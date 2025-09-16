Cảnh báo dịch sốt xuất huyết tăng rất nhanh ở Đồng Nai và TP.HCM

Báo cáo của CDC Đồng Nai cho biết, tính đến giữa tháng 9/2025, toàn tỉnh ghi nhận gần 900 ca mắc sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị, tăng gần 140% so cùng kỳ năm ngoái với 3 ca tử vong; trong khi đó, TP.HCM ghi nhận hơn 15.000 ca mắc, tăng 160% với 11 ca tử vong.

Trung tâm Kiểm soát bênh tật tỉnh Đồng Nai (CDC Đồng Nai) chiều 14/9 đã có báo cáo nhanh cho biết, chỉ trong tuần 36 toàn tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận gần 900 ca mắc sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị, tăng gần 140% so với cùng kỳ năm 2024.

Cơ quan này cũng cho biết thêm, tính từ đầu năm 2025 đến nay, Đồng Nai đã ghi nhận hơn 13.700 ca sốt xuất huyết, 7.300 ca sởi và 5.600 ca tay chân miệng; trong đó, sốt xuất huyết và sởi đều đã có 3 trường hợp tử vong. Trung bình mỗi ngày có 40 - 50 bệnh nhi nằm điều trị sốt xuất huyết, cao điểm có ngày gần 10 trẻ rơi vào tình trạng sốc sốt nguy kịch.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) báo cáo rằng thành phố này ghi nhận 10 người tử vong do sốt xuất huyết trong 6 đầu năm 2025, trong số đó có nhiều ca nặng và ngành y tế đã nâng cảnh báo dịch.

Cụ thể, HCDC cho biết, tính đến cuối tháng 7/2025 đã có hơn 15.000 ca sốt xuất huyết được ghi nhận, tăng gần 160% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khu vực TP.HCM cũ có gần 12.000 ca với 222 trường hợp nặng, 6 bệnh nhân tử vong; tỉnh Bình Dương cũ ghi nhận gần 2.700 ca, trong đó 65 ca chuyển nặng, 3 người tử vong; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có 929 ca, một tử vong. Số ca nặng tại các địa phương đều cao gấp nhiều lần cùng kỳ năm ngoái.

Số ca sốt xuất huyết có xu hướng tăng nhanh và lan rộng, số ca nặng và tử vong đã gây áp lực lên hệ thống y tế nói chung, các bệnh viện, nhất là bệnh viện chuyên sâu nói riêng. Cũng theo HCDC, giai đoạn 2019 - 2022, các đợt dịch lớn đều bùng phát từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8 là giai đoạn cao điểm mùa mưa, môi trường thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Vì vậy, thời điểm hiện nay cũng là khung thời gian thành phố đặc biệt cảnh giác.

Các địa phương đang tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch và đánh giá điểm nguy cơ, hướng dẫn người dân phòng bệnh nhằm giảm số ca mắc và tử vong. Kênh ứng dụng Y tế trực tuyến sẽ tiếp nhận phản ánh và theo dõi xử lý các điểm nguy cơ…

Ngành y tế thành phố khuyến cáo người dân chủ động diệt loăng quăng bằng cách loại bỏ vật chứa nước có thể là nơi muỗi vằn đẻ trứng; các vật chứa nước phục vụ sinh hoạt nhưng ít dùng cần phải được sắp xếp, che chắn, không để ứ đọng nước. Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân ngủ mùng màn, dùng bình xịt hay hương muỗi, bôi kem xua muỗi, vợt bắt muỗi. Khi bị sốt, hãy đến ngay cơ sở y tế để khám, không tự ý điều trị tại nhà.

Ngành y tế thành phố khuyến cáo người dân chủ động diệt loăng quăng bằng cách loại bỏ vật chứa nước có thể là nơi muỗi vằn đẻ trứng. Ảnh minh họa

Tại Đồng Nai, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai bác sĩ Nguyễn Thanh Quyền cho biết đa phần các bậc cha mẹ không rành hay nhầm lẫn giữa các bệnh về sốt như sốt siêu vi, sốt xuất huyết nên hay chủ quan và để sốt kéo dài ở trẻ. Chẳng hạn, khi trẻ bị sốt cao, khó hạ gây mệt mỏi nhiều hơn, lúc đó cần nghĩ ngay đến sốt xuất huyết và đưa đi khám kịp thời. Vì thực tế, nhiều trẻ khi được cha mẹ đưa vào viện thì đã trở nặng sốt xuất huyết, việc điều trị vì vậy sẽ khó khăn, mất nhiều thời gian hơn, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn cho trẻ.

Các địa phương phía Nam hiện vào cao điểm mùa mưa, cũng là mùa dịch bệnh. Tình hình dịch bệnh tại khu vực cho thấy sự biến động rõ nét so với cùng kỳ năm 2024. Báo cáo mới đây về đáp ứng kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết, các bệnh truyền nhiễm lưu hành tại khu vực phía Nam, bác sĩ Lương Chấn Quang, Trưởng khoa Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật, Viện Pasteur TP.HCM cho biết, tính đến tuần đầu của tháng 8/2025, bệnh sốt xuất huyết dẫn đầu với 44.417 ca mắc mới và 11 ca tử vong. So với năm ngoái chỉ có tổng 22.473 ca mắc và 7 ca tử vong, tăng 97,6% về số ca mắc, cho thấy sự gia tăng đáng kể.

Viện Pasteur TP.HCM cũng ghi nhận nhiều ổ dịch mới xuất hiện, hình thành hai hướng lan truyền rõ rệt: Hướng 1, từ Hóc Môn (TP.HCM) sang Đức Hòa (Long An cũ) rồi đến Tây Ninh; và hướng 2, từ Đồng Nai đến Bình Phước (cũ) rồi lên Lâm Đồng. Tỷ lệ ca nặng hiện ở mức 2,3%, tương đương trung bình nhiều năm. Tỷ lệ tử vong vẫn ở mức thấp với 0,027% ở người lớn và 0,021% ở trẻ em. Đặc biệt, trong số 11 trường hợp tử vong được ghi nhận, có đến 70% là người lớn.

Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết, thời tiết mưa nhiều và nóng ẩm đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển và truyền bệnh. Theo chu kỳ nhiều năm, số ca mắc thường gia tăng vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 12. Tại Việt Nam, sốt xuất huyết lưu hành ở hầu hết các địa phương. Trung bình mỗi năm, cả nước ghi nhận khoảng 100.000 trường hợp mắc với khoảng 100 ca tử vong. Bệnh diễn ra quanh năm, nhưng thường tăng mạnh trong các tháng từ tháng 6 đến tháng 11.

Cơ quan của Bộ Y tế cũng báo cáo từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã ghi nhận 32.189 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2024 (ghi nhận 36.276 ca và 6 ca tử vong), số mắc giảm 11,2%, tử vong giảm 1 trường hợp.