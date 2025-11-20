Một doanh nhân trẻ làm giàu từ nông nghiệp công nghệ cao ở miền núi Thanh Hóa

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 21/11/2025
Nguyễn Thuấn
20/11/2025, 09:38
Tại xã miền núi Xuân Du của Thanh Hóa, mô hình nông nghiệp của anh Hoàng Văn Tuấn đang trở thành điểm sáng phát triển kinh tế nhờ ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất...
Tháng 12/2020, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Tuấn Hà – Xuân Du Farm chính thức thành lập, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy làm nông của anh.
Trước đó, anh từng thành công với mô hình trồng đào, nhưng không dừng lại ở kết quả có sẵn, anh chọn hướng làm nông nghiệp bài bản – hiện đại hơn. Tháng 8/2021, anh tiếp tục thuê thêm gần 5 ha đất để mở rộng sản xuất, đưa vào trồng nhiều loại cây mới như rau má, tía tô, nho sữa Hàn Quốc và nho Kyoho Nhật Bản.
Trong số này, rau má nhanh chóng trở thành cây trồng chủ lực nhờ phù hợp thổ nhưỡng, chi phí đầu tư thấp, thu hoạch nhanh và đặc biệt đã có doanh nghiệp bao tiêu đầu ra.
Đây là bước đi hoàn toàn mới với Xuân Du – địa phương vốn lâu nay chỉ gắn với cây đào truyền thống. Việc tìm được sản phẩm vừa phù hợp, vừa có thị trường là nền tảng giúp mô hình vận hành ổn định ngay từ đầu.
Tuy vậy, bước ngoặt lớn nhất phải kể đến quyết định nhập 1.500 cây giống nho cao cấp, trị giá 250.000 đồng mỗi gốc. Thời điểm đó, gia đình từng hết sức lo lắng, bởi anh dồn gần như toàn bộ vốn liếng và tiền vay mượn để đầu tư vào mô hình mà chưa ai từng làm tại địa phương.
Thực tế nhanh chóng chứng minh lựa chọn của anh là đúng. Với cây rau má, chỉ sau 2 tháng đã cho lứa thu hoạch đầu tiên. Chuyên gia từ Ấn Độ trực tiếp về Xuân Du lấy mẫu, đánh giá sản phẩm đạt chuẩn cao và đưa vào chuỗi sản xuất – chế biến – xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế. Đây là điều trước nay chưa từng xảy ra với nông sản Xuân Du.
Đối với cây nho, đến nay, 1.500 gốc của nông trại đã cho quả. Năng suất đạt 5–6 kg mỗi gốc, giá bán trên thị trường dao động 300.000–400.000 đồng/kg. Với quy mô hiện tại, nguồn thu từ nho mang về hàng tỷ đồng mỗi năm cho gia đình anh và hợp tác xã, tạo nền tảng tài chính mạnh để mở rộng sản xuất.
Điểm đặc biệt của hợp tác xã nằm ở việc áp dụng đồng bộ công nghệ vào toàn bộ quy trình sản xuất. Hợp tác xã đầu tư hệ thống tưới tự động 100%, giúp tiết kiệm chi phí, chủ động nguồn nước và đảm bảo độ chính xác trong tưới tiêu.
Nhà màng, nhà giàn hiện đại hạn chế sâu bệnh và giảm ảnh hưởng từ thời tiết cực đoan – yếu tố thường gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp ở miền núi. Các công đoạn chăm sóc, sơ chế và thu hoạch đều được hỗ trợ bằng máy móc, nâng cao năng suất và giảm sức lao động.
Điều đáng nói là phần lớn kiến thức công nghệ này được anh Tuấn tự học qua tài liệu, internet và từ các chuyên gia liên kết. Nhiều đoàn chuyên gia thường xuyên lên trang trại hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất. Nhờ vậy, mô hình vận hành trơn tru và từng bước chuẩn hóa theo hướng nông nghiệp bền vững.
Không chỉ làm kinh tế cho gia đình, Hợp tác xã Tuấn Hà hiện tạo việc làm ổn định cho 10–15 lao động địa phương, với mức thu nhập 4–5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra còn có hàng chục lao động thời vụ tham gia vào các vụ thu hoạch, góp phần tăng thu nhập cho người dân.
Trong thời gian tới, hợp tác xã dự kiến trở thành đơn vị bao tiêu sản phẩm cho nông dân trên địa bàn; đồng thời mở rộng vùng trồng rau má, tía tô, diếp cá và nhiều loại cây trồng khác, đi kèm chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ ứng dụng công nghệ.
Mô hình của anh Hoàng Văn Tuấn đã được các cấp, ngành của Thanh Hóa ghi nhận như một điển hình về nông nghiệp thế hệ mới. Từ sự mạnh dạn, quyết tâm và dám chịu rủi ro của một người trẻ, vùng đất Xuân Du đang dần hình thành hướng đi mới: làm nông nghiệp bằng công nghệ, bằng tư duy thị trường và bằng khát vọng thay đổi.
