được cấp quyền sử dụng từ The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C và các đối tác (“Ritz-Carlton”). Ritz-Carlton không phải là chủ sở hữu, không xây dựng và không bán các sản phẩm của Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton, Hanoi. Không phải Ritz-Carlton mà Masterise Homes và các đối tác là đơn vị chịu trách nhiệm cho tính chính xác của tất cả các hình ảnh, phát ngôn và thông tin thể hiện ở tài liệu này.