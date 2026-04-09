Thứ Năm, 09/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

iPhone gập đầu tiên có thể mang tên “iPhone Ultra”

Bạch Dương

09/04/2026, 10:33

Hậu tố “Ultra” được Apple sử dụng trong tên gọi các sản phẩm cao cấp nhất như Apple Watch Ultra hay các phiên bản chip dòng Apple M-series...

Ảnh minh hoạ.

Apple đang cân nhắc đặt tên sản phẩm iPhone màn hình gập đầu tiên là “iPhone Ultra”, thay vì sử dụng hậu tố “Fold” vốn đã phổ biến trên thị trường điện thoại Android. Cách đặt tên này được xem là nhằm định vị sản phẩm ở phân khúc cao cấp ngay từ đầu. Thông tin xuất phát từ tài khoản weibo chuyên tiết lộ các tin tức công nghệ chưa được công bố Digital Chat Station.

Nếu chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Apple sử dụng hậu tố “Ultra” cho dòng iPhone.

Trước đó, “Ultra” đã được Apple sử dụng trong tên gọi các sản phẩm cao cấp nhất như Apple Watch Ultra hay các phiên bản chip dòng Apple M-series.

Trong hệ thống đặt tên của hãng, “Ultra” thường đại diện cho cấp độ vượt trên “Pro”, nhấn mạnh vào vật liệu cao cấp, hiệu năng vượt trội và các tính năng mang tính đột phá.

Vì vậy, nếu iPhone màn hình gập có tên “Ultra”, Apple không đơn thuần coi đây là một thiết bị “có thể gập”, mà đang định hình một dòng sản phẩm hoàn toàn mới, hướng tới trải nghiệm mở rộng và khác biệt rõ rệt so với iPhone truyền thống.

Về giá bán, mẫu iPhone gập đầu tiên được dự báo có thể dao động từ 1.500 đến 2.000 USD, thậm chí cao hơn, qua đó trở thành mẫu iPhone đắt nhất từ trước đến nay. Tên gọi “Ultra” vì thế cũng được xem là phù hợp với chiến lược định vị siêu cao cấp này.

Một số nguồn tin trong ngành nhận định, việc sử dụng hậu tố “Ultra” cho thấy Apple muốn tiếp thị thiết bị như mẫu iPhone tiên tiến nhất từng được giới thiệu, thay vì một sản phẩm thử nghiệm hay mang tính trình diễn công nghệ, với hệ thống camera cao cấp, chip Apple Silicon thế hệ mới cùng các tính năng trí tuệ nhân tạo thuộc nền tảng Apple Intelligence.

Việc Apple tránh sử dụng thuật ngữ “Fold”, cũng là cách hãng tách mình khỏi cách gọi đã gắn liền với Samsung, đơn vị tiên phong trong thị trường smartphone gập.

Trên thực tế, các nhà sản xuất Android cũng theo đuổi nhiều hướng đặt tên khác nhau, như OnePlus Open hay OPPO Find N,...

Thời điểm ra mắt iPhone gập hiện vẫn chưa thống nhất. Bloomberg cho biết Apple có thể giới thiệu thiết bị này cùng thế hệ iPhone 18 Pro và Pro Max vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn chưa được chốt, trong khi quá trình sản xuất chưa bước vào giai đoạn tăng tốc.

Trong khi đó, Nikkei dẫn nguồn tin thân cận cho biết quá trình thử nghiệm ban đầu đang phát sinh nhiều vấn đề hơn dự kiến, buộc Apple phải kéo dài thời gian hoàn thiện. Trong kịch bản xấu, lô hàng đầu tiên của iPhone gập có thể bị trì hoãn thêm vài tháng so với kế hoạch ban đầu.

iPhone màn hình gập có nguy cơ "trễ hẹn" vài tháng

15:07, 28/03/2026

iPhone màn hình gập có nguy cơ

Sau MacBook Neo, iPhone 17e, iPad giá rẻ thế hệ mới sắp lên kệ?

21:12, 24/03/2026

Sau MacBook Neo, iPhone 17e, iPad giá rẻ thế hệ mới sắp lên kệ?

Cùng mức giá, iPhone 17E có gì mới so với iPhone 16E?

07:44, 10/03/2026

Cùng mức giá, iPhone 17E có gì mới so với iPhone 16E?

Từ khóa:

Apple điện thoại iPhone iPhone Ultra kinh tế số smartphone gập

Đọc thêm

Nhiều công ty bán dẫn Trung Quốc báo lãi kỷ lục

Nhiều công ty bán dẫn Trung Quốc báo lãi kỷ lục

Morgan Stanley dự báo tỷ lệ tự chủ nguồn cung chip AI của Trung Quốc có thể đạt tới 82% vào năm 2027...

Công nghệ lượng tử đang được ví như "bình minh" của một kỷ nguyên mới, tương tự như giai đoạn trước thềm bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI). Vì vậy, Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ để không bỏ lỡ "chuyến tàu" công nghệ lõi này…

Dù tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026, ngành dệt may Việt Nam vẫn đối mặt áp lực từ chi phí logistics, thiếu hụt lao động và tiêu chuẩn bền vững. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi công nghệ và "xanh hóa" trở thành yếu tố then chốt để duy trì sức cạnh tranh...

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Vũ Hải Quân từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trong lĩnh vực giáo dục đại học và khoa học công nghệ...

Với 93% doanh nghiệp Việt ứng dụng các công cụ AI trên nền tảng số (thuộc nhóm cao nhất thế giới), Việt Nam đang dần trở thành một thị trường tiên phong về thương mại hội thoại và hành vi khám phá dựa trên AI...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá dầu khó ổn định dưới 90 USD/thùng, kịch bản nào cho VN-Index?

Chứng khoán

2

Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran có nhiều dấu hiệu bấp bênh

Thế giới

3

Hà Nội dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất trong năm 2026

Bất động sản

4

Show - Window: Kiến trúc biểu tượng không thể sao chép tại Hanoi Oriental

Bất động sản

5

Chương trình B2G của Readingstar: Giải pháp tiếng Anh cho trường học

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy