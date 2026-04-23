Mở rộng thanh toán QR Việt Nam – Hàn Quốc: Xóa bỏ rào cản tiền tệ và tỷ giá

Mai Nhi

23/04/2026, 16:46

Thanh toán số giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang bước sang giai đoạn mới khi dịch vụ QR xuyên biên giới chính thức được đưa vào vận hành, kỳ vọng xóa bỏ rào cản tiền tệ, tỷ giá và thúc đẩy du lịch, thương mại song phương…

Lễ công bố triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Ngày 23/4/2026, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng Công ty GLN International và hai ngân hàng quyết toán là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Hana (Hana Bank) đã tổ chức Lễ công bố triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong kết nối hạ tầng thanh toán bán lẻ giữa hai quốc gia, mở ra trải nghiệm thanh toán liền mạch cho dòng khách du lịch và hoạt động giao thương song phương đang gia tăng mạnh mẽ.

Dịch vụ này được triển khai dựa trên thỏa thuận hợp tác ký kết tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc vào tháng 8/2025, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước. Sau chưa đầy một năm, các bên đã hoàn tất việc kết nối hệ thống, tích hợp hạ tầng thanh toán – quyết toán và chính thức đưa vào vận hành.

Theo Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS, dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam – Hàn Quốc là bước tiến cụ thể trong tiến trình hội nhập tài chính, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại trong bối cảnh hợp tác song phương ngày càng phát triển.

Trong đó, giao dịch được xử lý theo thời gian thực, đảm bảo tốc độ và độ an toàn tương đương với trải nghiệm thanh toán nội địa tại Hàn Quốc. Đáng chú ý, hệ thống cho phép thanh toán trực tiếp giữa đồng Won (KRW) và đồng Việt Nam (VND) thông qua hạ tầng quyết toán của Hana Bank và BIDV.

“Với vai trò là hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS xác định mở rộng kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp”, ông Minh cho biết.

Theo cơ chế vận hành, dịch vụ cho phép hơn 115 triệu người dùng, gồm du khách Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn tại Việt Nam sử dụng ví điện tử và các ứng dụng ngân hàng thuộc mạng lưới GLN International quét mã VIETQRGlobal tại hàng trăm nghìn điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc.

Chia sẻ với phóng viên VnEconomy, ông Phan Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cho biết hiện ngành ngân hàng đã triển khai thanh toán song phương xuyên biên giới với nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó, Hàn Quốc là một trong những thị trường trọng điểm của BIDV. Với sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý và sự phối hợp giữa các bên, hệ thống đã được chuẩn hóa về kỹ thuật và sẵn sàng vận hành ổn định.

“Giải pháp này được kỳ vọng mang lại thuận lợi lớn cho người dân hai nước, đặc biệt trong hoạt động du lịch. Nếu trước đây du khách phải đổi ngoại tệ và lo lắng về thanh toán, thì nay chỉ cần có tiền trong tài khoản là có thể chi tiêu trực tiếp. Người Hàn Quốc đến Việt Nam không cần quy đổi sang USD hay VND, và ngược lại, người Việt Nam sang Hàn Quốc cũng có thể thanh toán dễ dàng. Qua đó, hệ thống thanh toán mới góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch và giao thương song phương”, ông Phan Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc BIDV nhấn mạnh.

Ông Lê Ngọc Lâm - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc BIDV

“Chúng tôi đã chuẩn bị một nguồn lực tốt nhất và hạ tầng công nghệ hiện đại, an toàn và thông suốt với mong muốn giúp cho mọi trải nghiệm của du khách Hàn Quốc tại Việt Nam đều trọn vẹn và thân thuộc như đang sử dụng dịch vụ tại chính quốc gia của mình. Đồng thời, dịch vụ còn đem đến cơ hội giúp hàng triệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh, sẵn sàng phục vụ du khách Hàn Quốc, bứt phá doanh thu, tối ưu hóa quy trình thanh toán từ quốc tế đến nội địa gói gọn trên duy nhất một mã QR.”

Về lộ trình triển khai, ông Lee Chang Kun, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết khi đề xuất lên Ngân hàng Nhà nước, hệ thống thanh toán QR được định hướng vận hành theo hai chiều, gồm chiều inbound (khách Hàn Quốc đến Việt Nam) và chiều outbound (khách Việt Nam sang Hàn Quốc).

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, giải pháp được ưu tiên triển khai theo chiều inbound, phục vụ du khách Hàn Quốc tại Việt Nam. Trong thời gian tới, hệ thống sẽ tiếp tục được mở rộng để hỗ trợ chiều ngược lại, cho phép khách Việt Nam sang Hàn Quốc thanh toán bằng QR, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái tài chính số bền vững, kết nối khu vực và toàn cầu.

Đáng chú ý, toàn bộ giao dịch được thực hiện trực tiếp qua hệ thống ngân hàng, tự động khấu trừ từ tài khoản của người dùng. Nhờ đó, khách hàng không cần đổi ngoại tệ hay thực hiện thêm các thủ tục trung gian khi thanh toán.

Theo ông Lee Chang Kun, trong năm 2025, Hàn Quốc ghi nhận khoảng 4,3 triệu lượt khách đến Việt Nam. Dù chưa có số liệu chính thức trong bốn tháng đầu năm 2026, dự báo cả năm nay lượng khách có thể vượt mốc 5 triệu lượt.

Việc triển khai thanh toán bằng mã QR sẽ góp phần thúc đẩy du lịch, đồng thời tạo động lực lan tỏa sang các lĩnh vực như thương mại, kinh tế và dịch vụ. Đây cũng là một trong những giải pháp phù hợp với định hướng phát triển du lịch thông minh mà Việt Nam đang đẩy mạnh, qua đó hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và trải nghiệm của du khách”, ông Lee Chang Kun, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc nhấn mạnh.

Trong bối cảnh Hàn Quốc liên tục nằm trong nhóm thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam, việc triển khai thanh toán QR xuyên biên giới được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ các rào cản về tiền tệ, tỷ giá cũng như thói quen sử dụng tiền mặt của du khách.

Không chỉ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, giải pháp này còn mở ra cơ hội cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong nước tiếp cận hiệu quả hơn với dòng khách Hàn Quốc, tối ưu quy trình thanh toán, gia tăng doanh thu mà không cần đầu tư thêm hạ tầng.

Ông Lee Suk, Tổng Giám đốc GLN International nhấn mạnh, những thay đổi này sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự giao lưu kinh tế và văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời có cơ hội mở rộng khả năng sử dụng thanh toán QR của người Việt tại nhiều quốc gia châu Á thông qua mạng lưới của Hana Bank và GLN.

dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới hạ tầng thanh toán Hàn Quốc hệ sinh thái tài chính số napas ngân hàng bidv Ngân hàng Hana thanh toán không tiền mặt thanh toán QR thanh toán xuyên biên giới thương mại Việt - Hàn

Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm 4 phiên liên tiếp

Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm 4 phiên liên tiếp

Trong phiên sáng 23/4, giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu giảm mạnh 800 nghìn đồng mỗi lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Giá bán trở lại mốc phổ biến là 169,2 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong 1 tháng qua…

SHB xác lập kỷ lục cổ đông tham dự, khẳng định vị thế Top 5 ngân hàng tư nhân Việt Nam

SHB xác lập kỷ lục cổ đông tham dự, khẳng định vị thế Top 5 ngân hàng tư nhân Việt Nam

Ngày 22/4/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thu hút gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự - mức cao kỷ lục trong mùa đại hội ngân hàng năm nay. Con số ấn tượng này là minh chứng rõ nét cho thấy sức hút mạnh mẽ và niềm tin ngày càng bền chặt của cộng đồng nhà đầu tư đối với SHB.

Giới đầu tư giảm đặt cược vào khả năng tăng giá của USD

Giới đầu tư giảm đặt cược vào khả năng tăng giá của USD

Các nhà giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu đang rút lui khỏi đặt cược vào sự tăng giá của đồng USD, khi những tia hy vọng về việc chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đang làm giảm sức hấp dẫn của bạc xanh với tư cách một “hầm trú ẩn” an toàn...

Vikki Bank đang triển khai chương trình tiết kiệm trúng vàng lớn nhất năm

Vikki Bank đang triển khai chương trình tiết kiệm trúng vàng lớn nhất năm

Vikki Bank đang triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng quy mô lớn nhất năm, “Tiết kiệm Vikki trúng ngựa vàng ký”, giải đặc biệt Ngựa vàng trị giá 10 lượng vàng SJC dành cho khách hàng may mắn nhất.

"Nhóm ngân hàng triệu tỷ" sắp có thêm thành viên

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) xây dựng hai kịch bản kinh doanh trong năm nay. Ở kịch bản tích cực, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 19.000 tỷ đồng. Hiện tại, ngoài "big4", hệ thống ngân hàng có một số ngân hàng tư nhân vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản như MB, VPBank, Techcombank và ACB...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

