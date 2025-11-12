Thứ Tư, 12/11/2025

Trang chủ Đầu tư

Mở rộng kết nối phát triển công nghiệp đường sắt Việt Nam

Đan Tiên

12/11/2025, 17:54

Không chỉ là một triển lãm thương mại, Triển lãm & Hội nghị Quốc tế về Công nghiệp đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng (VRT & CONS 2025) còn là “diễn đàn chiến lược” của ngành đường sắt Việt Nam, nơi các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính cùng trao đổi, hiến kế và tìm kiếm mô hình hợp tác đầu tư khả thi...

Các đại biểu bấm nút khai mạc sự kiện về đường sắt tốc độ cao.
Các đại biểu bấm nút khai mạc sự kiện về đường sắt tốc độ cao.

Từ 12 - 15/11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, “Triển lãm & Hội nghị Quốc tế về Công nghệ đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng” (VRT & CONS 2025) diễn ra với quy mô quốc tế, thu hút đông đảo khách tham quan và làm việc, gần 200 doanh nghiệp và tổ chức trong nước, quốc tế, với hơn 120 gian hàng trưng bày công nghệ, sản phẩm và giải pháp toàn diện cho ngành đường sắt và hạ tầng giao thông.

Đây là triển lãm và hội nghị quốc tế chuyên ngành đường sắt - hạ tầng lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, được định vị là nền tảng đối thoại chiến lược và kết nối đầu tư dài hạn cho hệ sinh thái công nghiệp đường sắt Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cho biết sự kiện không chỉ là một triển lãm thương mại mà còn là “diễn đàn chiến lược” của ngành đường sắt Việt Nam, nơi các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính cùng trao đổi, hiến kế và tìm kiếm mô hình hợp tác đầu tư khả thi.

“Việt Nam không đi tìm công nghệ đắt nhất, mà tìm công nghệ phù hợp nhất – tiên tiến, an toàn, hiệu quả và có khả năng chuyển giao,” Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy phát biểu khai mạc tại Triển lãm.  
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy phát biểu khai mạc tại Triển lãm.  

Theo Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy, để phát triển bền vững, ngành đường sắt cần xây dựng hệ sinh thái công nghiệp trong nước, thúc đẩy chuỗi cung ứng nội địa và tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, chuyển giao công nghệ và đầu tư dài hạn.

Thứ trưởng cho rằng trong bức tranh hạ tầng tổng thể của Việt Nam, đường sắt là “xương sống” của hệ thống vận tải quốc gia, giữ vai trò quan trọng trong việc tái cơ cấu nền kinh tế, giảm chi phí logistics, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy liên kết vùng.

Theo đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 49-KL/TW, xác định đường sắt là lĩnh vực cần ưu tiên nguồn lực và công nghệ để tạo bước ngoặt phát triển, trong khi Chính phủ đã phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết đồng hành, lắng nghe và kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, coi thành công của doanh nghiệp là thành công của đất nước.

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng kêu gọi các định chế tài chính, nhà đầu tư và tập đoàn quốc tế “biến những tiềm năng trên giấy thành những dự án và tuyến đường sắt hiện hữu trong tương lai gần”, qua đó góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp đường sắt hiện đại, xanh và thông minh, gắn với chuỗi cung ứng toàn cầu.

VRT & CONS 2025 diễn ra nhiều hoạt động trọng tâm gồm: triển lãm trưng bày công nghệ, thiết bị thi công, tín hiệu điều khiển, giải pháp MRO, vật liệu và công nghiệp hỗ trợ; chuỗi hội nghị – diễn đàn kết nối đầu tư; tọa đàm cấp cao giữa các CEO; hội nghị kết nối nhà đầu tư; thuyết trình kỹ thuật và ngày hội trải nghiệm công nghệ đường sắt. Đáng chú ý, các phiên thảo luận tập trung vào các chủ đề then chốt như mô hình PPP, phát triển TOD, cơ chế chia sẻ rủi ro, nội địa hóa chuỗi cung ứng và huy động vốn xanh cho các dự án đường sắt.

Sự kiện thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp đến từ Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Áo, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Anh… cùng các đơn vị trong nước như Cục Đường sắt Việt Nam, Hanoi Metro, Hòa Phát, Vĩnh Hưng, Mico, TRV. Nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế đã được ký kết, hướng tới các lĩnh vực như nghiên cứu – chuyển giao công nghệ TBM, MRO, hệ thống tín hiệu, phát triển chuỗi cung ứng công nghiệp đường sắt và đào tạo nhân lực.

Từ khóa:

công nghệ đường sắt đầu tư đường sắt hạ tầng giao thông Kết luận số 49-KL/TW Triển lãm VRT & CONS 2025

Chủ đề:

Phát triển công nghiệp đường sắt

Đọc thêm

Phê duyệt kế hoạch đầu tư gần 4.000 tỷ đồng phát triển các tuyến hành lang đường thủy phía Nam

Phê duyệt kế hoạch đầu tư gần 4.000 tỷ đồng phát triển các tuyến hành lang đường thủy phía Nam

Dự án Phát triển hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch thực hiện có tổng mức đầu tư 3.899 tỷ đồng, được triển khai đầu tư theo phương thức đầu tư công...

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Doanh nghiệp Hoa Kỳ là cầu nối quan trọng trong hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Doanh nghiệp Hoa Kỳ là cầu nối quan trọng trong hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 8, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh các doanh nghiệp Hoa Kỳ cần nâng cao vai trò của mình đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới...

TP. Hồ Chí Minh đạt gần 57% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong 10 tháng

TP. Hồ Chí Minh đạt gần 57% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong 10 tháng

Đến đầu tháng 11, TP. Hồ Chí Minh đã giải ngân hơn 67.000 tỷ đồng, đạt gần 57% kế hoạch vốn Chính phủ giao. Thành phố yêu cầu các đơn vị xem giải ngân vốn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, tăng tốc thi công…

Ba ưu tiên chiến lược khơi dậy niềm tin khởi nghiệp của doanh nghiệp

Ba ưu tiên chiến lược khơi dậy niềm tin khởi nghiệp của doanh nghiệp

Ghi nhận những tín hiệu tích cực sau gần nửa năm ban hành Nghị quyết 68 với số doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng mạnh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết ba ưu tiên chiến lược sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới để lan tỏa niềm tin kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi nhất cho kinh tế tư nhân phát triển...

Khởi công metro số 2 TP. Hồ Chí Minh trong tháng 1/2026

Khởi công metro số 2 TP. Hồ Chí Minh trong tháng 1/2026

TP. Hồ Chí Minh lên kế hoạch khởi công metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) trong tháng 1/2026, đồng thời áp dụng các cơ chế đặc thù để đảy nhanh tiến độ dự án…

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

