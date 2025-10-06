MBB đã bán hơn 55,98 triệu cổ phiếu MBS

Sau giao dịch này, MB đã giảm sở hữu tại MBS xuống còn gần 381,4 triệu cổ phiếu, tương đương 66,58% vốn điều lệ.

Ngân hàng TMCP Quân Đội - MB (mã MBB-HOSE) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, MBB công bố đã chào bán thành công 55.983.400 cổ phiếu MBS trong tổng số 60 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước qua. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn trong khoảng thời gian từ ngày 3/9/2025 đến ngày 2/10/2025.

Sau giao dịch này, MBB đã giảm sở hữu tại MBS xuống còn gần 381,4 triệu cổ phiếu, tương đương 66,58% vốn điều lệ. Nguyên nhân không bán hết là do điều kiện thị trường không thuận lợi.



Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MBS chốt phiên 3/10 ở mức 32.700 đồng/cổ phiếu, tạm tính MBB thu về hơn 1.800 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 20/8, MBS đã chốt danh sách đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

Ngày thanh toán dự kiến vào 19/9/2025. Với gần 573 triệu cổ phiếu lưu hành, MBS chi khoảng 687 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này, trong đó MB nhận về hơn 520 tỷ đồng.

Đến ngày 29/9, MBS thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:03 (100 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới). Ngày chốt danh sách là ngày 25/9.

Đồng thời, phát hành 68.737.557 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:12 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100 quyền được mua 12 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 03/10/2025 đến ngày 23/10/2025.

Đồng thời, MBS còn dự kiến phát hành 8,59 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Theo danh sách có 322 cán bộ nhân viên với người ít nhất là 5.000 cổ phiếu và người nhiều nhất là 570.000 cổ phiếu.

Nếu hoàn tất, MBS sẽ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành từ 572,8 triệu đơn vị lên 667,3 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 6.673 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã kiểm toán, MBS ghi nhận tổng doanh thu giảm hơn 80,7 tỷ đồng đạt 1.482 tỷ đồng, Tổng chi phí giảm 171,5 tỷ đồng xuống gần 993 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 611 tỷ và lợi nhuận sau thuế tăng gần 91 tỷ lên hơn 490 tỷ đồng

Theo MBS, mặc dù tổng doanh thu giảm 80,7 tỷ đồng (tương đương giảm 5,16%) so với cùng kỳ, tuy nhiên tổng chi phí trong kỳ giảm 171,5 tỷ đồng, tương đương giảm 14,73% so với cùng kỳ do công ty đã quản trị tốt về chi phí qua đó góp phần quan trọng vào việc gia tăng lợi nhuận sau thuế của công ty, cụ thể lợi nhuận sau thuế tăng 90,8 tỷ tương ứng tăng 22,7% so với cùng kỳ.

Năm 2025, MBS dự kiến tổng doanh thu đạt 3.370 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 40% so với thực hiện năm ngoái. Như vậy sau 6 tháng, MBS đã hoàn thành 47% kế hoạch lợi nhuận cả năm.﻿