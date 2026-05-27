Nỗ lực phục hồi từ cổ phiếu ngân hàng duy trì biên độ hẹp của VN-Index

Một nhịp suy yếu thêm của loạt cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index chiều nay có lúc -1,2%. May mắn dòng tiền quay lại bắt bắt đáy cổ phiếu ngân hàng khá tốt, giúp giá hồi trở lại và đẩy thanh khoản khớp lệnh chung tăng 17% so với hôm qua.

Đóng cửa chỉ số còn giảm nhẹ 0,52% tương đương -9,75 điểm. Chỉ riêng VIC giảm 1,03%, VHM giảm 4,16% đã lấy đi xấp xỉ 9 điểm. Nhóm ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng lại điểm số cho phần còn lại.

Hai trụ lớn nhất của nhóm ngân hàng là VCB và BID vẫn đỏ: VCB giảm 0,31%, BID giảm 0,69% là thiệt thòi lớn. Thống kê 14 cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 thì 5 mã đỏ và 9 mã xanh, thanh khoản tăng 15% so với hôm qua. STB là cổ phiếu yếu nhất nhóm, giảm 1,9%. Nhịp điều chỉnh của mã này đã kéo sang phiên thứ 11 với biên độ khoảng -11,1%.

Dù vậy tổng thể nhóm ngân hàng không quá kém. Vẫn có 19/27 mã xanh, trong đó 13 mã tăng hơn 1%. Sức mạnh dịch chuyển sang nhóm ngân hàng trung bình tới nhỏ, dẫn dầu là OCB tăng 5,7%, BVB tăng 3,3%, TPB tăng 2,8%, VIB tăng 2,8%, SSB tăng 2,6%, MSB tăng 2,4%. Tổng thanh khoản của nhóm ngân hàng trên sàn HoSE cũng tăng 24% thanh khoản so với hôm qua, đóng góp quan trọng vào mức tăng thanh khoản chung trên sàn HoSE. Cụ thể, sàn này tăng giao dịch tuyệt đối 2.611 tỷ đồng thì nhóm ngân hàng đóng góp 1.308 tỷ đồng.

VN30-Index cuối phiên cũng bị tác động từ nhóm Vin khi giảm 0,27%, độ rộng 11 mã tăng/9 mã giảm. So với phiên sáng, mặt bằng giá đã khá hơn (phiên sáng có 11 mã tăng/16 mã giảm, chỉ số giảm 0,42%). Tuy vậy có thể thấy mức độ phục hồi chưa rõ rệt, chủ yếu là giá quay lại tham chiếu. Nhóm Vin, cổ phiếu dầu khí khá tệ khi chốt phiên bằng hoặc sát giá thấp nhất.

Từ góc độ thanh khoản, nhiều cổ phiếu ngân hàng hút tiền và tăng giá tích cực.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện với phần còn lại của thị trường: Độ rộng tuy có thay đổi nhưng tương qua tỷ lệ thì không rõ rệt. Cụ thể, sàn HoSE đóng cửa với 140 mã tăng/172 mã giảm (phiên sáng 127 mã tăng/140 mã giảm) tương đương tỷ lệ tăng/giảm là 0,81/1, thậm chí còn kém đi (tỷ lệ phiên sáng là 0,9/1). Điểm bù là thanh khoản tập trung cao hơn ở nhóm tăng giá mạnh nhất, toàn sàn có 61 cổ phiếu tăng hơn 1% lúc đóng cửa và chiếm 34,7% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn. Điều này cho thấy những cổ phiếu mạnh tiếp tục thu hút thêm tiền vào (thanh khoản sàn HoSE phiên chiều tăng 47% so với buổi sáng).

Cổ phiếu ngân hàng chiếm giữ những vị trí tốt nhất về thanh khoản ở nhóm tăng khỏe hàng đầu: ACB khớp 1.014,3 tỷ đồng, giá tăng 1,61%; SHB khớp 910,5 tỷ, giá tăng 1,45%; VPB khớp 593,8 tỷ, giá tăng 1,63%; TCB khớp 543,4 tỷ, giá tăng 2,28%; VIB khớp 460 tỷ, giá tăng 2,7%; MSB khớp 459,5 tỷ, giá tăng 2,39%. TPB, EIB, OCB là các mã khác cùng nhóm cũng giao dịch trên ngưỡng trăm tỷ đồng mỗi cổ phiếu.

Phần còn lại không nhiều mã đáng chú ý. Tuy HoSE có 61 cổ phiếu tăng hơn 1% nhưng giao dịch chỉ tập trung vào khoảng 25 cổ phiếu hàng đầu, những mã khớp từ 10 tỷ đồng trở lên. Riêng nhóm “trăm tỷ” ngoài ngân hàng chỉ có MWG tăng 1,91%, GEE tăng 3,9%, POW tăng 2,93%, GEL tăng 1,25%, VPI tăng 2,3%.

Ở phía giảm giá tình hình cũng khả quan khi ngoài nhóm Vin, dầu khí, không nhiều cổ phiếu thực sự bị xả quy mô lớn. FPT giảm 1,21%, VIX giảm 1,61%, GEX giảm 1,76%, VND giảm 1,93%, HCM giảm 1,08% là các cổ phiếu duy nhất thanh khoản trên trăm tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tăng mua tích cực gấp đôi buổi sáng, giúp vị thế ròng co lại còn -262,8 tỷ đồng, so với mức -549 tỷ đồng trước đó. 3 cổ phiếu bị bán tăng cường đáng chú ý là VHM với -219 tỷ đồng, HPG -140,9 tỷ và VIC -101,9 tỷ. FPT, BSR, MBB, SHB cũng bị bán khá nhiều nhưng phần tăng thêm chiều nay thì không đáng kể. Phía mua ròng có MSB +103,9 tỷ thì một nửa là giao dịch từ sáng. ACB +60,9 tỷ, MWG +56,8 tỷ, VPB +34,4 tỷ, LPB +33,2 tỷ là các cổ phiếu được mua mới khá tích cực.