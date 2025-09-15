Mẹ Chủ tịch DQC và tổ chức có liên quan đăng ký giao dịch cổ phiếu

Mẹ Chủ tịch DQC đăng ký bán hết 1,22 triệu cổ phiếu, chiếm 4,43% vốn, còn CTCP Đầu tư và Thương mại Điện Quang, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch lại đăng ký mua vào, từ ngày 18/09-17/10

Bà Trần Thị Xuân Mỹ và CTCP Đầu tư và Thương mại Điện Quang thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang (mã DQC-HOSE).

Theo đó, bà Trần Thị Xuân Mỹ - mẹ đẻ ông ông Hồ Quỳnh Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã đăng ký bán hết 1.221.974 cổ phiếu DQC, chiếm 4,43% vốn, từ ngày 18/09-17/10 nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân.

Ở chiều ngược lại, CTCP Đầu tư và Thương mại Điện Quang cũng do ông Hồ Quỳnh Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký mua thêm 1.55 triệu cổ phiếu, nhằm đầu tư, từ ngày 18/9-17/10. Nếu thành công, công ty sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 2.810.004 cổ phiếu, chiếm 10,2% lên 4.360.004 cổ phiếu, chiếm 15,82% vốn.

Hiện ông Hưng đang sở hữu trực tiếp hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,14% vốn. Nếu cả 2 giao dịch mua - bán trên hoàn tất, nhóm liên quan ông Hưng sẽ nâng sở hữu tại DQC lên gần 6,9 triệu cổ phiếu, chiếm 24,96% vốn tại DQC.

Trên thị trường, hiện cổ phiếu DQC giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 210/QĐ-SGDHCM ngày 10/4/2024 do tổ chức kiểm toán có kết luận soát xét ngoại trừ đối với báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm c, khoản 4 Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, cổ phiếu DQC giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 211/QĐ-SGDHCM ngày 10/4/2025 do công ty có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025 là số âm căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2025, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Sở Giao dịch Chúng khoán Việt Nam.

Cuối cùng, cổ phiếu DQC giữ nguyên diện kiểm soát theo Quyết định số 212/QĐ-SGDHCM ngày 10/4/2025 do tổ chức kiểm toán có kết luận soát xét ngoại trừ đối với báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Chốt phiên ngày 12/09, giá cổ phiếu này tăng 1,75% lên 11.650 đồng/cp, tạm tính bà Mỹ thu về hơn 14 tỷ đồng, trong khi tổ chức do ông Hưng làm Chủ tịch sẽ phải chi hơn 18 tỷ đồng để sở hữu thêm cổ phiếu DQC.

Được biết, cơ sở ý kiến ngoại trừ là: tại Báo cáo tài chính hợp nhất của DQC, Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang (Công ty con) chưa đối chiếu xác nhận được khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Công nghệ Xelex tại thời điểm ngày 30/06/2025 và ngày 31/12/2024 với số tiền là 21,25 tỷ đồng. Đồng thời, bên kiểm toán chưa thu thập được Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 cũng như Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghệ Xelex.

Cũng tại ngày 30/06/2025, công ty đã thu hồi được 8 tỷ đồng làm giảm chi phí trích lập dự phòng đối với khoản trả trước cho người bán của 02 công ty là Công ty TNHH MTV Săn xuất Thương mại Dịch vụ Nhựa Bình An số tiền là 22,2 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2024 là 26 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tín Phát Plastic số tiền là 19,8 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2024 là 24 tỷ đồng). Cho đến ngày phát hành báo cáo này, bên kiểm toán không được cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quá trình công ty làm việc với nhà cung cấp hoặc với các cơ quan có thầm quyền để thu hồi công nợ đã ứng trước nêu trên, cũng như không thu thập được biên bản đối chiếu xác nhận nợ.

Cũng tại ngày 30/06/2025 và ngày 31/12/2024, công ty đã thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với khoản phải thu khách hàng là Công ty TNHH Tăng Tốc số tiền 47,55 tỷ đồng và cho đến ngày phát hành báo cáo này, bên kiểm toán không được cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quá trình công ty làm việc với khách hàng hoặc với các cơ quan có thẩm quyền để thu hồi công nợ phải thu nêu trên.

Cũng tại ngày 30/06/2025 và ngày 31/12/2024, Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quane (Công ty con) có khoản chi phí phải trả ngắn hạn số tiền hơn 31 tỷ đồng - trong đó trích trước chi phí phải trả cho Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại Chánh Phúc số tiền 29,975 tỷ đồng đồng liên quan đến hợp đồng về Gói thầu: Thiết kế và thi công nhà xưởng và nhà văn phòng thuộc Dự án: Nghiên cứu và sản xuất các thiết bị chiếu sáng, chip led siêu sáng và thiết bị điện tử công nghệ cao. Đến thời điểm ký báo cáo hợp nhất này Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang (Công ty con) chưa hoàn tất được hồ sơ để quyết toán giá trị vốn đầu tư công trình hoàn thành của dự án này.

Do đó với những hồ sơ được cung cấp ở trên, bên kiểm toán không xác định được tính chính xác và phù hợp của khoản chi phí phải trả ngắn hạn nêu trên, nguyên giá và khấu hao tài sản cố định tăng tương ứng với phần chi phí phải trả ngắn hạn này, cũng như không xác định được mức độ ảnh hưởng, các điều chỉnh cần thiết (nếu có) và các yếu tố có liên quan đến Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025.

Theo giải trình, công ty cho biết các cơ sở ngoại trừ của kiểm toán đều xuất phát từ vấn đề trích lập dự phòng và xử lý tổn thất của công ty liên quan đến các khoản trả trước nhà cung cấp và công nợ phải thu khó đòi. Tuy nhiên từ năm 2022 đến nay thị trường kinh tế liên tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 và khó khăn chung của kinh tế toàn cầu. Do đó công ty đã không thể lường trước được việc nhà cung cấp hay khách hàng ngưng hoạt động trong tương lai. Vì vậy, khi quá hạn thu hồi công nợ theo quy định, công ty phải thực hiện trích lập dự phòng và xử lý tổn thất.