Một bước thụt lùi lớn cho ngành du lịch Pháp

Liên đoàn Kiểm soát Không lưu Quốc gia Pháp đã tạm dừng cuộc đình công ban đầu dự kiến diễn ra trong 24h vào ngày 18 – 19/9. Thay vào đó, họ dự định sẽ tổ chức đình công trong ba ngày vào đầu tháng 10 tới…
Liên đoàn Kiểm soát Không lưu Quốc gia (SNCTA), đại diện cho
khoảng 70% các đơn vị kiểm soát không lưu tại Pháp, trước đó đã gửi thông báo kêu
gọi đình công toàn quốc vào ngày 18/9. Tuy nhiên, vào thứ sáu vừa qua, Liên
đoàn này đã thông báo sẽ dỡ bỏ thông báo, với lý do Thủ tướng Sébastien Lecornu
mới được bổ nhiệm.
Tổng thư ký SNCTA Guillaume Sintes cho biết: "Do thủ tướng
mới đã được bổ nhiệm và cần có thời gian để thành lập chính phủ, chúng tôi không
thể đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận về các yêu cầu ở cấp bộ trưởng trước ngày
18/9". Liên đoàn đã lên lịch lại hoạt động của mình vào ngày 7 – 9/10, theo đúng cách tiếp cận thông thường của tổ chức này là kêu gọi đình công 1
ngày sau đó tăng lên thành nhiều ngày.
Những yêu cầu của Liên đoàn bao gồm việc điều chỉnh toàn bộ
mức lương vào năm 2024 theo lạm phát, cũng như cải cách việc quản lý nghề nghiệp.
Cuộc đình công trước đó của SNCTA vào ngày 17/12/2024 đã gây ra sự chậm
trễ đáng kể tại các sân bay bao gồm Montpellier, Nimes và Perpignan, cũng như
việc hủy bỏ 60% các chuyến bay đến và đi từ Lyon-Saint-Exupéry.
Mặc dù SNCTA đã lùi bước, các liên đoàn khác trong ngành
hàng không và vận tải vẫn tiếp tục kêu gọi đình công vào ngày 18/9. Tại
Air France, các công đoàn bộ phận tiền sảnh, Liên đoàn Lao động Dân chủ Pháp và
các nghiệp đoàn đã kêu gọi các thành viên của mình tham gia phong trào này. Tuy
nhiên, các tổ chức phi công lại không tham gia.
Trong ngành đường sắt, ba công đoàn đại diện cho khoảng 70%
nhân viên đã nộp đơn xin đình công vào cùng ngày. Cựu bộ trưởng giao thông
Philippe Tabarot đã cảnh báo vào tuần trước rằng ngày này "rất có thể sẽ
là một ngày đen tối" đối với du khách. Hành khách được khuyến cáo theo dõi
chặt chẽ thông tin liên lạc của hãng hàng không nếu bay vào ngày 18 hoặc 19/9,
vì có khả năng các chuyến bay vẫn sẽ bị gián đoạn đáng kể.
Các tuyến bay có nguy cơ bị chậm trễ cao nhất bao gồm giữa
Vương quốc Anh, Tây Ban Nha và Ý, vì thường xuyên bay qua không phận Pháp. Ngoài
các nhân viên kiểm soát không lưu, nhân viên hãng hàng không và sân bay cũng có
thể đình công, làm phức tạp thêm hoạt động di chuyển của du khách.
Trước đó, các cuộc đình công của các nghiệp đoàn Pháp hồi
tháng 7 đã dẫn đến gần 3.000 chuyến bay bị hủy và sự ùn tắc trên diện rộng
khắp châu Âu. Hiện du khách khắp châu Âu và các khu vực khác cũng đang chuẩn
bị cho tình trạng hỗn loạn và hủy - hoãn chuyến bay từ các hãng Air France,
Lufthansa, Ryanair, easyJet…
Trong khi đó, suốt tuần qua, hàng nghìn du khách và người
dân đã mắc kẹt ở các nhà ga, sân bay trên khắp nước Pháp khi phong trào biểu
tình "Bloquons Tout" (tạm dịch: Phong toả mọi thứ) bùng nổ, làm tê liệt
hệ thống giao thông.
Tại nhà ga Paris Gare du Nord hôm 10/9, hàng trăm người chen
chúc trong cảnh hỗn loạn. Lực lượng chức năng phải mở lối đi riêng cho khách để
tránh khu vực có biểu tình. Tại thành phố Rennes, một xe buýt bị đốt cháy trên
đường vành đai phía nam. Cùng ngày, nhiều tuyến metro và xe buýt tại thủ đô ngừng
hoạt động. Hàng trăm chuyến tàu của Đường sắt Quốc gia Pháp bị hủy. Tàu ngoại ô
RER và Transilien chỉ hoạt động cầm chừng, gây ảnh hưởng lớn đến người dân và
du khách.
Ứng dụng Bonjour RATP, hệ thống theo dõi giao thông công cộng
ở Paris, liên tục gửi cảnh báo về tình trạng gián đoạn. Công đoàn đường sắt
Sud-Rail xác nhận đã phát động đình công quy mô toàn quốc. Các tuyến phà, dịch
vụ vận chuyển nhiên liệu và một số hoạt động thiết yếu khác cũng đối mặt nguy
cơ bị ảnh hưởng nếu biểu tình tiếp tục lan rộng.
Phong trào "Phong tỏa mọi thứ" nổi lên từ hồi
tháng 5 trong các nhóm cánh hữu nhưng sau đó được những nhóm cánh tả và cực tả
thúc đẩy mạnh. Phong trào này không có ban lãnh đạo tập trung và được tổ chức
ngẫu hứng qua những lời kêu gọi trên mạng xã hội.
Tâm điểm bất mãn khởi nguồn từ
kế hoạch tài chính 2026 của cựu Thủ tướng François Bayrou, nhằm cắt giảm 44 tỷ
euro để giảm thâm hụt ngân sách. Kế hoạch vấp phải phản ứng dữ dội, buộc ông
Bayrou tuyên bố từ chức hôm 8/9 sau 9 tháng cầm quyền, trở thành thủ tướng thứ
ba của Pháp rời nhiệm sở chỉ trong một năm.
Phong trào biểu tình ban đầu không có sự tham gia của công
đoàn, nhưng gần đây nhiều tổ chức lớn như Tổng Liên đoàn Lao động (CGT) đã ủng
hộ, khiến nguy cơ tê liệt mở rộng sang cả dịch vụ thiết yếu.
Trong bối cảnh chính trị bất ổn, biểu tình trên diện rộng và đình công hàng
không sắp diễn ra, tháng 9 được dự báo là giai đoạn khó khăn ngành du lịch Pháp.
Nhiều quốc gia đã ban hành cảnh báo du lịch. Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng
chung và Phát triển (FCDO) của Vương quốc Anh cảnh báo nguy cơ du khách bị chặn
đường, chậm trễ nghiêm trọng với tàu hỏa, metro, xe buýt và hàng không. Cơ quan
này khuyến cáo du khách nếu chọn tới Pháp nên tìm hiểu kỹ điểm đến, đồng thời
mua bảo hiểm du lịch phù hợp, bao gồm cả hành trình, các hoạt động dự kiến và
chi phí trong tình huống khẩn cấp.
Chính phủ Australia bày tỏ lo ngại tình trạng đình công sẽ ảnh
hưởng đến giao thông, đồng thời nhấn mạnh rủi ro khủng bố tại Pháp. Trong khi
đó, "hãy cẩn trọng hết mức" là lời khuyến nghị của chính phủ Canada cho
công dân nước mình tại Pháp hoặc có ý định đến Pháp.
Bộ Ngoại giao Mỹ xếp Pháp ở mức cảnh báo cấp độ 2 -
"Exercise Increased Caution" (cần thận trọng), vì nguy cơ khủng bố và
bất ổn xã hội. Các chuyên gia khuyến nghị du khách theo dõi sát thông tin từ
nhà vận hành tàu, hãng hàng không; đến ga, sân bay sớm hơn thường lệ; chuẩn bị
phương án thay thế như xe khách đường dài, bay qua quốc gia lân cận...
Vùng Paris đã đón 48,7 triệu lượt khách vào năm
2024, với khoảng 11 triệu lượt khách ghé thăm Montmartre hàng năm. Những con phố
nhỏ hẹp đã trở nên chật cứng khách du lịch, khiến người dân địa phương cảm
thấy mệt mỏi. Mặc dù chưa tới mức người dân xuống đường phản đối quá tải du lịch như
ở Tây Ban Nha và Italy, nhưng quá tải du lịch cũng gây áp lực lên chính quyền nước này.
Pháp là quốc gia được du khách ghé thăm nhiều nhất vào năm
ngoái, với 100 triệu lượt. Tiếp đến là Tây Ban Nha với 98 triệu du khách
ghé thăm. Châu Âu là châu lục được du khách ghé thăm nhiều nhất, với 747 triệu
lượt khách năm 2024, theo UNWTO. Các quan chức Paris cũng từng dự đoán năm 2025
sẽ là một năm du lịch bội thu.
Chiến lược tiếp thị mới cho các hãng hàng không
22:59, 12/09/2025
AI giúp giới trẻ trải nghiệm chuyến du lịch như thế nào?
09:16, 12/09/2025
Tam Á muốn "may đo" tour du lịch riêng cho du khách Việt
Các địa phương lên kế hoạch cho mùa du lịch Thu - Đông
Tính mùa vụ lâu nay vẫn là thách thức trong hoạt động của du lịch Việt Nam, nhất là ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, nơi phụ thuộc nhiều vào phát triển du lịch biển. Trong khi đó, mùa Thu – Đông lại là cao điểm đón khách du lịch quốc tế…
Hai di tích của Ninh Bình được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 11/9/2025 về việc xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt (đợt 18, năm 2025) cho bốn di tích trên cả nước...
Hải Phòng: Sẽ có nhiều điểm mới trong Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2025
Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn – VTV 2025 sẽ diễn ra từ ngày 01/8 đến ngày 16/8 âm lịch (tức từ ngày 22/9 đến ngày 07/10 dương lịch) với sự tham gia của 16 “ông trâu”…
Kết nối quá khứ, xây dựng tương lai
Trong suốt hơn 25 năm qua, Pháp đã tích cực hỗ trợ sự phát triển của các bảo tàng tại Việt Nam, từ Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội cho đến các chương trình bảo tồn di sản văn hóa...
Huế thúc đẩy du lịch sinh thái
Hội nghị tham vấn du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái do UBND thành phố Huế tổ chức ngày 11/9 đã trở thành dịp để chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng trao đổi giải pháp cho loại hình du lịch đặc sắc vùng cao...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: