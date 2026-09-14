Ngành hồ tiêu trước áp lực nâng chuẩn chuỗi xuất khẩu
CChu Khôi
Chọn cỡ chữ
Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, việc tăng cường liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu quốc gia được xem là những giải pháp cấp thiết để nâng cao giá trị gia tăng cho ngành hàng hồ tiêu...
Dù tiếp tục giữ vai trò quốc gia sản xuất và xuất khẩu hồ
tiêu hàng đầu thế giới, ngành hồ tiêu Việt Nam đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn
trong chuỗi giá trị, từ sản xuất, thu mua đến chế biến và xuất khẩu.
Tại hội thảo khởi động Diễn đàn ngành
hàng nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng mới đây, bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch
Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), cho biết sản lượng hồ tiêu của
Việt Nam hiện duy trì ở mức bình quân từ 175.000-180.000 tấn mỗi năm. Khối lượng
xuất khẩu đạt khoảng 230.000-250.000 tấn, trong khi lượng nhập khẩu dao động từ
20.000-25.000 tấn/năm nhằm phục vụ nhu cầu chế biến và tái xuất. Hồ tiêu Việt
Nam hiện đã có mặt tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
NHIỀU NÚT THẮT CẦN THÁO GỠ
Theo số liệu báo cáo của VPSA, trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam
xuất khẩu 190.153 tấn hồ tiêu, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025. Châu Á là thị
trường tiêu thụ lớn nhất với 88.441 tấn, chiếm 46,5% tổng lượng xuất khẩu. Tiếp
đến là châu Mỹ với 49.830 tấn, chiếm 26,2%; châu Âu đạt 40.892 tấn, chiếm
21,5%; châu Phi đạt gần 11.000 tấn.
Xét theo từng thị trường, Hoa Kỳ tiếp tục là khách hàng lớn
nhất của hồ tiêu Việt Nam với 44.349 tấn trong 8 tháng đầu năm 2026. Trung Quốc
đứng thứ hai với 20.495 tấn, tăng mạnh so với mức 13.282 tấn cùng kỳ năm 2025.
Các thị trường quan trọng khác gồm UAE, Ấn Độ, Thái Lan, Đức, Hà Lan,
Philippines, Ai Cập và Hồng Kông.
Dù đã đạt được những kết quả tích cực, song bà Liên cho biết chuỗi giá trị hồ tiêu xuất khẩu hiện vẫn tồn tại nhiều hạn chế.
Ở khâu sản xuất, nông hộ và hợp tác xã quy mô nhỏ lẻ vẫn chiếm trên 80%, khiến việc kiểm soát chất lượng, phòng chống dịch bệnh và tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù ngành đang có xu hướng chuyển dần từ canh tác truyền thống sang canh tác hữu cơ và các tiêu chuẩn bền vững như SRP, RA hay GAP, quá trình chuyển đổi vẫn diễn ra chậm và chưa đồng đều giữa các vùng sản xuất.
Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là vấn đề chất
lượng sản phẩm. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, tình trạng trồng xen gây nhiễm
chéo và tác động của biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất
cũng như chất lượng hạt tiêu. Bên cạnh đó, sự thiếu gắn kết giữa các hộ sản xuất
khiến việc kiểm soát đồng bộ quy trình canh tác gặp nhiều trở ngại".
Bà Hoàng Thị LiênChủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA)
Ở khâu thu mua, hệ thống thương lái và đại lý trung gian vẫn
đóng vai trò chủ đạo trong việc thu gom nguyên liệu. Chuỗi cung ứng qua nhiều tầng
nấc làm gia tăng chi phí logistics, đồng thời gây khó khăn cho hoạt động truy
xuất nguồn gốc và minh bạch thông tin sản phẩm.
Đối với khâu chế biến và xuất khẩu, mặc dù nhiều doanh nghiệp
đã đầu tư công nghệ chế biến sâu như tiêu trắng, tiêu bột, tiêu ngâm muối và
các sản phẩm giá trị gia tăng khác, nhưng tỷ trọng xuất khẩu tiêu thô vẫn còn cao.
Trong khi đó, các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ và Trung Quốc
liên tục nâng cao các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, dư lượng hóa chất và yêu
cầu phát triển bền vững, tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu. Thủ tục cấp
giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) cùng việc thiếu một thương hiệu quốc gia đủ mạnh cũng đang làm giảm
sức cạnh tranh của ngành hàng.
ĐẨY MẠNH CHẾ BIÊN SÂU VÀ LIÊN KẾT CHUỖI
Nhấn mạnh điểm nghẽn cốt lõi của chuỗi giá
trị hồ tiêu hiện nay là mối liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân
chưa thực sự bền chặt, bà Liên cho biết hoạt động mua bán vẫn chủ yếu diễn ra theo giá thị trường
tại từng thời điểm, thiếu các cơ chế hợp tác dài hạn nhằm chia sẻ lợi ích và rủi
ro giữa các bên.
Để tháo gỡ những khó khăn này, VPSA đề xuất tăng cường liên
kết sản xuất thông qua việc rà soát, phát triển vùng nguyên liệu, chuẩn hóa dữ
liệu cây trồng, cập nhật thông tin về các mô hình liên kết và đẩy mạnh tuyên
truyền về lợi ích của kinh tế hợp tác. Các doanh nghiệp cần xây dựng hợp đồng
liên kết minh bạch, cam kết về giá cả, đầu ra và quy trình sản xuất nhằm tạo niềm
tin cho nông dân tham gia chuỗi.
"Ngành hồ tiêu cần tập trung xây dựng thương hiệu quốc gia dựa trên ba trụ cột gồm chất lượng, câu chuyện sản phẩm và trải nghiệm khách hàng. Trong đó, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về dư lượng tối đa, mở rộng chứng nhận hữu cơ, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc, kể chuyện thương hiệu trên nền tảng số và thúc đẩy du lịch nông nghiệp sẽ góp phần nâng cao hình ảnh hồ tiêu Việt Nam trên thị trường quốc tế".
Song song với đó, việc nâng cao chất lượng sản phẩm cần được
thực hiện thông qua kiểm soát chặt chẽ vật tư đầu vào, hạn chế nguy cơ lây nhiễm
chéo trong các mô hình trồng xen, quản lý hoạt động phun thuốc bằng thiết bị
bay không người lái và mở rộng các chương trình tập huấn canh tác bền vững cho
nông dân.
Về dài hạn, ngành hồ tiêu cần tập trung xây dựng
thương hiệu quốc gia dựa trên ba trụ cột gồm chất lượng, câu chuyện sản phẩm và
trải nghiệm khách hàng. Trong đó, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về dư
lượng tối đa, mở rộng chứng nhận hữu cơ, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc,
kể chuyện thương hiệu trên nền tảng số và thúc đẩy du lịch nông nghiệp sẽ góp
phần nâng cao hình ảnh hồ tiêu Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Bên cạnh đó, ngành hàng cần đẩy mạnh đầu tư vào chế biến
sâu, mở rộng sản xuất theo hình thức OEM (Mô hình gia công
theo thiết kế và công thức có sẵn từ đối tác và phát triển năng lực ODM nhằm tạo ra
nhiều sản phẩm giá trị gia tăng như gia vị phối trộn, chiết xuất và các sản phẩm
tiện lợi. Đây được xem là hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị thu được
trong toàn bộ chuỗi cung ứng thay vì phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô
như hiện nay.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh đến
sản xuất nông nghiệp, VPSA cũng khuyến nghị chuyển đổi từ mô hình canh tác độc
canhsang hệ thống nông lâm kết hợp nhằm tăng khả năng thích ứng, cải thiện
tính bền vững của vùng nguyên liệu và bảo đảm sự phát triển lâu dài cho ngành hồ
tiêu Việt Nam.
Xi măng và bê tông đóng vai trò thiết yếu đối với sản xuất, tuy nhiên sản xuất xi măng chiếm khoảng 7-8% lượng phát thải C02 toàn cầu, trở thành một trong các nguồn gây ô nhiễm lớn nhất hiện nay. Giải pháp giảm phát thải mà vẫn bảo đảm năng lực sản xuất, cạnh tranh cho doanh nghiệp... đang là bài toán nan giải.
Với lợi thế đa dạng về đồng bằng, gò đồi, miền núi, đầm phá và ven biển, thành phố Huế đang từng bước chuyển sản xuất nông nghiệp từ nhỏ lẻ sang hàng hóa, hình thành vùng nguyên liệu, phát triển OCOP và liên kết chuỗi giá trị...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
“Khoảng trống" thể chế giữa các điểm giao chuyên ngành và bài toán đồng bộ hóa đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi tư duy quản lý logistics, từ tháo gỡ điểm nghẽn đơn lẻ sang kết nối toàn bộ chuỗi lưu thông…
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...