Thứ Tư, 04/11/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

MB Economic Insights 2026: Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động sắp diễn ra tại TP. HCM

T Thu Linh

Trong tuần này, ngày 6/11/2026, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) sẽ tổ chức Diễn đàn Kinh tế thường niên lần thứ 12 – MB Economic Insights 2026 với chủ đề "Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động" tại TP. HCM.

Sau hơn một thập kỷ tổ chức, MB Economic Insights đã trở thành diễn đàn kinh tế thường niên uy tín của cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam.
Sau hơn một thập kỷ tổ chức, MB Economic Insights đã trở thành diễn đàn kinh tế thường niên uy tín của cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam.

Diễn đàn hứa hẹn là điểm hẹn trao đổi thông tin và nhận định về thị trường tài chính – tiền tệ của hàng trăm doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiêu biểu cùng các chuyên gia Kinh tế hàng đầu trong nước và quốc tế.

Bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao, nền kinh tế Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu lớn về huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Trong bối cảnh kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều biến động, khả năng nắm bắt xu hướng và thích ứng linh hoạt sẽ là lợi thế quan trọng của doanh nghiệp. MB Economic Insights 2026 được tổ chức nhằm mang đến bức tranh toàn cảnh về kinh tế, dòng vốn và thị trường tài chính, giúp doanh nghiệp chủ động hoạch định chiến lược cho chu kỳ kinh doanh mới.

Chương trình sẽ là không gian đối thoại cởi mở giữa nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp, từ góc nhìn chính sách đến những giải pháp hành động cụ thể.
Chương trình sẽ là không gian đối thoại cởi mở giữa nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp, từ góc nhìn chính sách đến những giải pháp hành động cụ thể.

Diễn đàn năm nay quy tụ những diễn giả uy tín: Ông Nguyễn Anh Sơn – Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương; Ông Sacha Dray – Chuyên gia Kinh tế Quốc gia tại Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam, Campuchia và Lào; TS. Võ Trí Thành – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách Tài chính – Tiền tệ Quốc gia; TS. Nguyễn Tú Anh – Giám đốc Nghiên cứu, Đại học VinUniversity, cùng đại diện Ban lãnh đạo MB.

Chương trình mở đầu với hai bài trình bày chuyên đề về bối cảnh kinh tế toàn cầu và triển vọng kinh tế Việt Nam. Tiếp đó là hai phiên thảo luận: phiên thứ nhất về tái định hình động lực tăng trưởng, khơi thông dòng vốn và kết nối chuỗi giá trị; phiên thứ hai về các giải pháp thích ứng trước biến động của thị trường tài chính, chiến lược dòng tiền và phòng vệ rủi ro cho doanh nghiệp. Đây sẽ là không gian đối thoại cởi mở giữa nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp, từ góc nhìn chính sách đến những giải pháp hành động cụ thể.

Sau hơn một thập kỷ tổ chức, MB Economic Insights đã trở thành diễn đàn kinh tế thường niên uy tín của cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam. Với nền tảng tài chính vững mạnh – là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam có vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng, liên tục nằm trong top 4 về thị phần ngoại hối và tài trợ thương mại, cùng giải thưởng Ngân hàng Ngoại hối tốt nhất Việt Nam do The Asian Banker trao tặng năm thứ ba liên tiếp – MB tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành, cung cấp tri thức và giải pháp tài chính toàn diện, giúp doanh nghiệp Việt vững vàng trước biến động và bắt nhịp cơ hội trong kỷ nguyên mới.

Đọc bài theo từ khoá

MB Economic Insights 2026 VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Ngân hàng đối mặt 4 thách thức khi ứng dụng AI

Ngân hàng đối mặt 4 thách thức khi ứng dụng AI

Sau nhiều năm đẩy mạnh số hóa quy trình, nghiệp vụ, các ngân hàng đang mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới mô hình AI có thể tự thực hiện một số nhiệm vụ dưới sự giám sát của con người. Tuy nhiên, quá trình này đối mặt với 4 thách thức lớn: dữ liệu phân mảnh, quy trình rời rạc, năng lực kiểm soát hành động của AI và bảo đảm chủ quyền dữ liệu...

25 nền kinh tế giàu nhất thế giới 5 năm tới

25 nền kinh tế giàu nhất thế giới 5 năm tới

Từ nay tới năm 2031, GDP bình quân đầu người của những nền kinh tế giàu nhất thế giới được dự báo tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, mức tăng vượt trội tại các nước giàu tài nguyên năng lượng có thể làm thay đổi trật tự trên bảng xếp hạng...

Thêm giá trị với mỗi trải nghiệm cùng thẻ tín dụng PVcomBank Cashback và PVcomBank Basic

Thêm giá trị với mỗi trải nghiệm cùng thẻ tín dụng PVcomBank Cashback và PVcomBank Basic

Từ thanh toán hóa đơn, mua sắm đến các nhu cầu chi tiêu thường nhật, việc lựa chọn thẻ tín dụng phù hợp sẽ giúp khách hàng tận hưởng thêm nhiều quyền lợi thiết thực. Với hai dòng thẻ tín dụng PVcomBank Cashback và PVcomBank Basic, khách hàng sẽ có thêm lựa chọn phù hợp dựa trên thói quen chi tiêu và mục tiêu tài chính cá nhân.

VnEconomy Xem thêm
Ngân hàng Thị trường vốn Thuế Bảo hiểm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Chuyển đổi xanh lúa gạo phải lấy nông dân làm trung tâm

VnEconomy Chuyển đổi xanh lúa gạo phải lấy nông dân làm trung tâm

Chuyển đổi xanh ngành lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ đòi hỏi giảm phát thải, nâng cao chất lượng hạt gạo mà còn phải bảo đảm sinh kế và phân chia lợi ích công bằng. Dự án GORICE hướng tới phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, đồng thời trao quyền cho phụ nữ, người dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế tham gia, hưởng lợi bình đẳng.

AI Điểm tin

VnE TV
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tại cuộc họp báo Chính phủ trưa ngày 4/11. Ảnh: VnEconomy

VnEconomy Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10

Trưa ngày 4/11, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, việc điều chỉnh thuế TTĐB đối với xăng về 0% và giảm giá bán lẻ điện 2% tác động như thế nào tới CPI; kịch bản điều hành giá để kiểm soát CPI theo mục tiêu hai tháng cuối năm... được Lãnh đạo Bộ Tài chính làm rõ.

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

61 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

337 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy