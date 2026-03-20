Mở rộng không gian phát triển kinh tế vườn xanh, bền vững
Chu Khôi
20/03/2026, 18:38
Đại hội VIII mở ra chặng đường phát triển mới cho Hội Làm vườn Việt Nam trong bối cảnh nông nghiệp chuyển mạnh sang hướng xanh, tuần hoàn và đa giá trị. Với nền tảng vững chắc và định hướng đổi mới, Hội được kỳ vọng tiếp tục kết nối nông dân với khoa học và thị trường, góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái và phát triển bền vững.
Ngày 20/3/2026, Hội Làm vườn Việt Nam tổ chức Đại hội Đại
biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, với sự tham dự của Phó Chủ tịch
Quốc hội Lê Minh Hoan; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cùng
đông đảo đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, hội nghề nghiệp và hội viên
trên cả nước.
MỖI KHU VƯỜN LÀ MỘT KHÔNG GIAN GIÁ TRỊ
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan
nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Hội Làm vườn Việt Nam không chỉ là một tổ chức
nghề nghiệp, mà còn là “không gian học tập cộng đồng”, nơi tri thức được chia sẻ,
lan tỏa giữa những người làm vườn. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tập hợp được nhiều
chuyên gia tâm huyết, góp phần kết nối nông dân với khoa học công nghệ và doanh
nghiệp, từ đó nâng cao giá trị sản xuất và cải thiện đời sống kinh tế hộ gia
đình.
Đưa ra góc nhìn mới về vai trò của kinh tế
vườn trong phát triển nông thôn hiện đại, ông Hoan cho rằng mỗi khu vườn không chỉ đơn thuần tạo ra sản phẩm nông nghiệp, mà còn có thể mang lại giá trị môi trường, du lịch, văn hóa và giáo dục. Khi mỗi khu vườn biết “kể câu chuyện của mình”, nông thôn sẽ chuyển mình từ nơi sản xuất nguyên liệu thành không gian sống đáng mơ ước.
Thông điệp “giữ vườn là giữ làng, giữ làng là giữ văn
hóa, giữ văn hóa là giữ tương lai” được Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh như một định hướng xuyên
suốt cho sự phát triển của kinh tế vườn trong thời kỳ mới. Không chỉ dừng lại ở
kinh tế, phát triển vườn đúng hướng còn góp phần giảm phát thải, tái tạo đất,
giữ nước và bảo tồn đa dạng sinh học.
Ở góc độ quản lý, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung đánh giá cao những
đóng góp thiết thực của Hội trong việc tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phát
triển kinh tế vườn và VAC (vườn ao chuồng) theo hướng bền vững, gắn với thị trường
và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thời gian qua, sự phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường
và Hội ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt, Nghị quyết liên tịch số 06 ký ngày
9/10/2023 cho giai đoạn 2023-2030 đã tạo nền tảng quan trọng cho các hoạt động
hợp tác trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng mô hình và phát triển
kinh tế vườn trên phạm vi toàn quốc.
Thông qua cơ chế phối hợp này, nhiều chương trình thiết
thực đã được triển khai, giúp người làm vườn tiếp cận tốt hơn với khoa học công
nghệ, thị trường và chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đây được xem là một trong
những yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành.
Trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường
đề nghị Hội tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hội viên, đẩy mạnh ứng
dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, cần tăng cường liên kết sản
xuất gắn với chế biến và tiêu thụ, mở rộng hợp tác quốc tế và triển khai hiệu
quả các chương trình phối hợp đã ký kết.
VAI TRÒ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN
Ông Lê Quốc Doanh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam nhiệm kỳ VII, nhấn mạnh rằng trong
giai đoạn vừa qua, các hội viên đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì và phát
triển hoạt động. Hội đã tổ chức hàng loạt chương trình đào tạo, tập huấn, hội
thảo, diễn đàn, đồng thời xây dựng hàng nghìn mô hình vườn mẫu, vườn chuẩn, vườn
sinh thái, vườn đô thị… góp phần lan tỏa phương thức sản xuất nông nghiệp hiện
đại.
"Với truyền thống hơn 40 năm, Hội tiếp tục giữ vai trò là tổ chức xã hội nghề nghiệp tiên phong trong việc vận động, tập hợp nông dân phát triển nghề làm vườn và kinh tế VAC theo hướng xanh, tuần hoàn, hữu cơ, đảm bảo an toàn thực phẩm và hướng tới phát triển bền vững. Những đóng góp này đã góp phần tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn kiểu mẫu trên cả nước", ông Doanh chia sẻ.
Bước vào nhiệm kỳ VIII, bối cảnh phát triển đặt ra nhiều
“không gian mới” cho hoạt động của Hội, từ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học
công nghệ đến yêu cầu liên kết thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Điều
này đòi hỏi mỗi cán bộ, hội viên phải đổi mới tư duy, chủ động sáng tạo để vượt
qua các rào cản, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động.
Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội
đã bầu Ban Chấp hành khóa VIII gồm 84 người, Ban Thường vụ 40 người và Ban Kiểm
tra 5 người.
Ông Lê Quốc Doanh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội.
Đại hội cũng bầu 6 Phó Chủ tịch Hội, trong đó Thứ trưởng Hoàng Trung giữ
vai trò kiêm nhiệm. Các Phó Chủ tịch còn lại gồm ông Phan Huy Thông, ông Nguyễn
Duy Lượng, ông Lê Thanh Tùng, ông Nguyễn Thanh Bình và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.
Tại Đại hội, Hội Làm vườn Việt Nam đã vinh dự nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong thời gian qua.
