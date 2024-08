Một quỹ đầu tư Trung Quốc vừa mua vào 91 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 1,14% vốn điều lệ

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) vừa công bố thông tin về các cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.

Trong lần công bố này có sự xuất hiện một cổ đông mới - Tianhong Vietnamese Market Equity Launched QDII Fund. Theo đó, quỹ đầu tư này hiện nắm giữ hơn 91 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 1,14% vốn điều lệ của ngân hàng.

Theo Bloomberg, quỹ này là một quỹ mở được thành lập tại Trung Quốc, chuyên đầu tư vào thị trường cổ phiếu Việt Nam và đặc biệt theo dõi chỉ số VN30.

Trong khi đó, cổ đông Composite Capital Master Fund LP (quần đảo Cayman, Anh) đã giảm đáng kể tỷ lệ sở hữu tại Ngân hàng VPBank từ mức 2,7% xuống còn 1,7% vốn cổ phần tương ứng hơn 135 triệu cổ phiếu VPB.

Một quỹ mở được thành lập tại Trung Quốc, chuyên đầu tư vào thị trường cổ phiếu Việt Nam và đặc biệt theo dõi chỉ số VN30, mua vào 91 triệu cổ VPB.

Trước đó, hồi cuối tháng 7, VPBank công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Tính đến ngày 19/07/2024, VPBank có 13 cổ đông cá nhân và 4 cổ đông tổ chức sở hữu từ 1% vốn trở lên, tổng cộng gần 5,1 tỷ cổ phiếu VPB, chiếm hơn 64% vốn điều lệ.

Chủ tịch HĐQT - ông Ngô Chí Dũng đang sở hữu 328,5 triệu cổ phiếu, tương đương 4,14% vốn. Người có liên quan tới ông Dũng cũng nắm giữ 2,34 tỷ cổ phiếu, chiếm 29,5% vốn điều lệ, nâng tỷ lệ sở hữu của tổng nhóm có liên quan đến Chủ tịch lên 33,64% vốn.

Tổng Giám đốc VPBank ông Nguyễn Đức Vinh đang sở hữu hơn 104,9 triệu cổ phiếu, tương đương 1,3% vốn. Người liên quan đến ông Vinh nắm 1,56% vốn, nâng tổng tỷ lệ ông Vinh và người liên quan lên tương ứng 2,88% vốn.

Cổ đông liên quan tới Phó Chủ tịch HĐQT Lô Bằng Giang gồm bà Lý Thị Thu Hà - mẹ ông Giang - hiện đang nắm gần 3,6% vốn tương đương 282,1 triệu cổ phiếu và bà Nguyễn Thu Thủy - vợ ông Giang - nắm giữ gần 2,6% vốn tương đương 203,34 triệu cổ phiếu.

Ông Bùi Hải Quân Phó Chủ tịch HĐQT VPBank sở hữu 156,3 triệu cổ phiếu, tương đương 1,97% vốn điều lệ. Bà Kim Ngọc Cẩm Ly - vợ ông Quân - sở hữu 286,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,61% vốn. Tổng cộng, nhóm có liên quan đến ông Quân sở hữu 5,59% vốn tại Ngân hàng.

Ngoài ra, danh sách cổ đông cá nhân của VPBank còn có các cá nhân khác gồm: Ông Trần Ngọc Trung nắm 305,1 triệu cổ phiếu, 3,85%), bà Trần Ngọc Lan nắm 309,8 triệu cổ phiếu, 3,9%, ông Lê Việt Anh nắm 280 triệu cổ phiếu 3,53%, bà Lê Minh Anh nắm 214,7 triệu cổ phiếu, 2,71% và ông Nguyễn Mạnh Cường nắm 114,8 triệu cổ phiếu, 1,45%.

Bốn cổ đông tổ chức tại VPBank gồm: Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) - cổ đông chiến lược của VPBank - đang sở hữu gần 1,2 tỷ cổ phiếu, tương đương 15% vốn điều lệ. Ngoài ra, CTCP DIERA đang sở hữu 348,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,39% vốn. Hai quỹ đầu tư khác là Composite Capital Master Fund và Vietnam Enterprise Investments.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 2/2024, Ngân hàng VPBank ghi nhận 3.633 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng tới 48% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2024, ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế 8.665 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.775 tỷ đồng, tăng 65% so với 6 tháng đầu năm 2023.

VPB là cổ phiếu ngân hàng được Mirae Asset khuyến nghị tiềm năng tăng giá cao nhất lên tới 26%. Trong nửa đầu năm 2024, VPB ghi nhận tăng trưởng tín dụng gần 7% so với 2023, đạt 647.7 nghìn tỷ. Chất lượng tài sản nội bảng tuy có sự suy giảm theo quý nhưng nhìn tổng thể có phần cải thiện. Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 5,08%, tăng 24bps so với Q1 nhưng giảm 144bps so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu chốt quý tại 48,1%, giảm 5,4%p so với quý 1 nhưng cải thiện 5,1%p so với cùng kỳ.

Tỷ lệ nợ xấu mở rộng giảm 23bps so với Q1 và 181bps so với cùng kỳ xuống còn 12,9%. Điểm tích cực được ghi nhận trong quý 2 của VPB có thể kể đến như tỷ trọng trái phiếu dưới chuẩn giảm mạnh xuống 17,8% từ 27,4% Q1/2024 (giảm 53,8% giá trị).

Mặc dù tăng trưởng lợi nhuận có phần chậm lại trong Q2/2024, mức tăng của VPB vẫn cao hơn đa phần các ngân hàng tương đương trong nửa đầu năm. Trong 6T2024, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất đạt hơn 29 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5% trong khi lợi nhuận trước thuế tăng gần 68%, đạt hơn 8.600 tỷ. Đây là thành quả của sự cải thiện hiệu quả hoạt động của cả hệ sinh thái, đặc biệt từ việc giảm lỗ ghi nhận tại các công ty con (lỗ giảm từ 3,725.7 tỷ trong 6T2023 xuống còn 707.6 tỷ trong 6T2024).