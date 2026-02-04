Lao vào cơn sốt bạc, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ hứng thiệt hại lớn

Giá bạc biến động mạnh trong thời gian gần đây, đặt ra những rủi ro không nhỏ cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ - một lực lượng quan trọng “tiếp lửa” cho cơn sốt giá kim loại quý này...

Trong tháng 1 vừa qua, giá bạc đã trải qua một đợt tăng giá kỷ lục, chỉ để sau đó có một đợt giảm giá lịch sử diễn ra trong ba ngày liên tiếp. Giá bạc đã giảm hơn 40% từ mức đỉnh hơn 120 USD/oz vào thứ Năm tuần trước, trước khi phục hồi 9% vào thứ Ba tuần này (3/2) và tiếp tục đi lên trong phiên ngày thứ Tư (4/2). Những pha trồi sụt chóng mặt này của giá bạc được so sánh với cơn sốt "cổ phiếu meme" trong thời kỳ đại dịch Covid-19, khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ đua nhau các cổ phiếu được thổi phồng trên mạng xã hội.

Một trong những yếu tố góp phần vào cú giảm chóng mặt vừa rồi của giá bạc là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn ông Kevin Warsh cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Quyết định này đặt ra khả năng ông Warsh - một người theo trường phái cứng rắn - sẽ không vì áp lực từ ông Trump mà giảm nhanh lãi suất, và do đó sẽ giữ được sự độc lập của Fed khỏi ảnh hưởng chính trị.

Ngoài ra, các sàn giao dịch ở Mỹ và Trung Quốc đã tăng yêu cầu ký quỹ đối với giao dịch kim loại quý, cùng với làn sóng bán ra theo mùa trước Tết Nguyên đán, đã góp phần gây nên đợt bán tháo này.

Các nhà đầu tư nhỏ lẻ, đặc biệt là ở châu Á, đã đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy giá bạc lên cao trong những tháng gần đây. Theo dữ liệu từ Vanda Research, các nhà đầu tư cá nhân đã đổ một khoản kỷ lục 1 tỷ USD vào các quỹ ETF bạc trong tháng 1, và chính điều này khiến họ trở thành những người chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt sụt giảm giá bạc vừa rồi. Các quỹ ETF theo dõi vàng và bạc đã mất khoảng 150 tỷ USD giá trị kể từ khi thị trường đạt đỉnh vào tuần trước.

Theo tờ báo Financial Times, biến động giá bạc cũng đã dẫn đến một cuộc đua để đảm bảo nguồn cung bạc vật chất, khi các nhà máy đúc tiền quốc gia gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu đồng xu vàng và bạc. Các nhà máy tinh chế đã phải làm việc suốt ngày đêm để nấu chảy đồ trang sức, bộ đồ ăn và thậm chí cả răng giả cũ bằng bạc.

Tuy nhiên, tâm lý hưng phấn của giới đầu cơ được thể hiện rõ ràng nhất ở các tài sản tài chính liên quan đến bạc. Quỹ ETF bạc phổ biến nhất và được các nhà đầu tư nhỏ lẻ ưa chuộng là quỹ SLV đã lập một loạt kỷ lục về hoạt động giao dịch vào tuần trước.

Vào ngày 26/1, khi giá bạc gần đạt mức cao kỷ lục, giá trị giao dịch trên SLV đạt mức 39,4 tỷ USD. Cùng ngày, quỹ ETF phổ biến nhất liên kết với chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500 là SPY đạt giá trị giao dịch 41,9 tỷ USD, chỉ nhiều hơn một chút so với giá trị giao dịch trên SLV. Vào cùng ngày đó của năm ngoái, SPY thu hút lượng giao dịch nhiều gấp 70 lần so với SLV.

Một quỹ ETF bạc dùng đòn bẩy được ưa chuộng là AGQ đã giảm 60% vào hôm 30/1 và giảm thêm 9% vào hôm 2/2.

Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ lao vào cơn sốt giá bạc đã hứng chịu tổn thất lớn. Một người dùng mạng Reddit tiết lộ đã đầu tư vào AGQ ở mức giá bạc gần cao kỷ lục trong tuần trước và đã chịu khoản lỗ hơn 25.000 USD vào cuối tuần. "Tôi đã mất một năm lương sau thuế vào ngày hôm nay trên toàn bộ danh mục đầu tư của mình”, người này viết trên diễn đàn.

Một người dùng Reddit khác đã giao dịch các sản phẩm phái sinh bạc cho biết đã "mất một số tiền khổng lồ" vào hôm thứ Sáu, khi kim loại quý này giảm 27% chỉ trong một ngày - đánh dấu phiên giảm mạnh nhất từ thập niên 1980.

Tháng 1/2026 sẽ được nhớ đến như một thời gian mà bạc được giao dịch như một cổ phiếu meme - theo bà Nicky Shiels, nhà phân tích tại công ty kim loại quý MKS Pamp. Ông Eloise Goulder, trưởng bộ phận tài sản dữ liệu toàn cầu tại ngân hàng JPMorgan Chase cho biết trong tháng 1 vừa qua, số lượt đề cập đến bạc của các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên mạng xã hội đã tăng gấp 20 lần so với mức bình quân của 5 năm gần nhất.

Diễn biến giá bạc thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Nhưng sau khi hứng chịu tổn thất lớn,nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn chỉ coi đợt giảm giá chóng mặt vừa rồi của giá bạc chỉ là một sự điều chỉnh nhất thời trong xu hướng tăng dài hạn, với niềm tin rằng nhu cầu đa dạng hóa danh mục vẫn còn lớn. Mặt khác, các nhà đầu tư dài hạn trên thị trường kim loại quý đều đã lãi lớn trong năm qua.

“Đối với tôi, đó chỉ là một phản ứng nhất thời. Thị trường vẫn ở đang trong xu hướng tăng giá”, nhà phân tích Sebastien Le Page của công ty tư vấn Acumet nhận xét.

Và đối với những người ủng hộ trung thành nhất của bạc trong các nhóm chat đầu tư trực tuyến, sự sụt giảm giá gần đây chỉ là một sự gián đoạn nhỏ.

"Tiếp tục tích trữ”, một người dùng Reddit viết sau khi thị trường bắt đầu đảo chiều vào tuần trước. Ngay cả sau khi cú sụt sâu hơn vào đầu tuần này, một người đăng khác vẫn lạc quan: "Đây là tín hiệu mua dài hạn rõ ràng nhất từ trước đến nay”.