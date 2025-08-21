Giá vàng tăng mạnh sau biên bản cuộc họp Fed, chờ phát biểu của ông Powell

Theo giới phân tích, việc giá vàng giao ngay giằng co quanh ngưỡng 3.350 USD/oz phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thềm hội nghị ngân hàng trung ương của Fed ở Jackson Hole...

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (20/8) tại thị trường Mỹ, rồi lại quay đầu giảm nhẹ trong phiên sáng nay (21/8) tại thị trường châu Á, trong bối cảnh nhà đầu tư nghiền ngẫm thông tin trong biên bản cuộc họp tháng 7 mới được Cục Dự trữ Liên bang (Fed) công bố. Quỹ vàng SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng mạnh.

Lúc 8h35 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 4,3 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương giảm 0,13%, giao dịch ở mức 3.344 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 106,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.140 đồng (mua vào) và 26.530 đồng (bán ra), tăng 30 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Chốt phiên ngày thứ Tư tại New York, giá vàng giao ngay đạt 3.339,7 USD/oz, tăng 23,7 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên trước, tương đương tăng 0,71%.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao sau tăng 0,9%, đóng cửa ở mức 3.388,5 USD/oz.

Vàng tăng giá khi đồng USD quay đầu giảm sau mấy ngày tăng liên tiếp, dù đặt cược vào khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tiếp tục giảm xuống. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME, thị trường lãi suất tương lai hiện chỉ đặt cược ở mức khoảng 80% Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới, từ mức khoảng 90% vào đầu tuần.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác chốt phiên ngày thứ Tư ở mức 98,22 điểm, giảm nhẹ từ mức 98,27 điểm của phiên trước. Sáng nay, chỉ số này tăng nhẹ, có lúc đạt mức 98,26 điểm.

Mấy phiên vừa rồi, đặt cược vào việc Fed hạ lãi suất trong tháng 9 giảm bớt và đồng USD tăng giá đã đồng thời gây áp lực giảm lên giá vàng.

Biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed đã được ngân hàng trung ương này công bố vào ngày thứ Tư, cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Fed lo ngại về tình trạng của thị trường lao động và lạm phát. Dù vậy, phần lớn các thành viên dự họp nhất trí với quan điểm rằng còn quá sớm để hạ lãi suất. Có hai thống đốc Fed là ông Christopher Waller và bà Michelle Bowman không đồng tình với quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp này, đánh dấu lần đầu tiên có hai quan chức có quyền bỏ phiếu trong Fed bất đồng ý kiến như vậy kể từ năm 1993.

“Các thành viên dự họp nhìn chung đều đề cập đến rủi ro theo cả hai chiều hướng đối với sứ mệnh kép của Fed, nhấn mạnh rủi ro tăng lạm phát và rủi ro giảm việc làm”, biên bản cho biết. Dù “một tỷ lệ lớn các thành viên dự họp đánh giá rằng rủi ro tăng lạm phát là lớn hơn trong số hai rủi ro này, có hai thành viên xem rủi ro giảm việc làm mới là rủi ro lớn hơn”.

Nội dung của biên bản cuộc họp Fed tiếp tục cho thấy tình thế “khó xử” của Fed về lãi suất, vì rủi ro lạm phát tăng đòi hỏi giữ nguyên lãi suất, trong khi dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động có thể đặt ra yêu cầu hạ lãi suất về mức thấp hơn.

Tuy nhiên, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong nói với hãng tin Reuters rằng biên bản cuộc họp Fed không có nhiều tác động tới giá vàng phiên này, vì giới đầu tư xem đây là thông tin cũ bởi được công bố sau báo cáo việc làm tháng 7 ảm đạm hơn dự báo.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo giới phân tích, việc giá vàng giao ngay giằng co quanh ngưỡng 3.350 USD/oz phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thềm hội nghị ngân hàng trung ương của Fed ở Jackson Hole, Wyoming vào ngày thứ Sáu tuần này. Mối quan tâm của thị trường đang hướng tới bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại sự kiện đó. Bài phát biểu được kỳ vọng sẽ mang tới cho nhà đầu tư những tín hiệu rõ ràng hơn về đường đi của lãi suất Fed trong thời gian tới.

“Nếu ông Powell tỏ ra mềm mỏng, giá vàng sẽ hưởng lợi vì vàng là tài sản không mang lãi suất. Nếu ông ấy mềm mỏng, giá vàng có thể bứt phá qua 3.350 USD/oz và sẽ kiểm tra lại mốc 3.400 USD/oz”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận xét.

Trong một báo cáo, ngân hàng Goldman Sách giữ nguyên dự báo giá vàng đạt 4.000 USD/oz vào giữa năm 2026 với các yếu tố hỗ trợ gồm nhu cầu mạnh của các ngân hàng trung ương, hoạt động mua ròng của các quỹ ETF khi Fed nới lỏng chính sách, và khả năng 30% kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong vòng 12 tháng tới.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 4 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, giảm khối lượng nắm giữ còn 958,2 tấn vàng. Trong hai phiên liên tiếp, quỹ đã bán ròng hơn 7 tấn vàng.