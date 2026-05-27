Thứ Tư, 27/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Nỗ lực phục hồi từ cổ phiếu ngân hàng duy trì biên độ hẹp của VN-Index

Kim Phong

27/05/2026, 15:48

Một nhịp suy yếu thêm của loạt cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index chiều nay có lúc -1,2%. May mắn dòng tiền quay lại bắt bắt đáy cổ phiếu ngân hàng khá tốt, giúp giá hồi trở lại và đẩy thanh khoản khớp lệnh chung tăng 17% so với hôm qua.

VN-Index vẫn chưa thể quay lại vùng trên 1900 điểm.
VN-Index vẫn chưa thể quay lại vùng trên 1900 điểm.

Đóng cửa chỉ số còn giảm nhẹ 0,52% tương đương -9,75 điểm. Chỉ riêng VIC giảm 1,03%, VHM giảm 4,16% đã lấy đi xấp xỉ 9 điểm. Nhóm ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng lại điểm số cho phần còn lại.

Hai trụ lớn nhất của nhóm ngân hàng là VCB và BID vẫn đỏ: VCB giảm 0,31%, BID giảm 0,69% là thiệt thòi lớn. Thống kê 14 cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 thì 5 mã đỏ và 9 mã xanh, thanh khoản tăng 15% so với hôm qua. STB là cổ phiếu yếu nhất nhóm, giảm 1,9%. Nhịp điều chỉnh của mã này đã kéo sang phiên thứ 11 với biên độ khoảng -11,1%.

Dù vậy tổng thể nhóm ngân hàng không quá kém. Vẫn có 19/27 mã xanh, trong đó 13 mã tăng hơn 1%. Sức mạnh dịch chuyển sang nhóm ngân hàng trung bình tới nhỏ, dẫn dầu là OCB tăng 5,7%, BVB tăng 3,3%, TPB tăng 2,8%, VIB tăng 2,8%, SSB tăng 2,6%, MSB tăng 2,4%. Tổng thanh khoản của nhóm ngân hàng trên sàn HoSE cũng tăng 24% thanh khoản so với hôm qua, đóng góp quan trọng vào mức tăng thanh khoản chung trên sàn HoSE. Cụ thể, sàn này tăng giao dịch tuyệt đối 2.611 tỷ đồng thì nhóm ngân hàng đóng góp 1.308 tỷ đồng.

VN30-Index cuối phiên cũng bị tác động từ nhóm Vin khi giảm 0,27%, độ rộng 11 mã tăng/9 mã giảm. So với phiên sáng, mặt bằng giá đã khá hơn (phiên sáng có 11 mã tăng/16 mã giảm, chỉ số giảm 0,42%). Tuy vậy có thể thấy mức độ phục hồi chưa rõ rệt, chủ yếu là giá quay lại tham chiếu. Nhóm Vin, cổ phiếu dầu khí khá tệ khi chốt phiên bằng hoặc sát giá thấp nhất.

Từ góc độ thanh khoản, nhiều cổ phiếu ngân hàng hút tiền và tăng giá tích cực.
Từ góc độ thanh khoản, nhiều cổ phiếu ngân hàng hút tiền và tăng giá tích cực.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện với phần còn lại của thị trường: Độ rộng tuy có thay đổi nhưng tương qua tỷ lệ thì không rõ rệt. Cụ thể, sàn HoSE đóng cửa với 140 mã tăng/172 mã giảm (phiên sáng 127 mã tăng/140 mã giảm) tương đương tỷ lệ tăng/giảm là 0,81/1, thậm chí còn kém đi (tỷ lệ phiên sáng là 0,9/1). Điểm bù là thanh khoản tập trung cao hơn ở nhóm tăng giá mạnh nhất, toàn sàn có 61 cổ phiếu tăng hơn 1% lúc đóng cửa và chiếm 34,7% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn. Điều này cho thấy những cổ phiếu mạnh tiếp tục thu hút thêm tiền vào (thanh khoản sàn HoSE phiên chiều tăng 47% so với buổi sáng).

Cổ phiếu ngân hàng chiếm giữ những vị trí tốt nhất về thanh khoản ở nhóm tăng khỏe hàng đầu: ACB khớp 1.014,3 tỷ đồng, giá tăng 1,61%; SHB khớp 910,5 tỷ, giá tăng 1,45%; VPB khớp 593,8 tỷ, giá tăng 1,63%; TCB khớp 543,4 tỷ, giá tăng 2,28%; VIB khớp 460 tỷ, giá tăng 2,7%; MSB khớp 459,5 tỷ, giá tăng 2,39%. TPB, EIB, OCB là các mã khác cùng nhóm cũng giao dịch trên ngưỡng trăm tỷ đồng mỗi cổ phiếu.

Phần còn lại không nhiều mã đáng chú ý. Tuy HoSE có 61 cổ phiếu tăng hơn 1% nhưng giao dịch chỉ tập trung vào khoảng 25 cổ phiếu hàng đầu, những mã khớp từ 10 tỷ đồng trở lên. Riêng nhóm “trăm tỷ” ngoài ngân hàng chỉ có MWG tăng 1,91%, GEE tăng 3,9%, POW tăng 2,93%, GEL tăng 1,25%, VPI tăng 2,3%.

Ở phía giảm giá tình hình cũng khả quan khi ngoài nhóm Vin, dầu khí, không nhiều cổ phiếu thực sự bị xả quy mô lớn. FPT giảm 1,21%, VIX giảm 1,61%, GEX giảm 1,76%, VND giảm 1,93%, HCM giảm 1,08% là các cổ phiếu duy nhất thanh khoản trên trăm tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tăng mua tích cực gấp đôi buổi sáng, giúp vị thế ròng co lại còn -262,8 tỷ đồng, so với mức -549 tỷ đồng trước đó. 3 cổ phiếu bị bán tăng cường đáng chú ý là VHM với -219 tỷ đồng, HPG -140,9 tỷ và VIC -101,9 tỷ. FPT, BSR, MBB, SHB cũng bị bán khá nhiều nhưng phần tăng thêm chiều nay thì không đáng kể. Phía mua ròng có MSB +103,9 tỷ thì một nửa là giao dịch từ sáng. ACB +60,9 tỷ, MWG +56,8 tỷ, VPB +34,4 tỷ, LPB +33,2 tỷ là các cổ phiếu được mua mới khá tích cực.

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục giảm, thị trường “lịm” dần

12:05, 27/05/2026

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục giảm, thị trường “lịm” dần

Cổ phiếu DGC sắp bị loại khỏi VanEck Vietnam ETF

09:48, 27/05/2026

Cổ phiếu DGC sắp bị loại khỏi VanEck Vietnam ETF

Blog chứng khoán: Kỳ vọng xoay trụ

16:22, 26/05/2026

Blog chứng khoán: Kỳ vọng xoay trụ

Từ khóa:

cổ phiếu acb cổ phiếu bid cổ phiếu dầu khí cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu stb cổ phiếu VCB cổ phiếu vin nhận định chứng khoán

Đọc thêm

Việt Nam vào TOP 10 quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới

Việt Nam vào TOP 10 quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới

Hiệp hội Thép thế giới vừa công bố danh sách các nước sản xuất thép thô lớn nhất toàn cầu và Việt Nam lần đầu tiên lọt TOP 10 quốc gia sản xuất thép thô lớn nhất thế giới…

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục giảm, thị trường “lịm” dần

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục giảm, thị trường “lịm” dần

Nhóm cổ phiếu được kỳ vọng lớn nhất sẽ dẫn dắt thị trường phục hồi sau diễn biến hôm qua là ngân hàng, đã không đủ mạnh trong sáng nay. Trong khi VIC, VHM tiếp tục lao dốc nặng, sự “rã đám” của các blue-chips khác khiến giao dịch từ từ “lịm dần” ở số lớn cổ phiếu còn lại.

Cổ phiếu DGC sắp bị loại khỏi VanEck Vietnam ETF

Cổ phiếu DGC sắp bị loại khỏi VanEck Vietnam ETF

Trong cập nhật về hai quỹ mới đây, Chứng khoán MBS dự báo Xtrackers Vietnam ETF sẽ không thay đổi thành phần danh mục, trong khi VanEck Vietnam ETF sẽ loại DGC và thay thế bằng BSR.

Thêm hai hãng chip đạt mức vốn hóa trên 1 nghìn tỷ USD

Thêm hai hãng chip đạt mức vốn hóa trên 1 nghìn tỷ USD

Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) vừa giúp sản sinh thêm hai doanh nghiệp có giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 1 nghìn tỷ USD, gồm Micron của Mỹ và SK Hynix của Hàn Quốc...

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, mặc giá dầu leo thang trở lại

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, mặc giá dầu leo thang trở lại

“Tôi cho rằng nhà đầu tư vẫn đang lạc quan rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc và mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái trước chiến tranh”...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

2

5 loại hàng hóa châu Âu phụ thuộc nhiều nhất vào nhập khẩu từ Trung Quốc

Thế giới

3

Liên kết vùng tạo động lực mới cho thị trường bất động sản phát triển

Bất động sản

4

Ưu tiên nguồn lực, tập trung tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Tiêu điểm

5

Nghệ An nâng mục tiêu tăng trưởng GRDP lên trên 12%/năm

Chính sách

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy