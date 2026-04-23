Mở rộng thanh toán QR Việt Nam – Hàn Quốc: Xóa bỏ rào cản tiền tệ và tỷ giá
Mai Nhi
23/04/2026, 16:46
Thanh toán số giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang bước sang giai đoạn mới khi dịch vụ QR xuyên biên giới chính thức được đưa vào vận hành, kỳ vọng xóa bỏ rào cản tiền tệ, tỷ giá và thúc đẩy du lịch, thương mại song phương…
Ngày 23/4/2026, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp
cùng Công ty GLN International và hai ngân hàng quyết toán là Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Hana (Hana Bank) đã tổ chức Lễ
công bố triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Hàn
Quốc.
Sự kiện đánh dấu bước tiến trong kết nối hạ tầng thanh toán bán lẻ giữa hai
quốc gia, mở ra trải nghiệm thanh toán liền mạch cho dòng khách du lịch và hoạt
động giao thương song phương đang gia tăng mạnh mẽ.
Dịch vụ này được triển khai dựa trên thỏa thuận
hợp tác ký kết tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam –
Hàn Quốc vào tháng 8/2025, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai
nước. Sau chưa đầy một năm, các bên đã hoàn tất việc kết nối hệ thống, tích hợp
hạ tầng thanh toán – quyết toán và chính thức đưa vào vận hành.
Theo
Ông
Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS, dịch vụ thanh toán QR
xuyên biên giới Việt Nam – Hàn Quốc là bước tiến cụ thể trong tiến trình hội
nhập tài chính, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại trong bối cảnh hợp tác
song phương ngày càng phát triển.
Trong đó, giao dịch được xử lý theo thời gian thực, đảm bảo tốc độ và độ an toàn tương đương với trải nghiệm thanh toán nội địa tại Hàn Quốc. Đáng chú ý, hệ thống cho phép thanh toán trực tiếp giữa đồng Won (KRW) và đồng Việt Nam (VND) thông qua hạ tầng quyết toán của Hana Bank và BIDV.
“Với vai trò là
hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS xác định mở rộng kết nối thanh toán xuyên
biên giới qua mã QR là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển hạ tầng thanh toán
hiện đại, an toàn, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp”, ông Minh cho
biết.
Theo cơ chế vận hành, dịch vụ
cho phép hơn 115 triệu người dùng, gồm du khách Hàn Quốc và cộng đồng người
Hàn tại Việt Nam sử dụng ví điện tử và các ứng dụng ngân hàng thuộc mạng
lưới GLN International quét mã VIETQRGlobal tại hàng trăm
nghìn điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc.
Chia
sẻ với phóng viên VnEconomy, ông Phan Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cho biết hiện ngành ngân
hàng đã triển khai thanh toán song phương xuyên biên giới với nhiều quốc gia
trên thế giới. Trong đó, Hàn Quốc là một
trong những thị trường trọng điểm của BIDV. Với
sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý và sự phối hợp giữa các bên, hệ thống đã được
chuẩn hóa về kỹ thuật và sẵn sàng vận hành ổn định.
“Giải pháp này được kỳ vọng mang
lại thuận lợi lớn cho người dân hai nước, đặc biệt trong hoạt động du lịch. Nếu
trước đây du khách phải đổi ngoại tệ và lo lắng về thanh toán, thì nay chỉ cần
có tiền trong tài khoản là có thể chi tiêu trực tiếp. Người Hàn Quốc đến Việt
Nam không cần quy đổi sang USD hay VND, và ngược lại, người Việt Nam sang Hàn
Quốc cũng có thể thanh toán dễ dàng. Qua đó, hệ thống thanh toán mới góp phần
thúc đẩy nhu cầu du lịch và giao thương song phương”, ông Phan Thanh
Hải, Phó Tổng Giám đốc BIDV nhấn mạnh.
“Chúng
tôi đã chuẩn bị một nguồn lực tốt nhất và hạ tầng công nghệ hiện đại, an toàn
và thông suốt với mong muốn giúp cho mọi trải nghiệm của du khách Hàn Quốc tại
Việt Nam đều trọn vẹn và thân thuộc như đang sử dụng dịch vụ tại chính quốc gia
của mình. Đồng thời, dịch vụ còn đem đến cơ hội giúp hàng triệu doanh nghiệp và
hộ kinh doanh Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh, sẵn sàng phục vụ du khách
Hàn Quốc, bứt phá doanh thu, tối ưu hóa quy trình thanh toán từ quốc tế đến nội
địa gói gọn trên duy nhất một mã QR.”
Về lộ trình triển khai, ông Lee Chang Kun, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc
cho biết khi đề xuất lên Ngân hàng Nhà nước, hệ thống thanh toán QR được định
hướng vận hành theo hai chiều, gồm chiều inbound (khách Hàn Quốc đến Việt
Nam) và chiều outbound (khách Việt Nam sang Hàn Quốc).
Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, giải pháp được
ưu tiên triển khai theo chiều inbound, phục vụ du khách Hàn Quốc tại Việt Nam.
Trong thời gian tới, hệ thống sẽ tiếp tục được mở rộng để hỗ trợ chiều ngược lại,
cho phép khách Việt Nam sang Hàn Quốc thanh toán bằng QR, qua đó góp
phần xây dựng hệ sinh thái tài chính số bền vững, kết nối khu vực và toàn cầu.
Đáng chú ý, toàn bộ giao dịch được thực hiện trực tiếp qua hệ thống ngân
hàng, tự động khấu trừ từ tài khoản của người dùng. Nhờ đó, khách hàng không
cần đổi ngoại tệ hay thực hiện thêm các thủ tục trung gian khi thanh toán.
Theo ông Lee Chang Kun, trong năm 2025, Hàn Quốc ghi nhận khoảng 4,3 triệu lượt khách
đến Việt Nam. Dù chưa có số liệu chính
thức trong bốn tháng đầu năm 2026, dự báo cả năm nay lượng khách có thể vượt
mốc 5 triệu lượt.
“Việc
triển khai thanh toán bằng mã QR sẽ góp phần thúc đẩy du lịch, đồng thời tạo
động lực lan tỏa sang các lĩnh vực như thương mại, kinh tế và dịch vụ. Đây cũng
là một trong những giải pháp phù hợp với định hướng phát triển du lịch thông
minh mà Việt Nam đang đẩy mạnh, qua
đó hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và trải nghiệm của du khách”, ông Lee Chang Kun, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc nhấn
mạnh.
Trong bối cảnh Hàn Quốc liên tục nằm trong nhóm thị trường khách quốc tế lớn
nhất của Việt Nam, việc triển khai thanh toán QR xuyên biên giới được kỳ vọng
sẽ góp phần tháo gỡ các rào cản về tiền tệ, tỷ giá cũng như thói quen sử dụng
tiền mặt của du khách.
Không chỉ mang
lại lợi ích cho người tiêu dùng, giải pháp này còn mở ra cơ hội cho doanh
nghiệp và hộ kinh doanh trong nước tiếp cận hiệu quả hơn với dòng khách Hàn
Quốc, tối ưu quy trình thanh toán, gia tăng doanh thu mà không cần đầu tư thêm
hạ tầng.
Ông
Lee Suk, Tổng Giám đốc GLN International nhấn mạnh, những thay
đổi này sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự giao lưu kinh tế và văn hóa giữa
Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời có cơ hội mở rộng khả năng sử dụng thanh toán QR của người
Việt tại nhiều quốc gia châu Á thông qua mạng lưới của Hana Bank và GLN.
