Màu "hot" của iPhone 18 Pro sẽ là Dark Cherry?

Phiên bản Pro của iPhone 18 được đồn đoán sẽ có lựa chọn màu Dark Cherry, tiếp nối màu Cosmic Orange gây nhiều chú ý trên thế hệ iPhone 17...

Macworld dẫn thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng của Apple cho hay phiên bản Pro của iPhone 18 dự kiến sẽ có thêm màu “Dark Cherry”, được mô tả như sắc đỏ rượu vang, mang lại cảm giác mềm mại nhưng vẫn sang trọng.

Tông màu này nhiều khả năng sẽ thay thế màu Cosmic Orange (cam vũ trụ) từng gây chú ý trên dòng iPhone 17.

Bên cạnh đó, Apple cũng được cho là đang thử nghiệm thêm một số tùy chọn màu khác cho dòng Pro, như xanh nhạt gợi nhớ “Mist Blue” trên iPhone 17 bản tiêu chuẩn, hay các sắc xám đậm và bạc tương tự.

Tuy vậy, vì máy chưa được sản xuất hàng loạt, thế nên, mọi phương án đều có thể thay đổi.

Về thiết kế, iPhone 18 Pro nhiều khả năng không có thay đổi mang tính “lột xác”, mà đi theo hướng tinh chỉnh. Dynamic Island được dự đoán sẽ thu nhỏ lại, giúp mở rộng không gian hiển thị khi không sử dụng các tính năng tương tác. Phần tiếp giáp giữa mặt kính sau và cụm camera cũng có thể được xử lý gọn hơn.

Kích thước màn hình được đồn đoán gần như giữ nguyên, với bản Pro khoảng 6,3 inch, và bản Pro Max là 6,9 inch.

iPhone 18 Pro có thể sử dụng chip A20 Pro, dòng vi xử lý đầu tiên của hãng sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, đi kèm modem C2 do Apple tự phát triển, hứa hẹn cải thiện cả hiệu năng lẫn khả năng tiết kiệm pin, đồng thời nâng cao chất lượng kết nối 5G.

Phiên bản Pro Max được đồn đoán sẽ có pin dung lượng lớn hơn, khoảng 5.200mAh.

Về nâng cấp camera, nhiều khả năng máy sẽ cho phép điều chỉnh khẩu độ trên cảm biến chính 48MP. Tính năng này cho phép người dùng kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến, mở ra nhiều không gian sáng tạo hơn trong các điều kiện chụp khác nhau. Camera trước cũng có thể được nâng cấp lên 24MP.

Cùng thời điểm ra mắt vào tháng 9 năm nay, Apple được cho là cũng sẽ công bố mẫu iPhone gập đầu tiên, tạm gọi là “iPhone Ultra”. Những dự đoán ban đầu cho rằng iPhone Ultra sẽ có bảng màu khá hạn chế, chủ yếu gồm các tông như bạc, trắng và màu chàm.

Trong khi đó, dòng iPhone 18 tiêu chuẩn và biến thể iPhone 18e có thể sẽ bị lùi lịch ra mắt sang năm 2027.