Lâm Đồng mở diễn đàn ngành hàng, kết nối đa bên nâng tầm nông nghiệp

Tỉnh Lâm Đồng vừa chính thức khởi động Diễn đàn ngành hàng nông nghiệp tỉnh nhằm thiết lập cơ chế đối thoại và phối hợp đa bên, thúc đẩy liên kết công tư, nâng cao giá trị các chuỗi ngành hàng chủ lực và huy động nguồn lực cho phát triển nông nghiệp bền vững...

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: UNDP.

Ngày 11/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo khởi động Diễn đàn ngành hàng nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Sự kiện được sự hỗ trợ của dự án iLandscape do Liên minh châu Âu tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).

Hội thảo có sự tham gia của đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UNDP, các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển, doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng, cơ quan quản lý và người sản xuất.

HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tại hội thảo, tỉnh Lâm Đồng công bố Quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh và ra mắt Ban điều phối Diễn đàn ngành hàng nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Theo định hướng, diễn đàn sẽ trở thành cơ chế phối hợp thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất và các đối tác phát triển nhằm tiếp nhận các nhu cầu từ thực tiễn, xác định những vấn đề ưu tiên, kết nối nguồn lực và theo dõi quá trình xử lý.

Diễn đàn tập trung vào bốn ngành hàng nông nghiệp chủ lực có giá trị cao của địa phương gồm cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và mắc ca. Mục tiêu không chỉ là nâng cao giá trị sản phẩm mà còn thúc đẩy quản lý bền vững vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất và nước, bảo vệ rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm lợi ích cho người sản xuất.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã trao đổi về cơ chế tổ chức, phương thức vận hành, những điểm nghẽn trong từng chuỗi giá trị, nhu cầu hợp tác công tư cũng như các cơ hội đầu tư trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Lâm Đồng định hướng xây dựng kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2027, trước mắt tập trung tham vấn sâu đối với hai ngành hàng cà phê và hồ tiêu.

Đối với ngành cà phê, các nội dung ưu tiên bao gồm hoàn thiện dữ liệu vùng nguyên liệu, tăng cường hệ thống truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ doanh nghiệp và người sản xuất đáp ứng Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), nâng cao chất lượng sơ chế, bảo quản và củng cố liên kết tiêu thụ.

Trong khi đó, ngành hồ tiêu sẽ tập trung vào quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), sử dụng vật tư đầu vào có trách nhiệm, kiểm soát dư lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sau thu hoạch và tăng cường kết nối thị trường.

Đối với sầu riêng, các nội dung ưu tiên gồm quản lý mã số vùng trồng, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và nâng cao khả năng ứng phó với các rủi ro thị trường. Ngành mắc ca hướng tới phát triển giống chất lượng cao, mở rộng vùng nguyên liệu, thúc đẩy chế biến sâu và tăng cường kết nối thương mại.

Một trong những điểm nhấn của diễn đàn là yêu cầu mọi vấn đề được đưa ra thảo luận đều phải gắn với đầu mối tiếp nhận, đơn vị chủ trì, sản phẩm đầu ra, thời hạn xử lý và nguồn lực thực hiện. Các nhu cầu hợp tác về vùng nguyên liệu, kỹ thuật, chế biến, tiêu thụ hay tài chính chuỗi giá trị sẽ được cụ thể hóa thành những đề xuất có khả năng triển khai trên thực tế.

Diễn đàn cũng đặc biệt chú trọng đến sự tham gia của các hộ sản xuất nhỏ, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm còn hạn chế khả năng tiếp cận thông tin, kỹ thuật và thị trường. Việc phát triển vùng nguyên liệu sẽ gắn với nâng cao năng lực hợp tác xã, tăng cường hướng dẫn kỹ thuật dễ áp dụng và xây dựng cơ chế liên kết minh bạch giữa người sản xuất với doanh nghiệp.

THÚC ĐẨY LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP

Ông Vũ Đình Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh việc đưa diễn đàn vào hoạt động thực chất đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương cùng sự chủ động tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng và người sản xuất.

Về cơ cấu tổ chức, diễn đàn được đặt dưới sự điều phối của UBND tỉnh Lâm Đồng. Ban điều phối là tổ chức phối hợp liên ngành, do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Trưởng ban; các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và Sở Khoa học và Công nghệ tham gia điều hành

Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực, được hỗ trợ bởi Tổ giúp việc và bốn tổ công tác ngành hàng tương ứng với cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và mắc ca. Ban Quản lý dự án tỉnh Lâm Đồng, IDH và UNDP đồng hành trong quá trình triển khai các hoạt động thuộc khuôn khổ dự án iLandscape.

Theo thiết kế, diễn đàn vận hành theo quy trình năm bước gồm đề xuất, tổng hợp, thống nhất, triển khai và phản hồi. Các vấn đề từ doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ, cơ quan quản lý hoặc đối tác phát triển sẽ được tiếp nhận, phân tích và đề xuất phương án xử lý. Sau khi Ban điều phối thống nhất đầu mối, thời gian và nguồn lực thực hiện, các đơn vị liên quan sẽ triển khai nhiệm vụ và báo cáo kết quả. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Ông Vũ Thái Trường, Trưởng ban Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường của UNDP tại Việt Nam, cho rằng giá trị của diễn đàn không nằm ở số lượng cuộc họp hay sự kiện được tổ chức mà ở khả năng chuyển đối thoại thành hành động, chuyển cam kết thành hợp tác và chuyển hợp tác thành đầu tư.

"Thành công của cơ chế này cần được đo bằng những kết quả cụ thể như các cơ hội đầu tư được hình thành, các mô hình hợp tác được triển khai, việc mở rộng sản xuất bền vững, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và tạo ra lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp cũng như địa phương", ông Trường nêu rõ.

Thông qua diễn đàn ngành hàng nông nghiệp, các bên kỳ vọng xây dựng được một nền tảng hợp tác đa bên hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và thúc đẩy phát triển bền vững các ngành hàng nông nghiệp chủ lực của tỉnh trong những năm tới.