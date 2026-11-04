MB Economic Insights 2026: Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động sắp diễn ra tại TP. HCM

Trong tuần này, ngày 6/11/2026, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) sẽ tổ chức Diễn đàn Kinh tế thường niên lần thứ 12 – MB Economic Insights 2026 với chủ đề "Khơi thông nguồn vốn, thích ứng nhanh trước biến động" tại TP. HCM.

Sau hơn một thập kỷ tổ chức, MB Economic Insights đã trở thành diễn đàn kinh tế thường niên uy tín của cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam.

Diễn đàn hứa hẹn là điểm hẹn trao đổi thông tin và nhận định về thị trường tài chính – tiền tệ của hàng trăm doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiêu biểu cùng các chuyên gia Kinh tế hàng đầu trong nước và quốc tế.

Bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao, nền kinh tế Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu lớn về huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Trong bối cảnh kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều biến động, khả năng nắm bắt xu hướng và thích ứng linh hoạt sẽ là lợi thế quan trọng của doanh nghiệp. MB Economic Insights 2026 được tổ chức nhằm mang đến bức tranh toàn cảnh về kinh tế, dòng vốn và thị trường tài chính, giúp doanh nghiệp chủ động hoạch định chiến lược cho chu kỳ kinh doanh mới.

Chương trình sẽ là không gian đối thoại cởi mở giữa nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp, từ góc nhìn chính sách đến những giải pháp hành động cụ thể.

Diễn đàn năm nay quy tụ những diễn giả uy tín: Ông Nguyễn Anh Sơn – Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương; Ông Sacha Dray – Chuyên gia Kinh tế Quốc gia tại Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam, Campuchia và Lào; TS. Võ Trí Thành – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách Tài chính – Tiền tệ Quốc gia; TS. Nguyễn Tú Anh – Giám đốc Nghiên cứu, Đại học VinUniversity, cùng đại diện Ban lãnh đạo MB.

Chương trình mở đầu với hai bài trình bày chuyên đề về bối cảnh kinh tế toàn cầu và triển vọng kinh tế Việt Nam. Tiếp đó là hai phiên thảo luận: phiên thứ nhất về tái định hình động lực tăng trưởng, khơi thông dòng vốn và kết nối chuỗi giá trị; phiên thứ hai về các giải pháp thích ứng trước biến động của thị trường tài chính, chiến lược dòng tiền và phòng vệ rủi ro cho doanh nghiệp. Đây sẽ là không gian đối thoại cởi mở giữa nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp, từ góc nhìn chính sách đến những giải pháp hành động cụ thể.

Sau hơn một thập kỷ tổ chức, MB Economic Insights đã trở thành diễn đàn kinh tế thường niên uy tín của cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam. Với nền tảng tài chính vững mạnh – là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam có vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng, liên tục nằm trong top 4 về thị phần ngoại hối và tài trợ thương mại, cùng giải thưởng Ngân hàng Ngoại hối tốt nhất Việt Nam do The Asian Banker trao tặng năm thứ ba liên tiếp – MB tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành, cung cấp tri thức và giải pháp tài chính toàn diện, giúp doanh nghiệp Việt vững vàng trước biến động và bắt nhịp cơ hội trong kỷ nguyên mới.