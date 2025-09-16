Cảnh báo dịch sốt xuất huyết tăng rất nhanh ở Đồng Nai và TP.HCM
Tuế Nguyệt
16/09/2025, 09:57
Báo cáo của CDC Đồng Nai cho biết, tính đến giữa tháng 9/2025, toàn tỉnh ghi nhận gần 900 ca mắc sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị, tăng gần 140% so cùng kỳ năm ngoái với 3 ca tử vong; trong khi đó, TP.HCM ghi nhận hơn 15.000 ca mắc, tăng 160% với 11 ca tử vong.
Trung tâm Kiểm soát bênh tật tỉnh Đồng Nai (CDC Đồng Nai)
chiều 14/9 đã có báo cáo nhanh cho biết, chỉ trong tuần 36 toàn tỉnh Đồng Nai đã
ghi nhận gần 900 ca mắc sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị, tăng gần 140%
so với cùng kỳ năm 2024.
Cơ quan này cũng cho biết thêm, tính từ đầu năm 2025 đến
nay, Đồng Nai đã ghi nhận hơn 13.700 ca sốt xuất huyết, 7.300 ca sởi và 5.600
ca tay chân miệng; trong đó, sốt xuất huyết và sởi đều đã có 3 trường hợp tử
vong. Trung bình mỗi ngày có 40 - 50 bệnh nhi nằm điều trị sốt xuất huyết, cao
điểm có ngày gần 10 trẻ rơi vào tình trạng sốc sốt nguy kịch.
Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) báo
cáo rằng thành phố này ghi nhận 10 người tử vong do sốt xuất huyết trong 6 đầu
năm 2025, trong số đó có nhiều ca nặng và ngành y tế đã nâng cảnh báo dịch.
Cụ thể, HCDC cho biết, tính đến cuối tháng 7/2025 đã có hơn
15.000 ca sốt xuất huyết được ghi nhận, tăng gần 160% so cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, khu vực TP.HCM cũ có gần 12.000 ca với 222 trường hợp nặng, 6 bệnh
nhân tử vong; tỉnh Bình Dương cũ ghi nhận gần 2.700 ca, trong đó 65 ca chuyển nặng,
3 người tử vong; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 929 ca, một tử vong. Số ca nặng tại
các địa phương đều cao gấp nhiều lần cùng kỳ năm ngoái.
Số ca sốt xuất huyết có xu hướng tăng nhanh và lan rộng, số
ca nặng và tử vong đã gây áp lực lên hệ thống y tế nói chung, các bệnh viện, nhất
là bệnh viện chuyên sâu nói riêng. Cũng theo HCDC, giai đoạn 2019 - 2022, các đợt
dịch lớn đều bùng phát từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8 là giai đoạn cao điểm
mùa mưa, môi trường thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Vì vậy, thời điểm
hiện nay cũng là khung thời gian thành phố đặc biệt cảnh giác.
Các địa phương đang tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch và
đánh giá điểm nguy cơ, hướng dẫn người dân phòng bệnh nhằm giảm số ca mắc và tử
vong. Kênh ứng dụng Y tế trực tuyến sẽ tiếp nhận phản ánh và theo dõi
xử lý các điểm nguy cơ…
Ngành y tế thành phố khuyến cáo người dân chủ động diệt
loăng quăng bằng cách loại bỏ vật chứa nước có thể là nơi muỗi vằn đẻ trứng; các
vật chứa nước phục vụ sinh hoạt nhưng ít dùng cần phải được sắp xếp, che chắn,
không để ứ đọng nước. Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân ngủ mùng màn, dùng
bình xịt hay hương muỗi, bôi kem xua muỗi, vợt bắt muỗi. Khi bị sốt, hãy đến
ngay cơ sở y tế để khám, không tự ý điều trị tại nhà.
Tại Đồng Nai, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới bệnh viện Nhi đồng
Đồng Nai bác sĩ Nguyễn Thanh Quyền cho biết đa phần các bậc cha mẹ không rành
hay nhầm lẫn giữa các bệnh về sốt như sốt siêu vi, sốt xuất huyết nên hay chủ
quan và để sốt kéo dài ở trẻ. Chẳng hạn, khi trẻ bị sốt cao, khó hạ gây mệt mỏi
nhiều hơn, lúc đó cần nghĩ ngay đến sốt xuất huyết và đưa đi khám kịp thời. Vì
thực tế, nhiều trẻ khi được cha mẹ đưa vào viện thì đã trở nặng sốt xuất huyết,
việc điều trị vì vậy sẽ khó khăn, mất nhiều thời gian hơn, cũng như ảnh hưởng đến
sức khỏe và an toàn cho trẻ.
Các địa phương phía Nam hiện vào cao điểm mùa mưa, cũng là
mùa dịch bệnh. Tình hình dịch bệnh tại khu vực cho thấy sự biến động rõ nét so
với cùng kỳ năm 2024. Báo cáo mới đây về đáp ứng kiểm soát dịch bệnh sốt xuất
huyết, các bệnh truyền nhiễm lưu hành tại khu vực phía Nam, bác sĩ Lương Chấn
Quang, Trưởng khoa Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật, Viện Pasteur TP.HCM cho biết,
tính đến tuần đầu của tháng 8/2025, bệnh sốt xuất huyết dẫn đầu với 44.417 ca mắc
mới và 11 ca tử vong. So với năm ngoái chỉ có tổng 22.473 ca mắc và 7 ca tử
vong, tăng 97,6% về số ca mắc, cho thấy sự gia tăng đáng kể.
Viện Pasteur TP.HCM cũng ghi nhận nhiều ổ dịch mới xuất hiện,
hình thành hai hướng lan truyền rõ rệt: Hướng 1, từ Hóc Môn (TP.HCM) sang Đức
Hòa (Long An cũ) rồi đến Tây Ninh; và hướng 2, từ Đồng Nai đến Bình Phước (cũ) rồi
lên Lâm Đồng. Tỷ lệ ca nặng hiện ở mức 2,3%, tương đương trung bình nhiều
năm. Tỷ lệ tử vong vẫn ở mức thấp với 0,027% ở người lớn và 0,021% ở trẻ
em. Đặc biệt, trong số 11 trường hợp tử vong được ghi nhận, có đến 70% là
người lớn.
Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết, thời tiết mưa nhiều và
nóng ẩm đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển và truyền bệnh. Theo
chu kỳ nhiều năm, số ca mắc thường gia tăng vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến
tháng 12. Tại Việt Nam, sốt xuất huyết lưu hành ở hầu hết các địa
phương. Trung bình mỗi năm, cả nước ghi nhận khoảng 100.000 trường hợp mắc với
khoảng 100 ca tử vong. Bệnh diễn ra quanh năm, nhưng thường tăng mạnh trong các
tháng từ tháng 6 đến tháng 11.
Cơ quan của Bộ Y tế cũng báo cáo từ đầu năm 2025 đến nay, cả
nước đã ghi nhận 32.189 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 trường hợp tử
vong. So với cùng kỳ năm 2024 (ghi nhận 36.276 ca và 6 ca tử vong), số mắc giảm
11,2%, tử vong giảm 1 trường hợp.
Hà Nội đề xuất miễn phí dịch vụ cấp cứu ngoại viện
17:00, 15/09/2025
Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cao tại nhiều địa phương
12:00, 12/09/2025
Bộ Y tế phản hồi về những vướng mắc khi cấp giấy hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
09:46, 12/09/2025
Đọc thêm
Tổng đài 112: Giải pháp kịp thời cho tình huống khẩn cấp tại Việt Nam
Ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2023/QĐ-TTg, chính thức đưa vào hoạt động số điện thoại 112 (tổng đài 112) nhằm tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa và các yêu cầu trợ giúp từ tổ chức, cá nhân trên toàn quốc và Quyết định số 2024/QĐ-TTg ban hành Quy chế về việc sử dụng số điện thoại này.
Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước: Khẳng định văn hóa, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam
Tối 15/9/2025, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia ở Đông Anh, Hà Nội, Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra trong không khí trang trọng và đầy tự hào. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và phát biểu tại Lễ bế mạc...
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị
Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức sẽ diễn ra vào sáng 16/9...
Sớm gỡ vướng về tính tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất để giảm áp lực tài chính
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú vừa chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định độc lập Nghị quyết tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Theo đó, Hội đồng tán thành sự cần thiết việc sớm ban hành chính sách để giảm gánh nặng cho người dân…
Hà Nội đề xuất miễn phí dịch vụ cấp cứu ngoại viện
Theo đề xuất của UBND TP. Hà Nội, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ toàn bộ nguồn kinh phí cho người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện, thay vì họ phải tự chi trả như hiện nay...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: