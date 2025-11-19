"Mở khóa" cơ hội tăng trưởng năng lượng tái tạo Nhật Bản

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Trọng Hoàng
19/11/2025, 14:36
Nhật Bản đang đứng trước cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ năng lượng tái tạo - chìa khóa cho phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính...
Báo cáo mới của Viện Kinh tế năng lượng và phân tích tài chính (IEEFA) cho thấy, với cải cách quản trị lưới điện, quy định và tăng cường vai trò địa phương, nước này có thể tăng gấp ba công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030.
Điều đáng chú ý trong báo cáo của IEEFA, các trở ngại đối với năng lượng tái tạo Nhật Bản không phải đến từ yếu tố công nghệ hay kinh tế mà chủ yếu là do các vấn đề hệ thống và chính sách.
Nhật Bản hiện có 10 công ty điện lực lớn chiếm đến gần 75% công suất lắp đặt, nhưng chỉ sở hữu chưa đến 0,3% công suất năng lượng tái tạo (không tính thủy điện). Các công ty phần lớn vẫn ưu tiên các nguồn nhiên liệu hóa thạch và điện hạt nhân truyền thống. Điều này dẫn đến tình trạng trì trệ trong việc phát triển các dự án năng lượng sạch.
Số liệu cho thấy năm 2024, có 52 nhà phát triển dự án năng lượng tái tạo đã rời thị trường Nhật Bản, trong đó có 8 vụ phá sản với khoản nợ trên 10 triệu yên, gấp đôi so với năm trước. Con số này phản ánh rõ những khó khăn về mặt thể chế và tài chính mà các nhà đầu tư phải đối mặt.
Một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay là các công ty điện lực chưa khai thác hiệu quả hệ thống Chứng nhận Phi hóa thạch (NFC), vốn được thiết kế để hỗ trợ họ đạt mục tiêu mua sắm năng lượng tái tạo mà không cần sở hữu tài sản phát điện. Nhưng phần lớn chứng nhận NFC hiện nay lại xuất phát từ nguồn điện hạt nhân - một nguồn năng lượng không phải tái tạo, khiến việc thực thi nghĩa vụ 44% năng lượng phi hóa thạch chỉ mang tính hình thức.
Nhật Bản đã chuyển từ cơ chế Giá mua cố định (FIT) sang cơ chế Giá thưởng mua thêm (FIP) nhằm thúc đẩy sự linh hoạt trong thị trường điện. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sự biến động giá theo thị trường bán buôn đã làm tăng rủi ro tài chính, khiến họ e ngại tham gia. Ngoài ra, tình trạng tắc nghẽn lưới điện đã đẩy rủi ro cắt giảm sản lượng lên cao, làm giảm tính hấp dẫn của các dự án mới.
Nhật Bản đang đối mặt với thách thức lớn về sự mất cân bằng cung cầu năng lượng tái tạo giữa các khu vực đô thị và nông thôn. Nguồn điện tái tạo tập trung chủ yếu ở các vùng nông thôn và ven biển - nơi có đất đai rộng, điều kiện thiên nhiên thuận lợi, trong khi nhu cầu điện tập trung tại các thành phố lớn, nơi đất đai khan hiếm và chi phí phát triển dự án cao.
Bên cạnh đó, hạ tầng truyền tải điện đường dài vẫn chưa phát triển tương xứng, do thủ tục cấp phép phức tạp và hạn chế về tài chính, dẫn đến khó khăn trong việc vận chuyển năng lượng sạch từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ. Quy tắc điều độ ưu tiên các nhà máy nhiệt điện cũng khiến nguồn năng lượng tái tạo phải chịu cắt giảm nhiều hơn.
Một điểm sáng trong bức tranh phát triển năng lượng tái tạo Nhật Bản là mô hình thành công ở các tỉnh Fukushima, Saga, Akita và Hokkaido. Tại đây, chính quyền địa phương đã thiết lập các mục tiêu cụ thể, huy động cộng đồng và tài chính khu vực, tạo ra môi trường thuận lợi cho các dự án năng lượng sạch.
Chẳng hạn, tỉnh Akita đã phối hợp chặt chẽ với các hợp tác xã ngư nghiệp để phát triển điện gió ngoài khơi, được Chính phủ công nhận là khu vực ưu tiên. Mô hình này được nhân rộng ở Aomori và Hokkaido, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án điện gió ngoài khơi tiến triển thuận lợi.
Để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, IEEFA đề xuất Nhật Bản cần đặt ra mục tiêu cụ thể tăng gấp ba công suất năng lượng tái tạo thông qua các cơ chế đấu thầu và nghĩa vụ mua sắm bắt buộc. Đồng thời, mở rộng hợp đồng mua bán điện (PPA) dành cho doanh nghiệp và cộng đồng, với các chính sách hỗ trợ về tài chính và pháp lý nhằm giảm rào cản cho các nhà đầu tư nhỏ và vừa.
Hiện nay, Nhật Bản có hơn 220 thành viên thuộc sáng kiến RE100 nhưng nhiều doanh nghiệp chưa thể hoàn thành nghĩa vụ năng lượng tái tạo do thiếu kết nối và nguồn cung điện sạch. Các cơ chế bảo lãnh tín dụng công, chia sẻ rủi ro và giảm chi phí pháp lý có thể giúp thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp này.
Các cuộc đấu thầu năng lượng tái tạo gần đây đã chứng minh tính khả thi của các dự án điện gió ngoài khơi, đồng thời xây dựng khung pháp lý và thị trường cạnh tranh mạnh mẽ, thu hút vốn đầu tư trong nước và quốc tế.
Với các cải cách mới cho phép phát triển tại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và sự gia tăng nhà đầu tư quốc tế, Nhật Bản đang mở rộng quy mô đầu tư và phát triển năng lượng tái tạo một cách nhanh chóng. Nếu các vấn đề về kết nối lưới điện và chuỗi cung ứng được tháo gỡ, Nhật Bản có thể trở thành trung tâm điện gió ngoài khơi hàng đầu châu Á, góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển năng lượng xanh bền vững của quốc gia và khu vực.
Nhật Bản đang đứng trước cơ hội lớn để tái khởi động tăng trưởng năng lượng tái tạo thông qua các cải cách thể chế, đổi mới quản trị lưới điện và phát huy vai trò chủ động của địa phương.
Những bài học thành công từ Fukushima, Akita và Hokkaido là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của chiến lược dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và chính quyền trung ương. Đây là nguồn cảm hứng quan trọng cho các quốc gia trong khu vực đang hướng tới chuyển đổi năng lượng bền vững.
Thị trường xi măng xanh toàn cầu đang chứng kiến bước chuyển mình đáng kể do khuynh hướng lớn muốn giảm phát thải carbon và thúc đẩy các hoạt động xây dựng bền vững. Với thực tế ngành xây dựng chiếm gần 39% lượng khí thải carbon trên toàn thế giới, các giải pháp xi măng xanh trở nên rất quan trọng. Động lực tăng trưởng của thị trường được hỗ trợ bởi những đổi mới trong công nghệ thu giữ carbon được tích hợp vào hơn 30% nhà máy sản xuất trên toàn cầu (năm 2024). Các nhà sản xuất lớn đang đầu tư hơn 15% ngân sách R&D vào việc phát triển các sản phẩm hiệu quả và thân thiện với môi trường hơn. Ngoài ra, nhu cầu về các công trình xanh triển khai tại các dự án xây dựng mới tiếp tục góp phần vào quỹ đạo đi lên mạnh mẽ của thị trường xi măng xanh.
Đây là bước tiến quan trọng trong hợp tác giữa các cơ quan, đối tác phát triển và doanh nghiệp nhằm xây dựng mô hình tuần hoàn khép kín trong xử lý và tái sử dụng nước thải công nghiệp, thúc đẩy trao đổi tài nguyên theo các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững và giảm phát thải tại Việt Nam...
Là một trong những nước đang phát triển bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu toàn cầu, Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện các cam kết quốc tế về thích ứng và giảm phát thải khí nhà kính. Việt Nam đề xuất các quốc gia phát triển cần thực hiện đầy đủ các cam kết tài chính để đi đầu trong việc huy động ít nhất 300 tỷ USD hàng năm và hướng tới lộ trình 1,3 nghìn tỷ USD mỗi năm để hỗ trợ các nước đang phát triển…
Những kết quả nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới đang mở ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành khai khoáng Việt Nam. Từ phát triển kinh tế tuần hoàn trong khai khoáng, vật liệu xanh, năng lượng sạch đến tự động hóa và chuyển đổi số, hàng loạt hướng nghiên cứu được các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và doanh nghiệp triển khai, tạo nền tảng để ngành nâng cao hiệu quả khai thác và tiến tới phát triển bền vững…
Tại sa mạc Kubuqi của Nội Mông, nơi từng được xem là “biển chết”, Trung Quốc đang triển khai dự án Vạn Lý Trường Thành Mặt Trời kéo dài 400 km. Không chỉ là một tổ hợp điện mặt trời quy mô lớn, dự án còn mang ý nghĩa chiến lược khi kết hợp sản xuất năng lượng tái tạo với phục hồi sinh thái, góp phần cố định cát, ngăn sa mạc hóa và tạo ra mô hình phát triển xanh đang được nhiều quốc gia quan tâm...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: