Mặt bằng chung thị trường vẫn chưa nóng, VN-Index sẽ sôi động nhất trong năm 2026?

VN-Index hoàn toàn có khả năng bật tăng quay trở lại kiểm định vùng 1.740–1.780 điểm trong hai tháng cuối năm và trở nên sôi động nhất trong năm 2026.

Nhận định về triển vọng thị trường chứng khoán những tháng cuối năm, ông Trần Anh Tuấn, CFA, Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI), cho rằng sau khi lập đỉnh tại ngày 14/10 với mức cao nhất đạt được là 1.794,58 điểm thì chỉ số VN-Index đã liên tục gặp áp lực chốt lời mạnh mẽ.

Chỉ số liên tục giảm nhanh và lần đầu tiên trong lịch sử nhà đầu tư phải trải qua một phiên mà chỉ số đóng cửa với mức giảm kỷ lục hơn 90 điểm. Tuy vậy tính từ đầu năm tới hết ngày 31/10 chỉ số VN-Index vẫn ghi nhận mức tăng ấn tượng 393.46 điểm, tương ứng tăng 29,4% - mức tăng cao nhất trong khu vực. Hiện tại chỉ số VN-Index đang có xu hướng dao động tích lũy lại tại vùng nền 1.600 điểm.

Việc thị trường đang tích lũy quanh vùng 1.600 điểm là diễn biến hoàn toàn bình thường sau một giai đoạn tăng trưởng khá mạnh từ đầu năm và thị trường sẽ không có nhịp điều chỉnh sâu hơn nữa.

Nếu nhìn kỹ hơn, chúng ta có thể thấy mức tăng của chỉ số chủ yếu chỉ đến từ một vài cổ phiếu lớn như VIC, VHM, TCB, VPB… Trong khi đó, mặt bằng chung của thị trường vẫn chưa thực sự “nóng”, thể hiện qua độ lan tỏa dòng tiền còn khá hạn chế và số lượng cổ phiếu ghi nhận tăng không nhiều.

Dù có thể xuất hiện những nhịp rung lắc ngắn hạn, xu hướng chủ đạo của thị trường vẫn là tích lũy trong nền giá cao và chờ đợi sự lan tỏa của dòng tiền sang các nhóm ngành khác. Khi yếu tố cơ bản đặc biệt là lợi nhuận doanh nghiệp và nền tảng vĩ mô vững chắc dần được phản ánh vào giá, thị trường vẫn còn dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Bối cảnh hiện nay đang hội tụ khá nhiều yếu tố thuận lợi cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong hai tháng cuối năm 2025, khả năng thị trường có một nhịp bật tăng mới là hoàn toàn có cơ sở, dù vẫn sẽ kèm theo những nhịp rung lắc ngắn hạn để kiểm định tại các vùng hỗ trợ/kháng cự.

Thứ nhất, về vĩ mô toàn cầu, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang trong chu kỳ cắt giảm lãi suất, với hai lần cắt liên tiếp từ tháng 9 đến nay, đưa lãi suất điều hành xuống 3,75–4%. Điều này giúp giảm áp lực tỷ giá, hạ chi phí vốn và thúc đẩy dòng tiền quay lại các tài sản rủi ro, trong đó có thị trường chứng khoán đặc biệt là các thị trường mới nổi như Việt Nam.

Thứ hai, yếu tố nội tại của Việt Nam đang ở trạng thái tích cực với GDP tăng trưởng tốt, lạm phát kiểm soát quanh mức 3,2%, lãi suất trong nước duy trì thấp, mặt bằng huy động phổ biến chỉ 3,5–5%/năm, xuất khẩu vẫn tăng trưởng ổn định bất chấp những biến động về thuế quan từ chính phủ Mỹ.

Thứ ba, niềm tin dòng tiền ngoại được củng cố mạnh mẽ sau khi FTSE Russell công bố nâng hạng Việt Nam lên “thị trường mới nổi hạng hai”, có hiệu lực tháng 9/2026, với dòng vốn dự kiến chảy vào 3–6 tỷ USD. Dòng tiền này đang dần phản ánh qua việc khối ngoại quay trở lại mua ròng trong tuần đầu tháng 11.

Bên cạnh đó, từ nay đến năm 2027, thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo sẽ trở nên sôi động và đa dạng hơn đáng kể nhờ làn sóng IPO của hàng loạt doanh nghiệp lớn, sẽ cung cấp thêm nhiều lựa chọn chất lượng, gia tăng mạnh mẽ tính hấp dẫn và chiều sâu cho thị trường vốn Việt Nam.

Tổng hợp các yếu tố trên, VN-Index hoàn toàn có khả năng bật tăng quay trở lại kiểm định vùng 1.740–1.780 điểm trong hai tháng cuối năm và trở nên sôi động nhất trong năm 2026. Dẫu vậy, để xu hướng tăng được bền vững, thị trường cần sự lan tỏa dòng tiền rõ ràng hơn sang các nhóm vốn hóa trung bình và cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.

Ở thời điểm hiện tại, khi thị trường chứng khoán Việt Nam đang dao động tích lũy trong vùng 1.600 – 1.650 điểm sau giai đoạn tăng mạnh và bối cảnh vĩ mô toàn cầu trong nước đều đang hỗ trợ, các nhà đầu tư nên hành động theo hướng “chủ động – chọn lọc – kiểm soát rủi ro”.

Trong ngắn hạn, các nhà đầu tư nên tập trung vào các nhóm cổ phiếu dẫn dắt có nền tảng cơ bản vững như Ngân hàng, Chứng khoán, và Xây dựng – Đầu tư công. Các nhóm này vẫn đều đang hưởng lợi trực tiếp từ tăng trưởng tín dụng cao nhờ mặt bằng lãi suất thấp tạo động lực cho tiêu dùng và đầu tư, dòng vốn ngoại quay lại, kết quả kinh doanh Quý IV khả quan.

Đối với các nhà đầu tư trung, dài hạn có thể tận dụng câu chuyện nâng hạng FTSE Russell như một “động cơ” để nắm giữ các cổ phiếu có khả năng lọt rổ chỉ số quốc tế (FTSE Vietnam, MSCI Frontier). Đó thường là các doanh nghiệp có vốn hóa lớn, thanh khoản cao, minh bạch và tỷ lệ free-float tốt.

Nhà đầu tư nên duy trì danh mục với tỷ trọng cổ phiếu khoảng 60–70%, phần còn lại là tiền mặt để linh hoạt xử lý khi xuất hiện nhịp rung lắc hoặc cơ hội giá tốt.