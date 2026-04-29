Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026: 19 hoạt động đặc sắc, hấp dẫn
Ngô Anh Văn
29/04/2026, 07:41
Mùa hè năm 2026, Đà Nẵng một lần nữa khẳng định vị thế của mình là một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu của cả nước với chuỗi sự kiện "Mùa hè rực rỡ" được diễn ra từ ngày 25/4 đến 03/5...
Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch Đà Nẵng, cho biết trong thời gian 09 ngày (từ 25/4 đến 03/5/2026), thành
phố sẽ tổ chức tổng cộng 19 hoạt động lớn nhỏ tại Công viên Biển Đông, bán đảo
Sơn Trà và các bãi biển du lịch trên địa bàn thành phố. Đây là một phần trong
nỗ lực không ngừng của Đà Nẵng nhằm thu hút du khách, quảng bá hình ảnh một
thành phố biển năng động, an toàn và giàu trải nghiệm.
Điểm
nhấn của mùa du lịch biển năm nay là sự xuất hiện của 5 hoạt động mới lần đầu
được tổ chức, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm độc đáo cho du khách. Đầu tiên
là Lễ hội Pizza Đà Nẵng 2026, nơi du khách có thể thưởng thức những chiếc pizza
được chế biến theo phong cách độc đáo, lấy cảm hứng từ các công trình nổi tiếng
trong và ngoài nước. Đây không chỉ là một sự kiện ẩm thực mà còn là cơ hội để
quảng bá văn hóa ẩm thực quốc tế tại Đà Nẵng.
Bên
cạnh đó, trải nghiệm làm kem từ cây lúa Việt là một hoạt động không thể bỏ qua.
Sự kết hợp giữa nguyên liệu truyền thống và công nghệ chế biến hiện đại hứa hẹn
mang đến cho du khách những món kem độc đáo, đậm đà hương vị Việt Nam. Đây là
một cách tuyệt vời để tôn vinh nông sản Việt và giới thiệu đến với bạn bè
quốc tế.
Các
trò chơi nước Beach Water Games cũng là một điểm nhấn thú vị, mang đến không
khí sôi động và đầy thử thách cho những ai yêu thích thể thao biển. Từ các trò
chơi truyền thống đến những hoạt động hiện đại, Beach Water Games sẽ là nơi để
du khách thỏa sức vui chơi và khám phá.
Không
thể không nhắc đến trình diễn thể thao biển, nơi các vận động viên sẽ thể hiện
kỹ năng điêu luyện qua các màn trình diễn jet ski, thuyền buồm, cano kéo dù và
flyboard. Đây là cơ hội để du khách chiêm ngưỡng sự kết hợp hoàn hảo giữa con
người và biển cả, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.
Cuối
cùng, ngày hội “Sơn Trà Walking Day” sẽ là dịp để du khách khám phá vẻ đẹp
hoang sơ của bán đảo Sơn Trà. Với các hoạt động đi bộ, ngắm cảnh và tìm hiểu về
hệ sinh thái địa phương, sự kiện này không chỉ mang lại những trải nghiệm thú
vị mà còn góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.
Ngoài
5 hoạt động mới, Đà Nẵng còn tổ chức 14 hoạt động quen thuộc đã tạo được thương
hiệu qua nhiều năm như trình diễn diều nghệ thuật, hội thi cứu hộ biển quốc tế,
giải bơi “Vượt sóng mùa hè”, giải cờ tướng “Kỳ vương Xứ Quảng”… Những hoạt động
này không chỉ mang lại niềm vui cho du khách mà còn góp phần quảng bá văn hóa,
thể thao và du lịch của thành phố.
Để
đảm bảo an toàn và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách, thành phố Đà
Nẵng đã tăng cường công tác cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường
và nâng cấp các tiện ích công cộng tại các bãi biển trung tâm. Các điểm vui
chơi, giải trí ven biển và hệ thống dịch vụ du lịch cũng được chỉnh trang, nâng
cao chất lượng.
Với
sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chuỗi hoạt động phong phú, đặc biệt màn “Khai trương
mùa du lịch Biển Đà Nẵng 2026” hứa hẹn sẽ là một sự kiện đáng nhớ, góp phần thu
hút đông đảo du khách, lan tỏa hình ảnh một điểm đến biển năng động, an toàn và
giàu trải nghiệm trong mùa hè năm nay. Đồng thời khẳng định Đà Nẵng không chỉ
là nơi để nghỉ dưỡng mà còn là điểm đến của những trải nghiệm độc đáo, nơi du
khách có thể tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời bên gia đình và bạn bè.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
