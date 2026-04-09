iPhone gập đầu tiên có thể mang tên “iPhone Ultra”

Apple đang cân nhắc đặt tên sản phẩm iPhone màn hình gập đầu tiên là “iPhone Ultra”, thay vì sử dụng hậu tố “Fold” vốn đã phổ biến trên thị trường điện thoại Android. Cách đặt tên này được xem là nhằm định vị sản phẩm ở phân khúc cao cấp ngay từ đầu. Thông tin xuất phát từ tài khoản weibo chuyên tiết lộ các tin tức công nghệ chưa được công bố Digital Chat Station.

Nếu chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Apple sử dụng hậu tố “Ultra” cho dòng iPhone.

Trước đó, “Ultra” đã được Apple sử dụng trong tên gọi các sản phẩm cao cấp nhất như Apple Watch Ultra hay các phiên bản chip dòng Apple M-series.

Trong hệ thống đặt tên của hãng, “Ultra” thường đại diện cho cấp độ vượt trên “Pro”, nhấn mạnh vào vật liệu cao cấp, hiệu năng vượt trội và các tính năng mang tính đột phá.

Vì vậy, nếu iPhone màn hình gập có tên “Ultra”, Apple không đơn thuần coi đây là một thiết bị “có thể gập”, mà đang định hình một dòng sản phẩm hoàn toàn mới, hướng tới trải nghiệm mở rộng và khác biệt rõ rệt so với iPhone truyền thống.

Về giá bán, mẫu iPhone gập đầu tiên được dự báo có thể dao động từ 1.500 đến 2.000 USD, thậm chí cao hơn, qua đó trở thành mẫu iPhone đắt nhất từ trước đến nay. Tên gọi “Ultra” vì thế cũng được xem là phù hợp với chiến lược định vị siêu cao cấp này.

Một số nguồn tin trong ngành nhận định, việc sử dụng hậu tố “Ultra” cho thấy Apple muốn tiếp thị thiết bị như mẫu iPhone tiên tiến nhất từng được giới thiệu, thay vì một sản phẩm thử nghiệm hay mang tính trình diễn công nghệ, với hệ thống camera cao cấp, chip Apple Silicon thế hệ mới cùng các tính năng trí tuệ nhân tạo thuộc nền tảng Apple Intelligence.

Việc Apple tránh sử dụng thuật ngữ “Fold”, cũng là cách hãng tách mình khỏi cách gọi đã gắn liền với Samsung, đơn vị tiên phong trong thị trường smartphone gập.

Trên thực tế, các nhà sản xuất Android cũng theo đuổi nhiều hướng đặt tên khác nhau, như OnePlus Open hay OPPO Find N,...

Thời điểm ra mắt iPhone gập hiện vẫn chưa thống nhất. Bloomberg cho biết Apple có thể giới thiệu thiết bị này cùng thế hệ iPhone 18 Pro và Pro Max vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn chưa được chốt, trong khi quá trình sản xuất chưa bước vào giai đoạn tăng tốc.

Trong khi đó, Nikkei dẫn nguồn tin thân cận cho biết quá trình thử nghiệm ban đầu đang phát sinh nhiều vấn đề hơn dự kiến, buộc Apple phải kéo dài thời gian hoàn thiện. Trong kịch bản xấu, lô hàng đầu tiên của iPhone gập có thể bị trì hoãn thêm vài tháng so với kế hoạch ban đầu.