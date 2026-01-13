Một cá nhân chi gần 1.400 tỷ mua hơn 68% vốn tại Giầy Thượng Đình

Kết quả, có 2 nhà đầu tư trúng đấu giá lô cổ phiếu nêu trên. Trong đó, giá đấu giá thành công cao nhất là 216.000 đồng/cổ phiếu, giá thấp nhất là 134.000 đồng/cổ phiếu, mức đấu giá thành công bình quân 215.999 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phần bán được là 1.379.341.778.000 đồng.

Bà Mai Huyền Trang đã có văn bản báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình (mã GTD-UPCoM).

Theo đó, bà Mai Huyền Trang cho biết đã mua vào thành công 6.385.800 cổ phiếu GTD, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 68,66% vốn tại Giầy Thượng Đình. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn là 8/1/2026.

Trước đó, UBND TP.Hà Nội thông báo bán đấu giá công khai 6.385.867 cổ phiếu, chiếm 68,67% tại GTD. Thời gian từ ngày 27/11-22/12/2025.

Theo thông báo kết quả của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tổng số lượng cổ phiếu đấu giá là 6.385.867 cổ phần, chiếm 68,67% vốn điều lệ của Giầy Thượng Đình với giá khởi điểm 20.500 đồng/cổ phiếu.

Có 15 nhà đầu tư cá nhân tham gia đấu giá với số lượng đặt mua hợp lệ lên tới gần 39,3 triệu cổ phiếu. Trong đó, giá đặt mua cao nhất lên tới 216.000 đồng/cổ phiếu, giá đặt mua thấp nhất là 25.000 đồng/cổ phiếu.

Kết quả, có 2 nhà đầu tư trúng đấu giá lô cổ phiếu nêu trên. Trong đó, giá đấu giá thành công cao nhất là 216.000 đồng/cổ phiếu, giá thấp nhất là 134.000 đồng/cổ phiếu, mức đấu giá thành công bình quân 215.999 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phần bán được là 1.379.341.778.000 đồng.

Cùng chiều bán, bà Nguyễn Bích Thủy - Ủy viên HĐQT đăng ký bán hết 699 CP, chiếm 0,01% nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 5/1-30/01/2026.

Sau khi có thông tin bán đấu giá công khai cổ phiếu GTD, công ty đã có hai lần gửi văn bản trình việc cổ phiếu GTD tăng trần 5 phiên liên tiếp từ 19/11 đến ngày 25/11 và từ ngày 26/11-2/12/2025.

Theo dữ liệu trên HNX, giá cổ phiếu GTD tăng từ 11.800 đồng lên 59.400 đồng/cổ phiếu.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hiện vẫn diễn ra bình thường và không xuất hiện biến động bất thường nào.

Giầy Thượng Đình cho biết việc cổ phiếu tăng giá là diễn biến khách quan theo quy luật cung cầu của thị trường chứng khoán, đồng thời cam kết công ty không thực hiện bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá giao dịch.

Hiện, HNX đang duy trì diện cảnh báo đối với GTD dựa trên BCTC tài chính năm 2024 đã kiểm toán do tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên.

Cụ thể: tại ngày 31/12/2024, công ty có một số khoản công nợ phải thu tồn đọng với giá trị ghi sổ là 14.638.460.016 đồng (tại ngày 01/01/2024 là 14.638.460.016 đồng), trong đó có khoản công nợ của Công ty TNHH Thương mại Bảo hộ lao động Giầy dép các loại là 11.362.576.868 đồng (tại ngày 01/01/2024 là 11.362.576.868 đồng).

Với những tài liệu công ty cung cấp, bên kiểm toán cho biết đã không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính hiện hữu và giá trị có thể thu hồi của các khoản công nợ này. Do đó, bên kiểm toán không xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không".

Theo giải trình từ phía công ty, hàng năm công ty để có đơn gửi lên bộ phận Thi hành án Toà án Nhân dân Quận Thanh Xuân để tiếp tục xác minh khi phát hiện công ty này có điều kiện thi hành án, yêu cầu xử lý thi hành bản án.

Tính từ ngày 1/10/2017 - 31/12/2024, công ty đã thu hồi được hơn 1,03 tỷ đồng và vẫn nỗ lực yêu cầu công ty này thanh toán công nợ...