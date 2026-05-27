Nỗ lực phục hồi từ cổ phiếu ngân hàng duy trì biên độ hẹp của VN-Index
Kim Phong
27/05/2026, 15:48
Một nhịp suy yếu thêm của loạt cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index chiều nay có lúc -1,2%. May mắn dòng tiền quay lại bắt bắt đáy cổ phiếu ngân hàng khá tốt, giúp giá hồi trở lại và đẩy thanh khoản khớp lệnh chung tăng 17% so với hôm qua.
Đóng cửa chỉ số còn giảm nhẹ 0,52% tương đương -9,75 điểm. Chỉ
riêng VIC giảm 1,03%, VHM giảm 4,16% đã lấy đi xấp xỉ 9 điểm. Nhóm ngân hàng đóng
vai trò quan trọng trong việc cân bằng lại điểm số cho phần còn lại.
Hai trụ lớn nhất của nhóm ngân hàng là VCB và BID vẫn đỏ:
VCB giảm 0,31%, BID giảm 0,69% là thiệt thòi lớn. Thống kê 14 cổ phiếu ngân hàng
trong rổ VN30 thì 5 mã đỏ và 9 mã xanh, thanh khoản tăng 15% so với hôm qua.
STB là cổ phiếu yếu nhất nhóm, giảm 1,9%. Nhịp điều chỉnh của mã này đã kéo
sang phiên thứ 11 với biên độ khoảng -11,1%.
Dù vậy tổng thể nhóm ngân hàng không quá kém. Vẫn có 19/27 mã
xanh, trong đó 13 mã tăng hơn 1%. Sức mạnh dịch chuyển sang nhóm ngân hàng trung
bình tới nhỏ, dẫn dầu là OCB tăng 5,7%, BVB tăng 3,3%, TPB tăng 2,8%, VIB tăng
2,8%, SSB tăng 2,6%, MSB tăng 2,4%. Tổng thanh khoản của nhóm ngân hàng trên sàn
HoSE cũng tăng 24% thanh khoản so với hôm qua, đóng góp quan trọng vào mức tăng
thanh khoản chung trên sàn HoSE. Cụ thể, sàn này tăng giao dịch tuyệt đối 2.611
tỷ đồng thì nhóm ngân hàng đóng góp 1.308 tỷ đồng.
VN30-Index cuối phiên cũng bị tác động từ nhóm Vin khi giảm
0,27%, độ rộng 11 mã tăng/9 mã giảm. So với phiên sáng, mặt bằng giá đã khá hơn
(phiên sáng có 11 mã tăng/16 mã giảm, chỉ số giảm 0,42%). Tuy vậy có thể thấy mức
độ phục hồi chưa rõ rệt, chủ yếu là giá quay lại tham chiếu. Nhóm Vin, cổ phiếu
dầu khí khá tệ khi chốt phiên bằng hoặc sát giá thấp nhất.
Tình trạng tương tự cũng xuất hiện với phần còn lại của thị
trường: Độ rộng tuy có thay đổi nhưng tương qua tỷ lệ thì không rõ rệt. Cụ thể,
sàn HoSE đóng cửa với 140 mã tăng/172 mã giảm (phiên sáng 127 mã tăng/140 mã giảm)
tương đương tỷ lệ tăng/giảm là 0,81/1, thậm chí còn kém đi (tỷ lệ phiên sáng là
0,9/1). Điểm bù là thanh khoản tập trung cao hơn ở nhóm tăng giá mạnh nhất, toàn
sàn có 61 cổ phiếu tăng hơn 1% lúc đóng cửa và chiếm 34,7% tổng giá trị khớp lệnh
cả sàn. Điều này cho thấy những cổ phiếu mạnh tiếp tục thu hút thêm tiền vào (thanh
khoản sàn HoSE phiên chiều tăng 47% so với buổi sáng).
Cổ phiếu ngân hàng chiếm giữ những vị trí tốt nhất về thanh
khoản ở nhóm tăng khỏe hàng đầu: ACB khớp 1.014,3 tỷ đồng, giá tăng 1,61%; SHB
khớp 910,5 tỷ, giá tăng 1,45%; VPB khớp 593,8 tỷ, giá tăng 1,63%; TCB khớp
543,4 tỷ, giá tăng 2,28%; VIB khớp 460 tỷ, giá tăng 2,7%; MSB khớp 459,5 tỷ, giá
tăng 2,39%. TPB, EIB, OCB là các mã khác cùng nhóm cũng giao dịch trên ngưỡng
trăm tỷ đồng mỗi cổ phiếu.
Phần còn lại không nhiều mã đáng chú ý. Tuy HoSE có 61 cổ
phiếu tăng hơn 1% nhưng giao dịch chỉ tập trung vào khoảng 25 cổ phiếu hàng đầu,
những mã khớp từ 10 tỷ đồng trở lên. Riêng nhóm “trăm tỷ” ngoài ngân hàng chỉ có
MWG tăng 1,91%, GEE tăng 3,9%, POW tăng 2,93%, GEL tăng 1,25%, VPI tăng 2,3%.
Ở phía giảm giá tình hình cũng khả quan khi ngoài nhóm Vin, dầu
khí, không nhiều cổ phiếu thực sự bị xả quy mô lớn. FPT giảm 1,21%, VIX giảm
1,61%, GEX giảm 1,76%, VND giảm 1,93%, HCM giảm 1,08% là các cổ phiếu duy nhất
thanh khoản trên trăm tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài tăng mua tích cực gấp đôi buổi sáng,
giúp vị thế ròng co lại còn -262,8 tỷ đồng, so với mức -549 tỷ đồng trước đó. 3
cổ phiếu bị bán tăng cường đáng chú ý là VHM với -219 tỷ đồng, HPG -140,9 tỷ và
VIC -101,9 tỷ. FPT, BSR, MBB, SHB cũng bị bán khá nhiều nhưng phần tăng thêm
chiều nay thì không đáng kể. Phía mua ròng có MSB +103,9 tỷ thì một nửa là giao
dịch từ sáng. ACB +60,9 tỷ, MWG +56,8 tỷ, VPB +34,4 tỷ, LPB +33,2 tỷ là các cổ
phiếu được mua mới khá tích cực.
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục giảm, thị trường “lịm” dần
Việt Nam vào TOP 10 quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới
Hiệp hội Thép thế giới vừa công bố danh sách các nước sản xuất thép thô lớn nhất toàn cầu và Việt Nam lần đầu tiên lọt TOP 10 quốc gia sản xuất thép thô lớn nhất thế giới…
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục giảm, thị trường “lịm” dần
Nhóm cổ phiếu được kỳ vọng lớn nhất sẽ dẫn dắt thị trường phục hồi sau diễn biến hôm qua là ngân hàng, đã không đủ mạnh trong sáng nay. Trong khi VIC, VHM tiếp tục lao dốc nặng, sự “rã đám” của các blue-chips khác khiến giao dịch từ từ “lịm dần” ở số lớn cổ phiếu còn lại.
Cổ phiếu DGC sắp bị loại khỏi VanEck Vietnam ETF
Trong cập nhật về hai quỹ mới đây, Chứng khoán MBS dự báo Xtrackers Vietnam ETF sẽ không thay đổi thành phần danh mục, trong khi VanEck Vietnam ETF sẽ loại DGC và thay thế bằng BSR.
Thêm hai hãng chip đạt mức vốn hóa trên 1 nghìn tỷ USD
Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) vừa giúp sản sinh thêm hai doanh nghiệp có giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 1 nghìn tỷ USD, gồm Micron của Mỹ và SK Hynix của Hàn Quốc...
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, mặc giá dầu leo thang trở lại
“Tôi cho rằng nhà đầu tư vẫn đang lạc quan rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc và mọi thứ sẽ quay trở lại trạng thái trước chiến tranh”...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: