Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc
Hà Lê
15/04/2026, 08:06
Chiều tối 14/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Trung Quốc.
Báo cáo tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai các nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, định hướng quan hệ Việt Nam – Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững, lâu dài trong giai đoạn mới.
Theo Đại sứ, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc hiện có hơn 100.000 người, trong đó có trên 23.000 lưu học sinh. Cộng đồng đoàn kết, gắn bó, luôn hướng về quê hương, tích cực tham gia các hoạt động chung, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại sở tại.
Cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc thường xuyên theo dõi tình hình đất nước, bày tỏ niềm tự hào trước những thành tựu phát triển, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cũng như các định hướng lớn được đề ra, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới; đồng thời phấn khởi trước những tiến triển tích cực của quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.
Thay mặt cộng đồng người Việt Nam và cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện, Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định chuyến thăm là nguồn động viên lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài – một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Trò chuyện thân mật với bà con kiều bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ ấn tượng về hạ tầng giao thông hiện đại của Trung Quốc, đặc biệt là hệ thống đường sắt được đầu tư đồng bộ, kết nối rộng khắp, góp phần nâng cao hiệu quả đi lại, phát triển kinh tế – xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hai nước có nhiều dư địa tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt.
Thông tin tới cộng đồng về những thành tựu kinh tế – xã hội và việc triển khai các chủ trương chiến lược thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, với nhiều cuộc hội đàm, hội kiến và làm việc giữa lãnh đạo cấp cao, các bộ, ngành và địa phương hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện, hiệu quả.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc trong triển khai nhiệm vụ đối ngoại, ngoại giao kinh tế, văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục đoàn kết, tuân thủ pháp luật, hội nhập tích cực, đóng góp cho nước sở tại và hướng về quê hương, đất nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh
21:01, 14/04/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc
07:13, 14/04/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc: Tạo xung lực mới cho quan hệ song phương
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, trao đổi các phương hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc phát triển ổn định, thực chất và lâu dài.
Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026, trong bối cảnh vẫn còn nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình cả nước...
Đổi mới công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2026
Năm 2026 phần lớn các luật có hiệu lực vì vậy đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật.
Thủ tướng chốt thời hạn: Dứt điểm tồn đọng, đưa Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 vào hoạt động trong quý II/2026
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thiện cơ chế, thủ tục để đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động đúng tiến độ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc
Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị Lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, diễn ra đúng một năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (14 - 15/4/2025)...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
