Thành phố Huế chọn sản phẩm chủ lực, thúc đẩy nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn định, nhiều vùng sản xuất tập trung và mô hình liên kết giữa người dân, hợp tác xã với doanh nghiệp đã được hình thành, bước đầu tạo nguồn nguyên liệu phục vụ thị trường.
Lúa vẫn là cây trồng chủ lực với diện tích gieo trồng năm 2026 đạt 52.781 ha, sản lượng ước 335 nghìn tấn. Trong đó, diện tích lúa chất lượng cao đạt hơn 24.000 ha, tạo dư địa để phát triển các chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ.
Đối với cây ăn quả, thành phố hiện có khoảng 3.788 ha, tập trung vào những sản phẩm có lợi thế như thanh trà, bưởi, cam Nam Đông, chuối, ổi và dứa. Đáng chú ý, Huế đã bước đầu hình thành 18 mã số vùng trồng với tổng diện tích khoảng 141 ha. Đây được xem là nền tảng quan trọng để mở rộng vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng và nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc.
Trong lĩnh vực lâm nghiệp, hơn 14.600 ha rừng trồng sản xuất gỗ lớn và khoảng 15.000 ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) đang mở ra hướng phát triển giá trị cao hơn cho kinh tế rừng. Một số mô hình liên kết giữa chủ rừng, hợp tác xã và doanh nghiệp chế biến đã hình thành chuỗi từ vùng nguyên liệu đến khai thác, chế biến và tiêu thụ.
Các chuỗi liên kết cũng được mở rộng trong trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản, tập trung vào lúa giống, lúa chất lượng cao, thanh trà Huế, cam Nam Đông, rau má Quảng Thọ, rau màu VietGAP, chăn nuôi hữu cơ, rừng FSC và các sản phẩm thủy sản đặc sản đầm phá.
Từ năm 2022 đến nay, diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ đạt khoảng 1.940 ha; hơn 100 hộ dân tham gia các chuỗi sản xuất lợn, bò, gà, lúa và cây ăn quả theo hướng hữu cơ.
Vai trò của hợp tác xã trong tổ chức lại sản xuất cũng ngày càng rõ nét. Toàn thành phố hiện có 211 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2023. Nhiều đơn vị đã chuyển từ cung ứng dịch vụ đơn thuần sang tổ chức sản xuất hàng hóa gắn với vùng nguyên liệu, cơ giới hóa, chế biến và tiêu thụ.
Một số hợp tác xã chủ động đầu tư máy móc, xây dựng thương hiệu, hoàn thiện bao bì, truy xuất nguồn gốc và kết nối sản phẩm với các kênh phân phối, qua đó từng bước nâng giá trị nông sản.
Cùng với tổ chức lại sản xuất, chương trình OCOP đang trở thành một trong những hướng quan trọng để Huế nâng giá trị nông sản và sản phẩm đặc trưng địa phương.
Đến tháng 8/2026, toàn thành phố có 118 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng. Trong đó, 63 sản phẩm từ 3 sao trở lên còn thời hạn, gồm 58 sản phẩm 3 sao, 4 sản phẩm 4 sao và 1 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia.
Các sản phẩm OCOP của Huế tập trung vào nhiều nhóm như thực phẩm, dược liệu, đồ uống, thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh, dịch vụ du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái. Sau khi được công nhận, nhiều sản phẩm đã có sự thay đổi về chất lượng, mẫu mã, bao bì, truy xuất nguồn gốc và phương thức quảng bá, tiêu thụ.
Tại cuộc họp về sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát triển OCOP và liên kết chuỗi, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết Huế còn nhiều dư địa phát triển nông nghiệp nhờ lợi thế về điều kiện tự nhiên và hệ sinh thái đa dạng. Thành phố có nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ với hệ thống trường đại học, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành.
Theo đó, ngành nông nghiệp được yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; tăng cường phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế và các cơ sở nghiên cứu trong lựa chọn giống, chuyển giao kỹ thuật, nâng năng suất và chất lượng nông sản.
Một yêu cầu được nhấn mạnh là thay đổi tư duy sản xuất. Người dân, doanh nghiệp và hợp tác xã cần chuyển từ sản xuất và tiêu thụ riêng lẻ sang hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong dẫn dắt thị trường và tiêu thụ sản phẩm.
Thành phố Huế cũng định hướng không phát triển nông nghiệp theo hướng dàn trải mà lựa chọn một số sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực trồng trọt để tập trung đầu tư, phù hợp với lợi thế từng vùng sinh thái.
Đối với cây sen, địa phương yêu cầu xác định rõ khu vực, quy mô vùng trồng ổn định; ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải tạo giống, nâng năng suất và chất lượng. Việc phát triển sen không chỉ dừng ở sản phẩm nông nghiệp mà cần gắn với cảnh quan, sinh thái, văn hóa và du lịch, qua đó tạo thêm giá trị cho sản phẩm đặc trưng của Huế.
Tương tự, chuối tại A Lưới và một số cây trồng đặc trưng đã có thương hiệu cũng cần được đánh giá kỹ để lựa chọn hướng đầu tư phù hợp, hình thành vùng nguyên liệu ổn định và nâng khả năng tham gia thị trường.
Trong chăn nuôi, Huế định hướng quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung, bảo đảm an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường; đồng thời khuyến khích các mô hình hữu cơ, tuần hoàn gắn với hợp tác xã và doanh nghiệp.
Với lâm nghiệp, thành phố tiếp tục phát triển rừng trồng gỗ lớn gắn với doanh nghiệp có năng lực dẫn dắt, hợp đồng liên kết và phương án thu mua ổn định. Cùng với mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC, Huế nghiên cứu từng bước chuyển đổi những diện tích trồng keo sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Việc eo biển Hormuz bị gián đoạn đã phơi bày mức độ phụ thuộc lớn của Nhật Bản vào dầu mỏ Trung Đông, đồng thời thúc đẩy Tokyo xây dựng năng lực tự chủ lớn hơn để bảo đảm an ninh năng lượng…
“Khoảng trống" thể chế giữa các điểm giao chuyên ngành và bài toán đồng bộ hóa đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi tư duy quản lý logistics, từ tháo gỡ điểm nghẽn đơn lẻ sang kết nối toàn bộ chuỗi lưu thông…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2026 phát hành ngày 14/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Hội thảo chăm sóc sức khỏe chủ động tại Ninh Bình đã trang bị kiến thức thiết thực cho hơn 500 sinh viên, lan tỏa thông điệp chuyển từ chữa bệnh sang chủ động giữ gìn sức khỏe, hướng tới lối sống lành mạnh và tiêu dùng có trách nhiệm...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...