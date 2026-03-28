iPhone màn hình gập có nguy cơ "trễ hẹn" vài tháng

Apple được cho là đang chuẩn bị trình làng mẫu iPhone màn hình gập (iPhone Fold) đầu tiên cùng iPhone 18 Pro vào tháng 9/2026. Tuy nhiên, nhiều khả năng iPhone Fold sẽ không được mở bán ngay...

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, những khó khăn trong khâu sản xuất có thể khiến thời điểm thương mại của iPhone Fold bị lùi lại vài tuần, thậm chí vài tháng.

IPHONE FOLD CÓ THỂ "LÊN KỆ" VÀO THÁNG 12

Theo thông lệ, Apple thường giới thiệu iPhone mới vào tháng 9. Vì vậy, không ít dự đoán cho rằng mẫu iPhone Fold sẽ được công bố cùng dòng iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, theo Mark Gurman, dù có thể xuất hiện trong cùng sự kiện, sản phẩm này nhiều khả năng sẽ được bán ra muộn hơn.

Chia sẻ trong một phiên hỏi đáp gần đây do Bloomberg tổ chức, ông Gurman cho biết Apple có thể giới thiệu iPhone gập vào tháng 9, nhưng việc phân phối thương mại sẽ bị trì hoãn.

“Điện thoại màn hình gập rất khó sản xuất. Công nghệ hiển thị này thuộc nhóm phức tạp nhất hiện nay, vì vậy việc ra mắt muộn hơn so với dòng Pro là điều gần như chắc chắn”, ông nhận định.

Theo ông Gurman, nguyên nhân chính nằm ở độ phức tạp của công nghệ màn hình gập từ bài toán độ bền, tuổi thọ bản lề, cho đến việc giảm thiểu nếp gấp trên màn hình, tất cả đều là những thách thức lớn.

Trong khi đó, Apple vốn nổi tiếng với tiêu chuẩn chất lượng khắt khe, nên khó có khả năng hãng đẩy nhanh tiến độ nếu sản phẩm chưa đạt độ hoàn thiện như kỳ vọng.

Ông cũng lưu ý đây không phải lần đầu Apple “chậm mà chắc” khi đưa công nghệ mới ra thị trường. Khi hãng ra mắt iPhone X, đó là bước ngoặt lớn về thiết kế với Face ID và màn hình tràn viền. Tuy nhiên, dù được công bố cùng iPhone 8 và iPhone 8 Plus, thời điểm giao hàng của iPhone X vẫn bị lùi khoảng 6 tuần so với các sản phẩm khác.

Ông Gurman không phải người duy nhất đưa ra nhận định về khả năng giao hàng chậm trễ của iPhone Fold. Barclays cũng từng dự báo iPhone Fold có thể được bán ra vào cuối tháng 12, thay vì ngay sau sự kiện ra mắt.

Dù nhà báo của Bloomberg không đưa ra mốc thời gian cụ thể, các phát biểu của ông cho thấy nếu có trì hoãn thì cũng chỉ kéo dài vài tuần hoặc vài tháng, chứ khó bị lùi sang năm sau.

Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, thiết bị này dự kiến sở hữu màn hình bên trong là OLED với kích thước khoảng 7,8 inch với nếp gấp gần như không thấy, cùng màn hình phụ bên ngoài khoảng 5,5 inch.

Máy nhiều khả năng sử dụng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm, đi kèm RAM 12GB. Để tối ưu không gian phần cứng, thiết bị có thể không tích hợp cảm biến Touch ID ở nút nguồn. Bù lại, phần mềm máy được kỳ vọng là phiên bản tùy biến của iOS 27, hỗ trợ đa nhiệm nâng cao và giao diện dạng thanh bên tương tự iPad.

Về giá bán, chiếc iPhone Fold đầu tiên của Apple có thể khởi điểm khoảng 1.999 USD. Trong khi đó, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn được cho là sẽ ra mắt muộn hơn, vào quý 1/2027.

APPLE DỪNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MAC PRO

Thêm một thông tin khác liên quan đến các sản phẩm của nhà Táo, Mac Pro đã chính thức bị hãng khai tử theo cách lặng lẽ nhất: biến mất khỏi trang web chính thức mà không một thông báo "chia tay".

Apple đã xác nhận với 9to5Mac rằng hãng không có kế hoạch phát triển thế hệ Mac Pro mới trong tương lai.

Trong nhiều năm, Mac Pro đã phục vụ những công việc "nặng ký" nhất, từ dựng phim, phát triển phần mềm đến thiết kế đồ họa,...

Tuy nhiên, triết lý sản phẩm của hãng cũng đã thay đổi trong những năm qua: hiệu năng cao đi cùng máy nhỏ gọn hơn, tối ưu hơn. Trong bối cảnh đó, Mac Pro, vốn dựa trên triết lý “to lớn và có thể nâng cấp”, dần trở nên lạc nhịp.

Apple từng cố giữ dòng máy này ở lại cuộc chơi. Năm 2023, hãng đưa chip M2 Ultra lên Mac Pro, nhưng cải tiến này chủ yếu nằm ở phần cứng bên trong, trong khi thiết kế gần như không đổi, giá bán vẫn ở mức rất cao và chu kỳ cập nhật ngày càng kéo dài.

Quan trọng hơn, lợi thế khác biệt của Mac Pro bắt đầu mờ nhạt khi so sánh với Mac Studio.

Mac Studio nhanh chóng khẳng định vị thế như một lựa chọn tối ưu cho phần lớn người dùng chuyên nghiệp nhờ thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng cao. Với các thế hệ chip mới như M3 Ultra, cỗ máy này đủ sức xử lý những tác vụ nặng mà trước đây gần như chỉ Mac Pro mới đảm đương được, song không đòi hỏi kích thước cồng kềnh hay kiến trúc phức tạp.

Với nhiều người dùng lâu năm, Mac Pro chưa bao giờ chỉ là một chiếc máy tính. Nó là biểu tượng của sự tự do phần cứng, nơi người dùng có thể đẩy giới hạn cấu hình theo ý muốn. Sự ra đi của sản phẩm này vì thế chắc chắn để lại tiếc nuối.