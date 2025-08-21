Định giá chứng khoán Việt Nam đã cao hơn so với khu vực, VN-Index cần một nhịp chỉnh?

Mặc dù sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán trong dài hạn vẫn còn nguyên vẹn song rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đã tăng lên. MBS dự báo VN-Index có thể lùi về vùng 1560 – 1580 vào cuối tháng 8.

Quán tính tăng của VN-Index ngày càng mạnh khi lên các mức cao mới. Kể từ ngưỡng 1.400 điểm, chỉ số này phải mất 10 phiên để đạt ngưỡng 1.500 điểm, nhưng chỉ mất 5 phiên để từ ngưỡng 1.500 điểm lên 1.600 điểm. Đóng cửa phiên giao dịch 20/8, chỉ số đạt 1.664 điểm.

Kể từ đầu tháng 8, đà tăng của thị trường đã lan tỏa sang các cổ phiếu vốn hóa trung bình. Cụ thể, chỉ số VN30 và VNMidcap lần lượt tăng 10,4% và 9%, trong khi các cổ phiếu vốn hóa nhỏ chỉ tăng 3,9%. Trong khi VN30 và Midcap đã lần lượt vượt đỉnh và lập các mức cao mới thì Smallcap vẫn còn cách đỉnh 2022 khoảng 28%.

Cập nhật triển vọng thị trường, chứng khoán MBS cho rằng nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, chính sách hỗ trợ tích cực, các nút thắt pháp lý được tháo gỡ, môi trường lãi suất thấp kết hợp với tăng trưởng lợi nhuận hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên nền thấp của cùng kỳ năm ngoái vẫn là các yếu tố đảm bảo cho sự tăng trưởng của chỉ số VN-Index trong năm 2025.

Về vĩ mô, ngành sản xuất lấy lại đà phục hồi nhờ số lượng đơn hàng mới tăng trở lại, chỉ số PMI đã tăng từ mức 48,9 của tháng 6, đã tăng lên trên ngưỡng 50 điểm lần đầu tiên trong bốn tháng đạt 52,4 điểm trong tháng 7. Xuất khẩu trong tháng 7 cũng tăng tích cực 16% so với cùng kỳ, trong khi nhập khẩu tăng 17,8% so với cùng kỳ.

Đối với nội tại thị trường, MBS kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết có thể đạt mức17%/16% so với cùng kỳ giai đoạn 2025-2026 ở kịch bản cơ sở bao gồm yếu tố xuất khẩu chậm lại do quy định về “hàng trung chuyển”.

Ở kịch bản tích cực, lợi nhuận thị trường 2025-2026 có thể tăng cao hơn ở mức 18%/17% nếu xuất khẩu tốt hơn dự kiến nhờ qui định về “hàng trung chuyển” không quá khắt khe. Bên cạnh đó, Việt Nam đang tiến gần hơn đến cơ hội được tham gia vào nhóm các thị trường chứng khoán mới nổi của FTSE trong năm 2025.

"Mặc dù vậy, thị trường cần một nhịp điều chỉnh", MBS nhấn mạnh.

Định giá thị trường đã không còn quá hấp dẫn. P/E trailing hiện tại của VN-Index hiện ở mức 15,3 lần, cao nhất trong vòng 3 năm gần đây và tương đương P/E bình quân 5 năm. Mặc dù mức định giá hiện tại vẫn thấp hơn so với thời điểm 2021 khi VN-Index ở vùng 1.500 điểm, P/E trailing ở mức 20 – 21 lần, song định giá thị trường Việt Nam đang cao hơn so với một số nước trong khu vực như Singapore (14,6 lần), Malaysia (14,4 lần), Indonesia (12 lần).

Về phân tích kỹ thuật, rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang tăng lên. Thị trường cũng có dấu hiệu phân phối phiên thứ 3 khi thanh khoản ở phiên cuối tuần qua được đẩy lên ngưỡng 66.000 tỷ đồng, trước đó là 2 phiên đạt 86.000 tỷ đồng (ngày 5/8) và 80.000 tỷ đồng (ngày 29/7).

Về kỹ thuật, sau các phiên phân phối, không có nghĩa thị trường sẽ giảm ngay mà là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể bước vào giai đoạn tái tích lũy trong quá trình đi lên hoặc tạo một vùng dao động sau quá trình tăng giá mạnh.

Dấu hiệu có thể cảm nhận trực quan là trong vòng 3 phiên gần đây (đủ 1 vòng T+), chỉ số VN-Index vẫn tăng thêm 1,1% nhưng phần lớn mặt bằng cổ phiếu đã giảm, có nhóm giảm bình quân từ -3% đến -4%, đối với cổ phiếu cụ thể mức giảm có thể còn mạnh hơn.

Đây có thể là giai đoạn mà chỉ số Vn-Index tăng/giảm không nhiều nhưng danh mục cổ phiếu có mức thiệt hại lớn, tức việc tham chiếu chỉ số có thể không phản ánh đúng diễn biến phần lớn ở mặt bằng cổ phiếu, diễn biến này có thể diễn ra trong tuần sau. Vùng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực 1.566 – 1.588 điểm.

MBS cho rằng VN-Index có thể lùi về vùng này vào cuối tháng 8.

Thị trường có thể đi vào giai đoạn “chỉ số đi một đằng, danh mục lại đi một nẻo”, trong bối cảnh thanh khoản đang ở mức nền cao kỷ lục và mức tăng của các nhóm cổ phiếu dẫn dắt khá nhiều, vòng quay của dòng tiền lại càng nhanh.

Do vậy, nhà đầu tư nên hạn chế mua mới đối với các nhóm cổ phiếu đã tăng nhiều, tập trung vào nhóm cổ phiếu đang có nền tích lũy và chưa tăng ở các nhóm cổ phiếu như: Thép, Sản xuất và phân phối điện, Công nghệ, Bất động sản Khu công nghiệp, dầu khí, Thực phẩm, …