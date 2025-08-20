Trụ được kéo mạnh, VN-Index vẫn xanh, cổ giảm la liệt

Sau phiên sáng bị bán tháo dữ dội, VN-Index chiều nay “lầm lũi” đi lên, thậm chí cuối ngày còn đóng cửa trên tham chiếu. Đó chỉ là hiệu ứng của việc kéo giá một số cổ phiếu vốn hóa lớn, còn số lượng mã giảm nhiều hơn 3 lần số tăng, thậm chí hàng trăm cổ phiếu giảm sâu.

Chỉ số đóng cửa tăng 0,61% tương đương 10,16 điểm so với tham chiếu nhưng độ rộng lại chỉ còn 83 mã tăng/259 mã giảm. Có được trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng này” là nhờ các mã trụ VIC, VHM kết hợp với loạt cổ phiếu ngân hàng rất mạnh.

VIC và VHM là hai mã dẫn đầu nhóm kéo điểm cho VN-Index. VIC chiều nay tăng thêm 2,31% so với giá chốt buổi sáng, đóng cửa vượt tham chiếu 5,08%. VHM tăng thêm 4,65%, đóng cửa tăng 5,43%. Chỉ riêng hai mã này đã đem về 10,4 điểm.

Loạt cổ phiếu ngân hàng cực kỳ ấn tượng đã hỗ trợ sức mạnh cho VIC và VHM. PPB chốt phiên sáng giảm 2,8%, đột ngột từ khoảng 1h30 trở đi tăng vù vù lên thẳng giá kịch trần. Như vây nếu tính riêng chiều nay LPB tăng khoảng 9,98%. SSB cũng có màn bay cao 4,35% từ mức tham chiếu buổi sáng. STB đảo chiều thành tăng 1,69% so với tham chiếu nhờ biên độ tới +3,24% chiều nay. Rất tiếc là 3 cổ phiếu ngân hàng này không quá lớn. Dù vậy mức tăng hết biên độ của LPB cũng giúp mã này lọt vào Top 5 kéo điểm.

Ở nhóm trụ, VPB tuy có giá kịch trần nhưng là thành quả từ phiên sáng, còn chiều nay không thay đổi. TCB có thêm 2,53% nữa, đóng cửa tăng tổng cộng 3,32%. CTG tăng thêm 1,2%, mở rộng biên độ thành +2,02%. Thậm chí kém như BID cũng hồi lại được 1,24% so với phiên sáng, còn giảm nhẹ 0,37%. SHB cũng hồi lên đáng kể 1,95%, còn giảm 1,08% so với tham chiếu…

Tổng hợp lại, chỉ riêng nhóm VIC, VHM, VPB, TCB, LPB – 5 cổ phiếu mạnh nhất – cũng đã đem về cho VN-Index tới hơn 19 điểm, trong khi chỉ số này chỉ tăng 10,16 điểm.

VN30-Index đóng cửa cũng tăng 0,99% dù độ rộng là 12 mã tăng/17 mã giảm. Sức mạnh giá cổ phiếu trong rổ ở hai thái cực rất đối lập. Nhóm 12 mã tăng có 3 cổ phiếu kịch trần (LPB, VIB và VPB) cùng 8 mã khác tăng từ 1% tới 5%. Phía giảm cũng có 2 mã giảm quá 3% là PLX và DGC, cùng 12 mã khác giảm từ 1% tới dưới 3%.

Chỉ vài cổ phiếu vốn hóa lớn tăng mạnh hôm nay đã đem về toàn bộ điểm số cho VN-Index.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, trạng thái giảm giá cổ phiếu lấn át hoàn toàn bất chấp VN-Index xanh. Trong 259 cổ phiếu đỏ có tới 130 mã giảm quá 2%, tương đương với buổi sáng. Ngoài ra còn 70 cổ phiếu khác giảm trong biên độ 1% tới 2%. Nhóm thanh khoản ngàn tỷ và giảm giá cực mạnh là HPG giảm 2,66% khớp 2.790,7 tỷ đồng; FPT giảm 2,59% với 1.974,3 tỷ; CII giảm 4,96% với 1.465,3 tỷ; VND giảm 2,63% với 1.291,3 tỷ; PDR giảm 4,67% với 1.155 tỷ; TPB giảm 2,82% với 1.153,5 tỷ.

Còn lại nhóm giảm trên 3% giao dịch cỡ trăm tỷ trở lên thì quá nhiều để thống kê. Chỉ số Midcap đóng cửa giảm 1,12%, Smallcap giảm 1,83%. Tính chung nhóm giảm từ 2% trở lên đã chiếm tới 38,7% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE.

Ở nhóm tăng, tình thế đối lập về sức mạnh cũng tương tự rổ VN30. BSR kịch trần với thanh khoản 1.706 tỷ đồng. KBC tương tự với 1.285,1 tỷ. Nhóm khớp vài trăm tỷ đồng mỗi mã và giá rất mạnh cũng khá nhiều: MSB tăng 3,81%, OCB tăng 6,64%, LCG tăng 2,23%, VDS tăng 6,73%, TCH tăng 2,78%, GEE tăng 6,92%. Trong 83 cổ phiếu xanh phiên này thì 56 mã tăng trên 1%. Dù vậy ngay cả khi có 6 mã thanh khoản cỡ ngàn tỷ đồng trong nhóm này thì cả nhóm cũng chỉ chiếm 28,2% giao dịch sàn HoSE, dồn vào 20 mã thanh khoản cao nhất.

Một diễn biến khá bất ngờ là chiều nay thanh khoản hai sàn rất “kém”, giá trị khớp lệnh chỉ đạt 24.256 tỷ đồng, giảm tới 46% so với buổi sáng. Giao dịch sàn HoSE thậm chí giảm gần 47%, rổ VN30 giảm 39%. Việc VN-Index được các trụ kéo lên “lộ liễu” đã không kích thích được hoạt động bắt đáy nhiều như các phiên rung lắc trước. Ví dụ phiên chiều ngày 15/8 cầu bắt đáy đẩy thanh khoản lên tới 28.270 tỷ đồng ở sàn HoSE; phiên ngày 5/8 thanh khoản buổi chiều tới 41.118 tỷ đồng. Do chiều nay thanh khoản sụt giảm nên dù buổi sáng là kỷ lục lịch sử, cả ngày hôm nay giao dịch khớp lệnh hai sàn vẫn chỉ là gần 69.261 tỷ đồng, chưa phá được kỷ lục 78.515 tỷ đồng hôm 5/8 vừa qua.