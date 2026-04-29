Trang chủ Du lịch

Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026: 19 hoạt động đặc sắc, hấp dẫn

Ngô Anh Văn

29/04/2026, 07:41

Mùa hè năm 2026, Đà Nẵng một lần nữa khẳng định vị thế của mình là một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu của cả nước với chuỗi sự kiện "Mùa hè rực rỡ" được diễn ra từ ngày 25/4 đến 03/5...

Thi thả diểu trên bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn
Thi thả diểu trên bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết trong thời gian 09 ngày (từ 25/4 đến 03/5/2026), thành phố sẽ tổ chức tổng cộng 19 hoạt động lớn nhỏ tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch trên địa bàn thành phố. Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của Đà Nẵng nhằm thu hút du khách, quảng bá hình ảnh một thành phố biển năng động, an toàn và giàu trải nghiệm.

Màn trình diễn của các vũ công trong buổi Khai trương mùa du lịch biển hè Đà Nẵng năm 2026.
Màn trình diễn của các vũ công trong buổi Khai trương mùa du lịch biển hè Đà Nẵng năm 2026.

Điểm nhấn của mùa du lịch biển năm nay là sự xuất hiện của 5 hoạt động mới lần đầu được tổ chức, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm độc đáo cho du khách. Đầu tiên là Lễ hội Pizza Đà Nẵng 2026, nơi du khách có thể thưởng thức những chiếc pizza được chế biến theo phong cách độc đáo, lấy cảm hứng từ các công trình nổi tiếng trong và ngoài nước. Đây không chỉ là một sự kiện ẩm thực mà còn là cơ hội để quảng bá văn hóa ẩm thực quốc tế tại Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, trải nghiệm làm kem từ cây lúa Việt là một hoạt động không thể bỏ qua. Sự kết hợp giữa nguyên liệu truyền thống và công nghệ chế biến hiện đại hứa hẹn mang đến cho du khách những món kem độc đáo, đậm đà hương vị Việt Nam. Đây là một cách tuyệt vời để tôn vinh nông sản Việt và giới thiệu đến với bạn bè quốc tế.

Biểu diễn làm bành Piza tại Bà Nà Hill.
Biểu diễn làm bành Piza tại Bà Nà Hill.

Các trò chơi nước Beach Water Games cũng là một điểm nhấn thú vị, mang đến không khí sôi động và đầy thử thách cho những ai yêu thích thể thao biển. Từ các trò chơi truyền thống đến những hoạt động hiện đại, Beach Water Games sẽ là nơi để du khách thỏa sức vui chơi và khám phá.

Không thể không nhắc đến trình diễn thể thao biển, nơi các vận động viên sẽ thể hiện kỹ năng điêu luyện qua các màn trình diễn jet ski, thuyền buồm, cano kéo dù và flyboard. Đây là cơ hội để du khách chiêm ngưỡng sự kết hợp hoàn hảo giữa con người và biển cả, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Cuối cùng, ngày hội “Sơn Trà Walking Day” sẽ là dịp để du khách khám phá vẻ đẹp hoang sơ của bán đảo Sơn Trà. Với các hoạt động đi bộ, ngắm cảnh và tìm hiểu về hệ sinh thái địa phương, sự kiện này không chỉ mang lại những trải nghiệm thú vị mà còn góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Hàng ngàn người dân và du khách vui chơi, trải nghiệm tại bãi biển Mỹ Khê-Công viên Biển Đông. Ảnh Ngô Anh Văn
Hàng ngàn người dân và du khách vui chơi, trải nghiệm tại bãi biển Mỹ Khê-Công viên Biển Đông. Ảnh Ngô Anh Văn

Ngoài 5 hoạt động mới, Đà Nẵng còn tổ chức 14 hoạt động quen thuộc đã tạo được thương hiệu qua nhiều năm như trình diễn diều nghệ thuật, hội thi cứu hộ biển quốc tế, giải bơi “Vượt sóng mùa hè”, giải cờ tướng “Kỳ vương Xứ Quảng”… Những hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui cho du khách mà còn góp phần quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch của thành phố.

Để đảm bảo an toàn và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách, thành phố Đà Nẵng đã tăng cường công tác cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và nâng cấp các tiện ích công cộng tại các bãi biển trung tâm. Các điểm vui chơi, giải trí ven biển và hệ thống dịch vụ du lịch cũng được chỉnh trang, nâng cao chất lượng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chuỗi hoạt động phong phú, đặc biệt màn “Khai trương mùa du lịch Biển Đà Nẵng 2026” hứa hẹn sẽ là một sự kiện đáng nhớ, góp phần thu hút đông đảo du khách, lan tỏa hình ảnh một điểm đến biển năng động, an toàn và giàu trải nghiệm trong mùa hè năm nay. Đồng thời khẳng định Đà Nẵng không chỉ là nơi để nghỉ dưỡng mà còn là điểm đến của những trải nghiệm độc đáo, nơi du khách có thể tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời bên gia đình và bạn bè.

du lịch du lịch biển du lịch đà nẵng Lễ hội Pizza Đà Nẵng 2026 Vneconomy

Hải Tiến gấp rút làm sạch biển, sẵn sàng cho mùa du lịch hè 2026

Hải Tiến gấp rút làm sạch biển, sẵn sàng cho mùa du lịch hè 2026

Chỉ còn vài ngày nữa Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2026 sẽ khai mạc, chính quyền hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh đang dồn lực chỉnh trang đô thị, xử lý lấn chiếm và tăng cường an toàn cho du khách. Năm nay, Hải Tiến đặt mục tiêu đón 2,3 triệu lượt khách, doanh thu 4.700 tỷ đồng.

Hà Nội kích cầu du lịch, hướng tới mục tiêu đón 12 triệu khách quốc tế

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 4/2026, tổng lượng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 3,09 triệu lượt, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế đạt khoảng 780 nghìn lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 12,65 nghìn tỷ đồng...

Phú Thọ đón 6,5 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa du lịch Phú Thọ năm Bính Ngọ 2026 đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý khi lần đầu tiên Phú Thọ tổ chức trong không gian phát triển mới sau sáp nhập…

Du lịch Huế “bội thu” gần 1.000 tỷ đồng dịp Giỗ Tổ, sản phẩm đêm hút khách

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du lịch Huế ghi nhận lượng khách tăng mạnh với gần 395.000 lượt, mang về doanh thu ước đạt 958 tỷ đồng. Điểm nhấn là các sản phẩm du lịch đêm tại Đại Nội Huế đã tạo sức hút lớn, góp phần nâng tầm trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Biến thôn làng thành điểm du lịch "phải check in"

Một cộng đồng sinh ra từ biến động lịch sử đã trở thành điểm đến thu hút Gen Z. Thay vì xây dựng lại từ đầu, mô hình này tận dụng chính những gì đã tồn tại: kiến trúc, cộng đồng, ký ức, để tạo ra giá trị mới. Từ đó tạo ra tính thẩm mỹ giàu bản sắc…

