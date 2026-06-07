Thuyền buồm lần đầu trình diễn trên Vịnh Lăng Cô, tạo điểm nhấn mới cho du lịch Huế

Ngày 6/6, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026”, chương trình biểu diễn thuyền buồm lần đầu tiên được tổ chức trên Vịnh Lăng Cô, thu hút đông đảo người dân, du khách và các đại biểu đến tham dự, trải nghiệm.

20 cánh buồm mang đến điểm nhấn mới cho du lịch biển Huế.

Sự kiện diễn ra giữa không gian biển trời khoáng đạt của Vịnh Lăng Cô – nơi được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan hiếm có, hội tụ đầy đủ các yếu tố biển xanh, đầm phá, núi rừng cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của miền Trung. Đây được xem là một trong những lợi thế nổi bật để địa phương phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, xanh và bền vững.

Sự kiện mở ra hướng phát triển mới cho các sản phẩm du lịch thể thao biển tại Lăng Cô.

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, đồng thời tạo thêm những sản phẩm du lịch mới mang tính trải nghiệm, xã Chân Mây - Lăng Cô đã đưa hoạt động biểu diễn thuyền buồm vào chương trình năm nay. Sự kiện kết hợp hài hòa giữa thể thao biển, khám phá thiên nhiên và quảng bá hình ảnh điểm đến, góp phần làm mới trải nghiệm cho du khách khi đến với vùng biển nổi tiếng của thành phố Huế.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, phát biểu tại chương trình.

Trên mặt nước xanh ngọc của vịnh biển, 20 cánh buồm nhiều màu sắc nối tiếp nhau căng gió lướt sóng, tạo nên bức tranh sống động giữa thiên nhiên hùng vĩ. Những cánh buồm không chỉ mang đến hình ảnh đầy ấn tượng cho vùng vịnh mà còn tượng trưng cho tinh thần chinh phục biển khơi, khát vọng vươn xa và sự gắn kết hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Hoạt động trải nghiệm thuyền buồm mang đến góc nhìn mới mẻ về vẻ đẹp của Vịnh Lăng Cô.

Đây là lần đầu tiên hoạt động biểu diễn thuyền buồm được tổ chức tại Lăng Cô, đánh dấu bước khởi đầu cho việc phát triển các loại hình du lịch thể thao biển tại địa phương. Kỳ vọng từ chương trình không chỉ dừng lại ở việc tạo điểm nhấn cho mùa du lịch hè mà còn góp phần hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao sức hấp dẫn của Lăng Cô đối với du khách trong nước và quốc tế.

Hoạt động trải nghiệm thuyền buồm mang đến góc nhìn mới mẻ về vẻ đẹp của Vịnh Lăng Cô.

Bên cạnh những màn trình diễn kỹ thuật của các vận động viên, Ban Tổ chức còn tạo điều kiện để một số đại biểu và du khách trực tiếp trải nghiệm trên thuyền buồm. Từ giữa mặt vịnh, người tham gia có cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp của Lăng Cô ở một góc nhìn khác biệt, cảm nhận rõ hơn sự giao hòa giữa biển cả, núi rừng và đầm phá trong không gian rộng mở của thiên nhiên.

Khung cảnh thuyền buồm nối nhau lướt sóng tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc trên vịnh biển.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, Festival Huế 2026 tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng Huế trở thành đô thị Festival đặc trưng của Việt Nam, nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa, di sản, cảnh quan thiên nhiên cùng những sản phẩm du lịch đặc sắc.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, việc tổ chức các hoạt động tại những địa danh nổi tiếng như Vịnh Lăng Cô không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến mà còn tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển theo hướng xanh, bền vững và có chiều sâu.

Từ mặt vịnh, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh thiên nhiên biển, núi và đầm phá đặc sắc của Lăng Cô.

Lãnh đạo thành phố Huế cũng cho biết, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình để đưa hoạt động thuyền buồm trở thành giải đua thường niên gắn với chương trình “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới”. Đây được kỳ vọng sẽ là nền tảng để xây dựng thương hiệu du lịch thể thao biển cho Lăng Cô, từng bước nâng cao vị thế của điểm đến trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.

Với sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, trải nghiệm thể thao biển hiện đại và định hướng phát triển du lịch xanh, chương trình biểu diễn thuyền buồm lần đầu tiên tại Vịnh Lăng Cô được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch mới, góp phần đưa vùng vịnh nổi tiếng này trở thành điểm đến hấp dẫn hơn trong hành trình khám phá miền Trung của du khách.