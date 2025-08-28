Thứ Năm, 28/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

MBB đăng ký bán ra 60 triệu cổ phiếu MBS

Hà Anh

28/08/2025, 14:17

Hiện tại, MB đang là công ty mẹ nắm giữ hơn 437,3 triệu cổ phiếu MBS, chiếm 76,35% cổ phiếu. Nếu thành công, MB sẽ giảm sở hữu tại MBS xuống còn 377,3 triệu cổ phiếu, chiếm 65,9% tại MBS.

Sáng nay, giá cổ phiếu MBS giảm 0,49% về 40.900 đồng/cổ phiếu - TradingView.
Sáng nay, giá cổ phiếu MBS giảm 0,49% về 40.900 đồng/cổ phiếu - TradingView.

CTCP Chứng khoán MB (mã MBS-HNX) vừa thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Quân Đội - MB (mã MBB-HOSE) vừa đăng ký bán 60 triệu cổ phiếu MBS với mục đích giảm tỷ lệ sở hữu tại MBS xuống 65,9% và làm tăng tính đại chúng cho MBS. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 3/9 đến 2/10/2025.

Hiện tại, MB đang là công ty mẹ nắm giữ hơn 437,3 triệu cổ phiếu MBS, chiếm 76,35% cổ phiếu. Nếu thành công, MB sẽ giảm sở hữu tại MBS xuống còn 377,3 triệu cổ phiếu, chiếm 65,9% tại MBS.

Trước đó, MBS đã chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức bằng tiền. Theo đó, MBS sẽ trả cổ tức bằng tiền năm 2024 với tỷ lệ 12%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng) và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/08/2025

Ngày thanh toán dự kiến vào 19/9/2025. Với gần 573 triệu cổ phiếu lưu hành, MBS chi khoảng 687 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này, trong đó MB nhận về hơn 520 tỷ đồng.

Chốt phiên ngày 27/8, thị giá MBS ở mức 41.100 đồng/cổ phiếu, tăng gần 50% từ đầu năm. Tạm tính theo mức thị giá này, MB có thể thu về khoảng 2.500 tỷ đồng từ việc giảm sở hữu tại MBS.

Theo quan điểm của VCSC: VCSC kỳ vọng MBB sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu ít nhất 65% trong dài hạn để đảm bảo quyền phủ quyết, đồng thời việc gia tăng tỷ lệ sở hữu của công chúng sẽ cải thiện khả năng thanh khoản cho cổ phiếu MBS. Tính đến quý 2/2025, số tiền mà MBB đầu tư vào MBS là 3.194 tỷ đồng (tương ứng 76,35% vốn) theo giá gốc.

VCSC cũng giả định theo giá đóng cửa gần nhất của MBS, VCSC ước tính MBB có thể sẽ ghi nhận khoản lãi đầu tư là khoảng 2,1 nghìn tỷ đồng (xấp xỉ 7% dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2025 của chúng tôi MBB). Khoản lãi đầu tư này có thể được hạch toán trực tiếp vào lợi nhuận giữ lại, và MBB sẽ tiếp tục hợp nhất MBS vào báo cáo tài chính hợp nhất.

VCSC cho rằng số tiền thu được sẽ góp phần củng cố năng lực vốn của MBB, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho mục tiêu tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ của ngân hàng.

Mới đây, VCSC điều chỉnh tăng 28% giá mục tiêu của MBB lên mức 30.000 đồng/cổ phiếu, nhưng hạ khuyến nghị từ "mua" xuống "khả quan" do giá cổ phiếu đã tăng 43% trong ba tháng qua.

Theo VCSC, mức tăng của giá mục tiêu chủ yếu đến từ tác động tích cực của mức tăng 8% đối với dự báo lợi nhuận giai đoạn 2025–2029 của VCSC (tương ứng +0%/+5%/+8%/+11%/+12% cho các năm 2025/26/27/28/29) và việc VCSC nâng hệ số P/B mục tiêu từ mức 1,2x lên 1,6x, phản ánh triển vọng tăng trưởng tích cực hơn của MBB, nhờ tình hình thuế quan của Mỹ trở nên rõ ràng hơn và lợi thế cạnh tranh vượt trội của MBB so với các ngân hàng khác.

Ngoài ra, MBB dự kiến phát hành 62 triệu cổ phiếu (tương đương 0,8% lượng cổ phiếu lưu hành; đã được thông qua tại ĐHCĐ; hiện chưa được đưa vào mô hình định giá) trong nửa cuối năm 2025. Kế hoạch mua lại 100 triệu cổ phiếu quỹ sẽ được thực hiện sau đó.

Giá tăng mạnh, người nhà lãnh đạo HPG đăng ký bán cổ phiếu

20:38, 07/08/2025

Giá tăng mạnh, người nhà lãnh đạo HPG đăng ký bán cổ phiếu

Tổng giám đốc DXG đăng ký bán cổ phiếu

09:09, 21/07/2025

Tổng giám đốc DXG đăng ký bán cổ phiếu

SGT dừng bán cổ phiếu cổ phiếu quỹ

15:43, 19/06/2025

SGT dừng bán cổ phiếu cổ phiếu quỹ

Từ khóa:

chia cổ tức bằng tiền giảm tỷ lệ sở hữu hợp nhất vào báo cáo tài chính mbb mbs ngân hàng mẹ tăng tính đại chúng cho MBS

Đọc thêm

“Vùng xám” lợi nhuận quý 2/2025: Đột biến nhờ khoản thu bất thường, lợi nhuận lõi giảm tốc

“Vùng xám” lợi nhuận quý 2/2025: Đột biến nhờ khoản thu bất thường, lợi nhuận lõi giảm tốc

Quan sát giai đoạn 2021-2023 cho thấy, mỗi khi tăng trưởng lợi nhuận được thúc đẩy đáng kể nhờ lợi nhuận khác, xu hướng tăng trưởng sau đó thường chững lại, hàm ý kết quả hiện tại khó duy trì bền vững...

Thành viên Hội đồng quản trị DXG bán xong 6,35 triệu cổ phiếu

Thành viên Hội đồng quản trị DXG bán xong 6,35 triệu cổ phiếu

Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị đã bán thành công số cổ phiếu đã đăng ký bán trước đó

Từ 28/8, gần 336 triệu cổ phiếu ORS ra khỏi diện cảnh báo

Từ 28/8, gần 336 triệu cổ phiếu ORS ra khỏi diện cảnh báo

Nguyên nhân do kết luận soát xét tại báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 của công ty là chấp nhận toàn phần, thuộc diện chứng khoán được ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

TPBank lấy ý kiến cổ đông mua thêm cổ phần để TPS trở thành công ty con, chiếm tỷ lệ 51%

TPBank lấy ý kiến cổ đông mua thêm cổ phần để TPS trở thành công ty con, chiếm tỷ lệ 51%

Giá mua theo phương án phát hành tăng vốn của TPS là tối đa 12.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2025 và/hoặc phù hợp với chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Cổ đông Nhật đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ của SSI

Cổ đông Nhật đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ của SSI

Nếu giao dịch thành công, Daiwa Securities Group Inc. sẽ nâng sở hữu tại SSI từ gần 301,3 triệu cổ phiếu lên mức 317,2 triệu cổ phiếu với tỷ lệ sở hữu tại SSI vẫn giữ nguyên là 15,26% sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Cân nhắc 2 phương án về thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong Trung tâm Tài chính quốc tế

Tiêu điểm

2

Khai mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

3

Đà Nẵng sắp có trung tâm dữ liệu AI quy mô 200 triệu USD

Kinh tế số

4

Bộ Tài chính sửa đổi, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Đầu tư

5

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025

Thế giới

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: