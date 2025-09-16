Một bước thụt lùi lớn cho ngành du lịch Pháp

Liên đoàn Kiểm soát Không lưu Quốc gia Pháp đã tạm dừng cuộc đình công ban đầu dự kiến ​​diễn ra trong 24h vào ngày 18 – 19/9. Thay vào đó, họ dự định sẽ tổ chức đình công trong ba ngày vào đầu tháng 10 tới…

Liên đoàn Kiểm soát Không lưu Quốc gia (SNCTA), đại diện cho khoảng 70% các đơn vị kiểm soát không lưu tại Pháp, trước đó đã gửi thông báo kêu gọi đình công toàn quốc vào ngày 18/9. Tuy nhiên, vào thứ sáu vừa qua, Liên đoàn này đã thông báo sẽ dỡ bỏ thông báo, với lý do Thủ tướng Sébastien Lecornu mới được bổ nhiệm.

Tổng thư ký SNCTA Guillaume Sintes cho biết: "Do thủ tướng mới đã được bổ nhiệm và cần có thời gian để thành lập chính phủ, chúng tôi không thể đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận về các yêu cầu ở cấp bộ trưởng trước ngày 18/9". Liên đoàn đã lên lịch lại hoạt động của mình vào ngày 7 – 9/10, theo đúng cách tiếp cận thông thường của tổ chức này là kêu gọi đình công 1 ngày sau đó tăng lên thành nhiều ngày.

Những yêu cầu của Liên đoàn bao gồm việc điều chỉnh toàn bộ mức lương vào năm 2024 theo lạm phát, cũng như cải cách việc quản lý nghề nghiệp. Cuộc đình công trước đó của SNCTA vào ngày 17/12/2024 đã gây ra sự chậm trễ đáng kể tại các sân bay bao gồm Montpellier, Nimes và Perpignan, cũng như việc hủy bỏ 60% các chuyến bay đến và đi từ Lyon-Saint-Exupéry.

Mặc dù SNCTA đã lùi bước, các liên đoàn khác trong ngành hàng không và vận tải vẫn tiếp tục kêu gọi đình công vào ngày 18/9. Tại Air France, các công đoàn bộ phận tiền sảnh, Liên đoàn Lao động Dân chủ Pháp và các nghiệp đoàn đã kêu gọi các thành viên của mình tham gia phong trào này. Tuy nhiên, các tổ chức phi công lại không tham gia.

Trong ngành đường sắt, ba công đoàn đại diện cho khoảng 70% nhân viên đã nộp đơn xin đình công vào cùng ngày. Cựu bộ trưởng giao thông Philippe Tabarot đã cảnh báo vào tuần trước rằng ngày này "rất có thể sẽ là một ngày đen tối" đối với du khách. Hành khách được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ thông tin liên lạc của hãng hàng không nếu bay vào ngày 18 hoặc 19/9, vì có khả năng các chuyến bay vẫn sẽ bị gián đoạn đáng kể.

Các tuyến bay có nguy cơ bị chậm trễ cao nhất bao gồm giữa Vương quốc Anh, Tây Ban Nha và Ý, vì thường xuyên bay qua không phận Pháp. Ngoài các nhân viên kiểm soát không lưu, nhân viên hãng hàng không và sân bay cũng có thể đình công, làm phức tạp thêm hoạt động di chuyển của du khách.

Trước đó, các cuộc đình công của các nghiệp đoàn Pháp hồi tháng 7 đã dẫn đến gần 3.000 chuyến bay bị hủy và sự ùn tắc trên diện rộng khắp châu Âu. Hiện du khách khắp châu Âu và các khu vực khác cũng đang chuẩn bị cho tình trạng hỗn loạn và hủy - hoãn chuyến bay từ các hãng Air France, Lufthansa, Ryanair, easyJet…

Trong khi đó, suốt tuần qua, hàng nghìn du khách và người dân đã mắc kẹt ở các nhà ga, sân bay trên khắp nước Pháp khi phong trào biểu tình "Bloquons Tout" (tạm dịch: Phong toả mọi thứ) bùng nổ, làm tê liệt hệ thống giao thông.

Tại nhà ga Paris Gare du Nord hôm 10/9, hàng trăm người chen chúc trong cảnh hỗn loạn. Lực lượng chức năng phải mở lối đi riêng cho khách để tránh khu vực có biểu tình. Tại thành phố Rennes, một xe buýt bị đốt cháy trên đường vành đai phía nam. Cùng ngày, nhiều tuyến metro và xe buýt tại thủ đô ngừng hoạt động. Hàng trăm chuyến tàu của Đường sắt Quốc gia Pháp bị hủy. Tàu ngoại ô RER và Transilien chỉ hoạt động cầm chừng, gây ảnh hưởng lớn đến người dân và du khách.

Ứng dụng Bonjour RATP, hệ thống theo dõi giao thông công cộng ở Paris, liên tục gửi cảnh báo về tình trạng gián đoạn. Công đoàn đường sắt Sud-Rail xác nhận đã phát động đình công quy mô toàn quốc. Các tuyến phà, dịch vụ vận chuyển nhiên liệu và một số hoạt động thiết yếu khác cũng đối mặt nguy cơ bị ảnh hưởng nếu biểu tình tiếp tục lan rộng.

Phong trào "Phong tỏa mọi thứ" nổi lên từ hồi tháng 5 trong các nhóm cánh hữu nhưng sau đó được những nhóm cánh tả và cực tả thúc đẩy mạnh. Phong trào này không có ban lãnh đạo tập trung và được tổ chức ngẫu hứng qua những lời kêu gọi trên mạng xã hội.

Tâm điểm bất mãn khởi nguồn từ kế hoạch tài chính 2026 của cựu Thủ tướng François Bayrou, nhằm cắt giảm 44 tỷ euro để giảm thâm hụt ngân sách. Kế hoạch vấp phải phản ứng dữ dội, buộc ông Bayrou tuyên bố từ chức hôm 8/9 sau 9 tháng cầm quyền, trở thành thủ tướng thứ ba của Pháp rời nhiệm sở chỉ trong một năm.

Phong trào biểu tình ban đầu không có sự tham gia của công đoàn, nhưng gần đây nhiều tổ chức lớn như Tổng Liên đoàn Lao động (CGT) đã ủng hộ, khiến nguy cơ tê liệt mở rộng sang cả dịch vụ thiết yếu. Trong bối cảnh chính trị bất ổn, biểu tình trên diện rộng và đình công hàng không sắp diễn ra, tháng 9 được dự báo là giai đoạn khó khăn ngành du lịch Pháp.

Nhiều quốc gia đã ban hành cảnh báo du lịch. Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) của Vương quốc Anh cảnh báo nguy cơ du khách bị chặn đường, chậm trễ nghiêm trọng với tàu hỏa, metro, xe buýt và hàng không. Cơ quan này khuyến cáo du khách nếu chọn tới Pháp nên tìm hiểu kỹ điểm đến, đồng thời mua bảo hiểm du lịch phù hợp, bao gồm cả hành trình, các hoạt động dự kiến và chi phí trong tình huống khẩn cấp.

Chính phủ Australia bày tỏ lo ngại tình trạng đình công sẽ ảnh hưởng đến giao thông, đồng thời nhấn mạnh rủi ro khủng bố tại Pháp. Trong khi đó, "hãy cẩn trọng hết mức" là lời khuyến nghị của chính phủ Canada cho công dân nước mình tại Pháp hoặc có ý định đến Pháp.

Bộ Ngoại giao Mỹ xếp Pháp ở mức cảnh báo cấp độ 2 - "Exercise Increased Caution" (cần thận trọng), vì nguy cơ khủng bố và bất ổn xã hội. Các chuyên gia khuyến nghị du khách theo dõi sát thông tin từ nhà vận hành tàu, hãng hàng không; đến ga, sân bay sớm hơn thường lệ; chuẩn bị phương án thay thế như xe khách đường dài, bay qua quốc gia lân cận...

Vùng Paris đã đón 48,7 triệu lượt khách vào năm 2024, với khoảng 11 triệu lượt khách ghé thăm Montmartre hàng năm. Những con phố nhỏ hẹp đã trở nên chật cứng khách du lịch, khiến người dân địa phương cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù chưa tới mức người dân xuống đường phản đối quá tải du lịch như ở Tây Ban Nha và Italy, nhưng quá tải du lịch cũng gây áp lực lên chính quyền nước này.

Pháp là quốc gia được du khách ghé thăm nhiều nhất vào năm ngoái, với 100 triệu lượt. Tiếp đến là Tây Ban Nha với 98 triệu du khách ghé thăm. Châu Âu là châu lục được du khách ghé thăm nhiều nhất, với 747 triệu lượt khách năm 2024, theo UNWTO. Các quan chức Paris cũng từng dự đoán năm 2025 sẽ là một năm du lịch bội thu.