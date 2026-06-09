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Thủ đô mở rộng bản đồ trải nghiệm du lịch xuyên đêm

Tường Bách

09/06/2026, 08:33

Hình ảnh và vị thế của du lịch Hà Nội ngày càng được nâng cao, trong khi xu hướng dịch chuyển dòng khách đến các điểm đến an toàn trong khu vực cũng mở ra cơ hội thuận lợi để thu hút khách quốc tế, cũng như thâm nhập hiệu quả các thị trường mới, tiềm năng…

Ảnh: Jackfruit Adventure
Ảnh: Jackfruit Adventure

Năm tháng đầu năm, ngành du lịch Thủ đô duy trì đà tăng trưởng tích cực khi đón gần 15 triệu lượt khách. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt khoảng 4,06 triệu lượt (tăng 28,1% so với năm 2025), tổng thu từ khách du lịch đạt gần 63 nghìn tỷ đồng (tăng 20,6%).

Với đà tăng trưởng này, những tháng cuối năm 2026 được xác định là giai đoạn tăng tốc để ngành du lịch Hà Nội hoàn thành mục tiêu đón khoảng 9,04 triệu lượt khách quốc tế, 27,27 triệu lượt khách nội địa trong cả năm, với tổng thu từ du lịch dự kiến đạt khoảng 160 nghìn tỷ đồng.

Một trong những định hướng mấu chốt của Hà Nội trong những tháng cuối năm là làm mới toàn bộ hệ thống sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế địa hình và giao thông liên vùng. Thay vì gói gọn trong các tour tham quan nội đô bằng đường bộ, thành phố đang tích cực phối hợp với các doanh nghiệp lớn để đánh thức các tiềm năng lữ hành mới.

Tới đây, thủ đô dự kiến đưa vào khai thác 5 mô hình du lịch mới gồm: Mô hình du lịch cộng đồng Mường Cốc (Mỹ Đức); sản phẩm du lịch đêm “Hào khí Thánh Gióng” tại khu di tích Đền Sóc (xã Sóc Sơn); mô hình du lịch cộng đồng “Hồn tre Đống Vũ” tại xã Ứng Thiên; mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn kết nối làng nghề gốm sứ Kim Lan và làng trồng rau an toàn Văn Đức (Bát Tràng); sản phẩm du lịch cộng đồng tại xã Yên Xuân…

Thủ đô dự kiến đưa vào khai thác 5 mô hình du lịch mới.
Thủ đô dự kiến đưa vào khai thác 5 mô hình du lịch mới.

Mới nhất, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng đã công bố Bản đồ Mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kết nối hệ sinh thái sáng tạo của Thủ đô. Trên bản đồ là hàng chục không gian nghệ thuật, studio thiết kế, gallery và workshop nghệ thuật đang hoạt động sôi nổi khắp địa bàn thành phố.

Điển hình, không gian sáng tạo Complex 01 chính là đại diện cho tinh thần “tái thiết đô thị”. Ở đó, giới trẻ Hà Nội dùng tư duy thiết kế để thổi một sức sống mới vào di sản công nghiệp. Còn ở góc độ làng nghề, Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ, Sơn Đồng - những làng nghề được ghi danh trong Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới, đang được nhìn theo lăng kính của thế hệ nghệ nhân trẻ.

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” sẽ chọn làng gốm Bát Tràng làm một trong những địa điểm trung tâm. Ranh giới giữa làng nghề và studio sáng tạo đang giao thoa và đó có thể sẽ là một góc nhìn khác về Hà Nội.

Đáng chú ý là mô hình du lịch thể thao mạo hiểm bay dù lượn tại khu vực đồi Bù thuộc xã Xuân Mai, hứa hẹn sẽ trở thành sản phẩm điểm nhấn thu hút đối tượng du khách yêu thích khám phá. Đối với hoạt động thể thao leo núi dã ngoại, khu vực hồ Hàm Lợn thuộc xã Trung Giã cũng đang được đẩy mạnh đầu tư và quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Những làng nghề được ghi danh trong Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới đang được nhìn nhận theo lăng kính của thế hệ nghệ nhân trẻ.
Những làng nghề được ghi danh trong Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới đang được nhìn nhận theo lăng kính của thế hệ nghệ nhân trẻ.

Song song với trục du lịch trên cao và mặt đất, hạ tầng giao thông kết nối đang được đa dạng hóa bằng đường thủy và đường sắt. Sở Du lịch Hà Nội đang hỗ trợ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam triển khai xây dựng và chuẩn bị khai trương tuyến du lịch tàu hỏa chất lượng cao mang chủ đề "Hà Nội - Thái Nguyên", mở ra một lựa chọn di chuyển mới lạ và tiện nghi cho hành khách.

Ở trục đường sông, tuyến du lịch thủy nội địa dọc theo dòng sông Hồng cũng đang được mở rộng phạm vi kết nối, kéo dài lộ trình từ Chương Dương Độ, Bát Tràng sang đến khu vực Sơn Tây và Việt Trì, tạo sợi dây liên kết văn hóa và kinh tế bền vững giữa Hà Nội và các vùng phụ cận. 

Đặc biệt, kinh tế đêm ở Hà Nội đang được đặt trong một tầm nhìn rộng hơn, không chỉ là kéo dài hoạt động dịch vụ mà là xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm xuyên đêm gắn với văn hóa, di sản và đời sống đô thị. Hiện thành phố đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo Nghị quyết về hoạt động đầu tư, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ban đêm, nhằm khai thác hiệu quả hơn tiềm năng đô thị, thúc đẩy tăng trưởng du lịch, văn hóa và dịch vụ.

Không gian vườn trải nghiệm tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Không gian vườn trải nghiệm tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo dự thảo, kinh tế đêm là tổng thể các hoạt động sản xuất, cung ứng, kinh doanh và tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ văn hóa, du lịch, thương mại, ẩm thực, vui chơi, giải trí, thể thao, công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo và các dịch vụ hỗ trợ, được tổ chức chủ yếu trong khoảng thời gian từ 18h hôm trước đến 6h hôm sau.

Thành phố dự kiến áp dụng cơ chế linh hoạt theo từng khu vực và loại hình dịch vụ. Trong đó, khung từ 18h đến 24h được xác định là thời gian hoạt động chính phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. 

Trong khi đó, khung từ 18h đến 2h sáng áp dụng đối với các khu phát triển thương mại và văn hóa, phố đi bộ, khu du lịch, khu vực được quy hoạch phát triển kinh tế đêm và các mô hình đáp ứng điều kiện hoạt động.

Dự thảo đề xuất phát triển 6 mô hình kinh tế đêm gồm: không gian trung tâm lịch sử - di sản; văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo; thương mại, dịch vụ và đô thị mới; cảnh quan và hành lang sinh thái đô thị; di tích, lễ hội, làng nghề truyền thống; cùng trục cảnh quan sông Hồng.

Trong đó, khu vực hồ Hoàn Kiếm, Phố cổ, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các di sản văn hóa trọng điểm sẽ được định hướng phát triển các sản phẩm du lịch đêm gắn với trải nghiệm lịch sử, nghệ thuật và ẩm thực truyền thống. Hồ Tây và các tuyến phố đi bộ được kỳ vọng trở thành trung tâm của các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và sáng tạo về đêm.

Hà Nội lấy ý kiến, một số khu vực, tuyến phố và tổ hợp dịch vụ đủ điều kiện có thể được phép hoạt động tới 6h sáng thay vì kết thúc lúc nửa đêm như hiện nay.
Hà Nội lấy ý kiến, một số khu vực, tuyến phố và tổ hợp dịch vụ đủ điều kiện có thể được phép hoạt động tới 6h sáng thay vì kết thúc lúc nửa đêm như hiện nay.

Đối với các cụm di tích, lễ hội và làng nghề, thành phố định hướng hình thành các không gian văn hóa đêm gắn với phủ Tây Hồ, chùa Hương, khu di tích Cổ Loa, đền Sóc, chùa Thầy; đồng thời khai thác bản sắc văn hóa của đồng bào Mường, Dao.

Riêng trục cảnh quan sông Hồng được định hướng trở thành trung tâm văn hóa - sáng tạo về đêm, kết nối các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thương mại và dịch vụ chất lượng cao, hướng tới xây dựng biểu tượng mới của Hà Nội khi đêm xuống.

Để được tổ chức hoạt động, các khu, tuyến và điểm kinh tế đêm phải đáp ứng nhiều tiêu chí như có ranh giới quản lý rõ ràng; phương án tổ chức giao thông, bãi đỗ xe hoặc kết nối giao thông công cộng; hệ thống chiếu sáng phù hợp; nhà vệ sinh công cộng; phương án thu gom rác thải; lực lượng an ninh, y tế, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy; điểm hỗ trợ du khách... Nếu được HĐND thành phố thông qua vào tháng 6, nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

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Từ khóa:

du lịch Du lịch Hà Nội hệ sinh thái sáng tạo kinh tế đêm Hà Nội Vneconomy

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