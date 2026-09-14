Nông nghiệp sinh thái cần đặt phụ nữ, thanh niên vào vị trí trung tâm

Ngày 14/9/2026, tại Hà Nội, ActionAid Quốc tế tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Nông nghiệp sinh thái cho tương lai bền vững”. Sự kiện đã thu hút hơn 100 đại biểu, trong đó có gần 30 đại biểu đến từ các quốc gia châu Á và châu Phi, cùng đại diện cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức phi chính phủ và các đối tác phát triển.
Chia sẻ tại hội thảo, các đại biểu cho rằng phụ nữ và thanh niên cần được nhìn nhận là chủ thể của quá trình thay đổi, thay vì chỉ là đối tượng tham gia hoặc hưởng lợi. Trong khi phụ nữ vẫn đối mặt với nhiều rào cản trong tiếp cận nguồn lực và quyền ra quyết định, thanh niên lại có lợi thế về đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và phát triển các mô hình kinh doanh mới.
Bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng Đại diện ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, cho biết giai đoạn 2023-2025, tổ chức này đã phối hợp cùng các đối tác triển khai nhiều mô hình chăn nuôi và thủy sản giảm phát thải tại Đồng bằng sông Cửu Long. Các mô hình giúp giảm hơn 11% phát thải, tiết kiệm từ 480.000 đến 1,2 triệu đồng chi phí năng lượng mỗi hộ mỗi tháng và hỗ trợ 837 hộ dân, phần lớn do phụ nữ làm chủ, tham gia hưởng lợi.
ActionAid cũng đang triển khai Dự án “Hợp tác tăng cường năng lực phòng chống thiên tai cấp cộng đồng” tại tỉnh Ninh Bình và thành phố Hà Nội, với sự đồng tài trợ của Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA), nhằm tăng cường vai trò của phụ nữ và thanh niên trong quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu có nhạy cảm giới.
Phát biểu tại hội thảo, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, cho biết năm 2026 được chọn là Năm Quốc tế Nữ Nông dân, đồng thời thế giới chỉ còn bốn năm để hoàn thành các Mục tiêu Phát triển bền vững đến năm 2030.
Theo bà Pauline Tamesis, nông nghiệp sinh thái là hướng đi đã được chứng minh hiệu quả, có khả năng thúc đẩy việc thực hiện đồng thời tới 10 Mục tiêu Phát triển bền vững nhờ đặt con người và hệ sinh thái vào vị trí trung tâm. Để mở rộng tác động của nông nghiệp sinh thái, các quốc gia cần xây dựng sinh kế bền vững, phát triển thị trường xanh, phát huy vai trò của phụ nữ và thanh niên, đồng thời tăng cường sự đồng bộ về chính sách, quan hệ đối tác và nguồn tài chính.
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