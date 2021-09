Một sếp của Tập đoàn Cao su "chốt" cổ phiếu GVR thu tiền tỷ

Ông Phạm Văn Thành, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) vừa báo cáo đã bán thành công 71.600 cổ phiếu thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn chứng khoán từ ngày 19/8 đến 1/9.

Trước đó, trong giai đoạn 13/1 - 11/2, ông Thành đã mua vào thành công 200.000 cổ phiếu mục đích đầu tư tài chính, nâng tỷ lệ sở hữu lên 271.550 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 0,0067%. Như vậy, sau khi bán thành công 71.600 cổ phiếu, ông Thành giảm tỷ lệ sở hữu còn 0,005%.

Giá cổ phiếu GVR đang ở vùng đỉnh lịch sử, chốt phiên giao dịch 1/9 ở mức giá 40.100 đồng/cổ phiếu, tăng gần gấp đôi so với mức giá đầu năm ở thời điểm ông Thành mua vào sở hữu. Tạm tính theo mức giá ngày 1/9, ông Thành đã có thể thu về 2,8 tỷ đồng.

Trước đó, trong giai đoạn từ ngày 21/7-16/8, bà Lê Thị Kim Thảo, vợ của ông Huỳnh Văn Bảo - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam cũng bán thành công 100.000 cổ phiếu. Tạm tính theo giá phiên 16/8, bà Thảo vợ ông Bảo có thể đã thu về 3,7 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu GVR.

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 vừa công bố của GVR ghi nhận lợi nhuận ròng giảm 86 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, còn 1.578 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch lợi nhuận là do chi phí tài chính soát xét của Công ty tăng 57% so với báo cáo tự lập, lên hơn 298 tỷ đồng, trong khi lãi gộp không thay đổi đáng kể.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của GVR đều tăng gấp đôi lần lượt đạt 10.544 tỷ đồng và 2.235 tỷ đồng.

Theo GVR, mức tăng trưởng trong kết quả kinh doanh đạt được là nhờ giá bán các sản phẩm mủ cao su và một số mặt hàng gỗ, sản phẩm công nghiệp cao su tăng so với cùng kỳ, cùng với đó, doanh thu từ cho thuê hạ tầng khu công nghiệp cũng ghi nhận tín hiệu khả quan. Ngoài ra, đại đa số các đơn vị có vốn góp của Công ty đã cải thiện kết quả kinh doanh đáng kể so với nửa đầu năm trước. Như vậy, với mức lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2,282 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, GVR đã thực hiện được 50% mục tiêu đề ra cho cả năm 2021.