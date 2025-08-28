MBB đăng ký bán ra 60 triệu cổ phiếu MBS

Hiện tại, MB đang là công ty mẹ nắm giữ hơn 437,3 triệu cổ phiếu MBS, chiếm 76,35% cổ phiếu. Nếu thành công, MB sẽ giảm sở hữu tại MBS xuống còn 377,3 triệu cổ phiếu, chiếm 65,9% tại MBS.

CTCP Chứng khoán MB (mã MBS-HNX) vừa thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Quân Đội - MB (mã MBB-HOSE) vừa đăng ký bán 60 triệu cổ phiếu MBS với mục đích giảm tỷ lệ sở hữu tại MBS xuống 65,9% và làm tăng tính đại chúng cho MBS. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 3/9 đến 2/10/2025.

Hiện tại, MB đang là công ty mẹ nắm giữ hơn 437,3 triệu cổ phiếu MBS, chiếm 76,35% cổ phiếu. Nếu thành công, MB sẽ giảm sở hữu tại MBS xuống còn 377,3 triệu cổ phiếu, chiếm 65,9% tại MBS.

Trước đó, MBS đã chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức bằng tiền. Theo đó, MBS sẽ trả cổ tức bằng tiền năm 2024 với tỷ lệ 12%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng) và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/08/2025

Ngày thanh toán dự kiến vào 19/9/2025. Với gần 573 triệu cổ phiếu lưu hành, MBS chi khoảng 687 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này, trong đó MB nhận về hơn 520 tỷ đồng.

Chốt phiên ngày 27/8, thị giá MBS ở mức 41.100 đồng/cổ phiếu, tăng gần 50% từ đầu năm. Tạm tính theo mức thị giá này, MB có thể thu về khoảng 2.500 tỷ đồng từ việc giảm sở hữu tại MBS.

Theo quan điểm của VCSC: VCSC kỳ vọng MBB sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu ít nhất 65% trong dài hạn để đảm bảo quyền phủ quyết, đồng thời việc gia tăng tỷ lệ sở hữu của công chúng sẽ cải thiện khả năng thanh khoản cho cổ phiếu MBS. Tính đến quý 2/2025, số tiền mà MBB đầu tư vào MBS là 3.194 tỷ đồng (tương ứng 76,35% vốn) theo giá gốc.

VCSC cũng giả định theo giá đóng cửa gần nhất của MBS, VCSC ước tính MBB có thể sẽ ghi nhận khoản lãi đầu tư là khoảng 2,1 nghìn tỷ đồng (xấp xỉ 7% dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2025 của chúng tôi MBB). Khoản lãi đầu tư này có thể được hạch toán trực tiếp vào lợi nhuận giữ lại, và MBB sẽ tiếp tục hợp nhất MBS vào báo cáo tài chính hợp nhất.

VCSC cho rằng số tiền thu được sẽ góp phần củng cố năng lực vốn của MBB, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho mục tiêu tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ của ngân hàng.

Mới đây, VCSC điều chỉnh tăng 28% giá mục tiêu của MBB lên mức 30.000 đồng/cổ phiếu, nhưng hạ khuyến nghị từ "mua" xuống "khả quan" do giá cổ phiếu đã tăng 43% trong ba tháng qua.

Theo VCSC, mức tăng của giá mục tiêu chủ yếu đến từ tác động tích cực của mức tăng 8% đối với dự báo lợi nhuận giai đoạn 2025–2029 của VCSC (tương ứng +0%/+5%/+8%/+11%/+12% cho các năm 2025/26/27/28/29) và việc VCSC nâng hệ số P/B mục tiêu từ mức 1,2x lên 1,6x, phản ánh triển vọng tăng trưởng tích cực hơn của MBB, nhờ tình hình thuế quan của Mỹ trở nên rõ ràng hơn và lợi thế cạnh tranh vượt trội của MBB so với các ngân hàng khác.

Ngoài ra, MBB dự kiến phát hành 62 triệu cổ phiếu (tương đương 0,8% lượng cổ phiếu lưu hành; đã được thông qua tại ĐHCĐ; hiện chưa được đưa vào mô hình định giá) trong nửa cuối năm 2025. Kế hoạch mua lại 100 triệu cổ phiếu quỹ sẽ được thực hiện sau đó.