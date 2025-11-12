Mở rộng kết nối phát triển công nghiệp đường sắt Việt Nam

Không chỉ là một triển lãm thương mại, Triển lãm & Hội nghị Quốc tế về Công nghiệp đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng (VRT & CONS 2025) còn là “diễn đàn chiến lược” của ngành đường sắt Việt Nam, nơi các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính cùng trao đổi, hiến kế và tìm kiếm mô hình hợp tác đầu tư khả thi...

Từ 12 - 15/11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, “Triển lãm & Hội nghị Quốc tế về Công nghệ đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng” (VRT & CONS 2025) diễn ra với quy mô quốc tế, thu hút đông đảo khách tham quan và làm việc, gần 200 doanh nghiệp và tổ chức trong nước, quốc tế, với hơn 120 gian hàng trưng bày công nghệ, sản phẩm và giải pháp toàn diện cho ngành đường sắt và hạ tầng giao thông.

Đây là triển lãm và hội nghị quốc tế chuyên ngành đường sắt - hạ tầng lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, được định vị là nền tảng đối thoại chiến lược và kết nối đầu tư dài hạn cho hệ sinh thái công nghiệp đường sắt Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cho biết sự kiện không chỉ là một triển lãm thương mại mà còn là “diễn đàn chiến lược” của ngành đường sắt Việt Nam, nơi các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính cùng trao đổi, hiến kế và tìm kiếm mô hình hợp tác đầu tư khả thi.

“Việt Nam không đi tìm công nghệ đắt nhất, mà tìm công nghệ phù hợp nhất – tiên tiến, an toàn, hiệu quả và có khả năng chuyển giao,” Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy phát biểu khai mạc tại Triển lãm.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy, để phát triển bền vững, ngành đường sắt cần xây dựng hệ sinh thái công nghiệp trong nước, thúc đẩy chuỗi cung ứng nội địa và tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, chuyển giao công nghệ và đầu tư dài hạn.

Thứ trưởng cho rằng trong bức tranh hạ tầng tổng thể của Việt Nam, đường sắt là “xương sống” của hệ thống vận tải quốc gia, giữ vai trò quan trọng trong việc tái cơ cấu nền kinh tế, giảm chi phí logistics, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy liên kết vùng.

Theo đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 49-KL/TW, xác định đường sắt là lĩnh vực cần ưu tiên nguồn lực và công nghệ để tạo bước ngoặt phát triển, trong khi Chính phủ đã phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết đồng hành, lắng nghe và kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, coi thành công của doanh nghiệp là thành công của đất nước.

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng kêu gọi các định chế tài chính, nhà đầu tư và tập đoàn quốc tế “biến những tiềm năng trên giấy thành những dự án và tuyến đường sắt hiện hữu trong tương lai gần”, qua đó góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp đường sắt hiện đại, xanh và thông minh, gắn với chuỗi cung ứng toàn cầu.