Trang chủ Kinh tế số

Màu "hot" của iPhone 18 Pro sẽ là Dark Cherry?

Bạch Dương

19/04/2026, 16:38

Phiên bản Pro của iPhone 18 được đồn đoán sẽ có lựa chọn màu Dark Cherry, tiếp nối màu Cosmic Orange gây nhiều chú ý trên thế hệ iPhone 17...

Ảnh: Macworld.

Macworld dẫn thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng của Apple cho hay phiên bản Pro của iPhone 18 dự kiến sẽ có thêm màu “Dark Cherry”, được mô tả như sắc đỏ rượu vang, mang lại cảm giác mềm mại nhưng vẫn sang trọng.

Tông màu này nhiều khả năng sẽ thay thế màu Cosmic Orange (cam vũ trụ) từng gây chú ý trên dòng iPhone 17. 

Bên cạnh đó, Apple cũng được cho là đang thử nghiệm thêm một số tùy chọn màu khác cho dòng Pro, như xanh nhạt gợi nhớ “Mist Blue” trên iPhone 17 bản tiêu chuẩn, hay các sắc xám đậm và bạc tương tự.

Tuy vậy, vì máy chưa được sản xuất hàng loạt, thế nên, mọi phương án đều có thể thay đổi.

Về thiết kế, iPhone 18 Pro nhiều khả năng không có thay đổi mang tính “lột xác”, mà đi theo hướng tinh chỉnh. Dynamic Island được dự đoán sẽ thu nhỏ lại, giúp mở rộng không gian hiển thị khi không sử dụng các tính năng tương tác. Phần tiếp giáp giữa mặt kính sau và cụm camera cũng có thể được xử lý gọn hơn.

Kích thước màn hình được đồn đoán gần như giữ nguyên, với bản Pro khoảng 6,3 inch, và bản Pro Max là 6,9 inch.

iPhone 18 Pro có thể sử dụng chip A20 Pro, dòng vi xử lý đầu tiên của hãng sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, đi kèm modem C2 do Apple tự phát triển, hứa hẹn cải thiện cả hiệu năng lẫn khả năng tiết kiệm pin, đồng thời nâng cao chất lượng kết nối 5G.

Phiên bản Pro Max được đồn đoán sẽ có pin dung lượng lớn hơn, khoảng 5.200mAh.

Về nâng cấp camera, nhiều khả năng máy sẽ cho phép điều chỉnh khẩu độ trên cảm biến chính 48MP. Tính năng này cho phép người dùng kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến, mở ra nhiều không gian sáng tạo hơn trong các điều kiện chụp khác nhau. Camera trước cũng có thể được nâng cấp lên 24MP. 

Cùng thời điểm ra mắt vào tháng 9 năm nay, Apple được cho là cũng sẽ công bố mẫu iPhone gập đầu tiên, tạm gọi là “iPhone Ultra”. Những dự đoán ban đầu cho rằng iPhone Ultra sẽ có bảng màu khá hạn chế, chủ yếu gồm các tông như bạc, trắng và màu chàm.

Trong khi đó, dòng iPhone 18 tiêu chuẩn và biến thể iPhone 18e có thể sẽ bị lùi lịch ra mắt sang năm 2027.

Cả IDC và Counterpoint đều ước tính lượng xuất xưởng quý 1/2026 của Xiaomi giảm tới 19% so với cùng kỳ, mức giảm mạnh nhất trong nhóm 5 hãng lớn. Với OPPO và Vivo, IDC ghi nhận mức giảm lần lượt gần 10% và 7%, trong khi Counterpoint đưa ra con số thấp hơn (4% và 2%), nhưng xu hướng giảm là rõ ràng...

Việc khai trương Sàn giao dịch tài sản mã hóa (Crypto) theo chỉ đạo của Chính phủ vào quý 2/2026 không chỉ là bước đi nhằm thực hiện hóa Nghị quyết số 57/NQ - TW về đột phá khoa học công nghệ và Nghị quyết số 05/NQ - CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030...

Hơn 96% thị phần thương mại điện tử Việt Nam hiện nằm trong tay các nền tảng xuyên biên giới. Thực tế khắc nghiệt này không còn chỗ để các sàn nội địa làm kinh tế theo cách "mơ mộng" khi bước qua "khe cửa hẹp"…

Trong quý 4/2025, về dịch vụ sản xuất và đóng gói chip, Intel Foundry có doanh thu lớn thứ hai toàn cầu, sau TSMC...

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026 phát hành ngày 20/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

