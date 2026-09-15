MSR: Đa dạng nguồn nguyên liệu để mở rộng quy mô chế biến

Đối với doanh nghiệp khai khoáng truyền thống, quy mô hoạt động thường gắn chặt với lượng tài nguyên sở hữu. Muốn tăng sản lượng, doanh nghiệp phải khai thác nhiều hơn, mở rộng mỏ hoặc tìm kiếm nguồn tài nguyên mới. Trong khi đó, mỗi mỏ đều có giới hạn về trữ lượng và công suất khai thác.
Năng lực chế biến và khả năng kết nối các nguồn nguyên liệu có thể thay đổi bài toán này. Một hệ thống nhà máy có đủ công nghệ và công suất không nhất thiết chỉ xử lý nguyên liệu từ chính mỏ của doanh nghiệp, mà có thể tiếp nhận nguyên liệu từ nhiều nguồn để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao hơn.
Nói cách khác, tài nguyên tạo ra lợi thế về nguồn nguyên liệu, còn năng lực chế biến mở rộng khả năng tạo giá trị từ nguồn nguyên liệu đó.
Với hơn 16 năm hoạt động, doanh nghiệp đã xây dựng nền tảng tích hợp từ mỏ đa kim Núi Pháo đến cơ sở chế biến vonfram tại Thái Nguyên. Thay vì chỉ dừng ở khai thác, MSR hiện là nhà sản xuất các sản phẩm vonfram lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc, phục vụ khách hàng trong nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao trên toàn cầu.
Khả năng này được mở rộng sau khi MSR nhận giấy phép cho phép gia công nguồn nguyên liệu bên ngoài. Trong quý II/2026, nguồn tinh quặng bên ngoài gia tăng, cùng với hoạt động khai thác tại Núi Pháo cải thiện, đã hỗ trợ sản lượng vonfram tinh luyện đạt 1.430 tấn, tăng 91% so với cùng kỳ.
Năng lực này tiếp tục được mở rộng. Thông qua hợp tác với GB Innovation (Hàn Quốc), MSR hướng tới nâng công suất oxide vonfram lên 8.000 tấn mỗi năm vào năm 2027, mở rộng khả năng sản xuất các sản phẩm có giá trị cao hơn.
Hợp tác với GB Innovation (GBI) cho thấy rõ hơn tiềm năng của mô hình này. GBI sở hữu nguồn tài nguyên vonfram tại Hàn Quốc, trong khi MSR có năng lực chế biến tại Việt Nam. Điều đó có nghĩa MSR không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ nguồn tài nguyên để có thể tạo giá trị từ nguyên liệu đi qua hệ thống chế biến của mình.
Trong dài hạn, nguồn đầu vào có thể tiếp tục được đa dạng hóa thông qua tái chế. Nếu các vật liệu chứa vonfram phù hợp được thu hồi và đưa trở lại sản xuất, đây có thể trở thành nguồn nguyên liệu bổ sung bên cạnh quặng từ Núi Pháo và tinh quặng từ các đối tác.
Quy mô nhà máy chỉ là một phần của lợi thế chế biến. Khả năng tạo giá trị còn phụ thuộc vào việc kết nối nguồn nguyên liệu, năng lực chế biến và thị trường đầu ra, qua đó duy trì sản lượng và khai thác hiệu quả công suất đã đầu tư.
MSR hiện có nguồn nguyên liệu từ Núi Pháo và đang mở rộng tiếp nhận tinh quặng từ các đối tác, đồng thời sở hữu năng lực chế biến tại Việt Nam và mạng lưới khách hàng quốc tế. Mitsubishi Materials, một trong những tập đoàn vật liệu lớn của Nhật Bản, hiện là khách hàng của MSR.
Khi nguồn nguyên liệu được mở rộng và đầu ra được kết nối, hệ thống nhà máy có thể được khai thác hiệu quả hơn. Với ngành đòi hỏi vốn đầu tư lớn, việc gia tăng sản lượng trên nền tảng tài sản hiện hữu có thể cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và mở rộng khả năng tạo dòng tiền.
Kết quả quý 2/2026 phần nào cho thấy hiệu quả vận hành của nền tảng này. MSR ghi nhận doanh thu thuần 8.138 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ; EBITDA đạt 2.492 tỷ đồng, tăng 337%; lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt kỷ lục 1.666 tỷ đồng. Mặt bằng giá vonfram cao là động lực quan trọng, bên cạnh sản lượng cải thiện và nguồn tinh quặng bên ngoài gia tăng.
Khả năng tạo dòng tiền cải thiện cũng bắt đầu được phản ánh rõ hơn trong câu chuyện cổ đông của MSR. Ngày 28/8/2026, doanh nghiệp lấy ý kiến cổ đông về việc tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, MSR cũng hé lộ định hướng hướng tới cổ tức thường xuyên trong tương lai, với dòng tiền được hỗ trợ bởi sản lượng theo các hợp đồng dài hạn. Trước đó, doanh nghiệp cho biết nếu giá vonfram duy trì thuận lợi và quá trình giảm nợ diễn biến theo kỳ vọng, MSR có thể hướng tới trạng thái tiền mặt ròng trong giai đoạn 2027–2028, qua đó hỗ trợ khả năng chi trả cổ tức trong tương lai.
Về dài hạn, Núi Pháo tạo nền tảng tài nguyên, trong khi năng lực chế biến mở rộng khả năng tạo giá trị của MSR trên chuỗi vonfram toàn cầu.
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