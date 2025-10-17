Thứ Sáu, 17/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sạt lở tại nhiều khu vực miền núi Quảng Trị

Nguyễn Thuấn

17/10/2025, 08:36

Từ đêm 15 đến sáng 16/10, mưa lớn kéo dài trên địa bàn Quảng Trị đã gây ngập cục bộ và sạt lở tại một số tuyến giao thông miền núi, ảnh hưởng đến đời sống và đi lại của người dân.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số thôn ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị
Mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số thôn ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị

Chiều 16/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, tổng lượng mưa trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 15/10 đến 10 giờ ngày 16/10) phổ biến từ 10 – 70 mm, một số nơi mưa rất to. Trong đó, thủy điện La Tó (xã Tà Rụt, Đakrông) ghi nhận lượng mưa 201 mm; Húc (Khe Sanh) 130 mm; Ba Nang (Đakrông) 130 mm; Hướng Lộc (Tân Lập) 95 mm.

Hiện mực nước trên các sông vẫn dưới mức báo động 1, song mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập cục bộ.

Tại xã Khe Sanh, mưa lớn làm ngập các điểm ngầm tràn Ván Ri (Km1 700, tỉnh lộ 587), cầu tràn thôn Ruộng và Xa Re, gây chia cắt tạm thời. Một số khu vực như thôn Ván Ri, Húc Thượng xuất hiện ngập úng và dòng lũ nhỏ. Tuyến tỉnh lộ 587 cũng ghi nhận nhiều điểm sạt lở nhỏ, gây khó khăn cho phương tiện qua lại.

Thôn Húc Thượng, xã Khe Sanh có lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn

Ở địa bàn Đakrông, cầu tràn Đá Đỏ (thôn Ra Lây) và ngầm tràn Chân Rò (thôn Chân Rò) ngập sâu 0,3 – 0,5 m; tại xã Ba Lòng, cầu tràn chính ngập khoảng 0,4 m. Xã Tà Rụt cũng xuất hiện ngập tại các cầu tràn La Tó, Húc Nghì, Tà Rụt 1, với mực nước 0,3 – 0,4 m.

Trước diễn biến phức tạp, chính quyền xã Khe Sanh đã chủ động sơ tán 10 hộ với 46 nhân khẩu ở thôn Húc Thượng đến nơi an toàn, đảm bảo không để thiệt hại về người.

Cầu tràn Tà Rụt 2, xã Tà Rụt bị ngập sâu, chia cắt giao thông.
Cầu tràn Tà Rụt 2, xã Tà Rụt bị ngập sâu, chia cắt giao thông.

Về công tác an toàn hồ, đập và các công trình thủy lợi, các đơn vị quản lý cho biết hiện vẫn đang vận hành an toàn. Tổng dung tích nước tại các hồ chứa do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý đạt khoảng 84,83% dung tích thiết kế, chưa phát sinh sự cố.

Sáng 16/10, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (đoạn Km283+210, thuộc xã Tà Rụt), xuất hiện hai điểm sạt lở lớn, với lượng đất đá và cây rừng đổ xuống mặt đường gây ùn tắc cục bộ. 

Sạt lở tại Km283+210 đường Hồ Chí Minh nhánh tây 
Sạt lở tại Km283+210 đường Hồ Chí Minh nhánh tây 

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông cùng Công an xã và đơn vị quản lý đường bộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, dọn dẹp và khắc phục, bảo đảm lưu thông tạm thời trên tuyến.

Các phương tiện di chuyển qua đây gặp nhiều khó khăn
Các phương tiện di chuyển qua đây gặp nhiều khó khăn

Ngoài ra, dọc tuyến Hồ Chí Minh nhánh Tây, tính từ cầu treo Đakrông vào các xã La Lay, Tà Rụt, cũng xuất hiện nhiều điểm sạt trượt nhỏ. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người dân và các phương tiện chủ động phòng tránh khi lưu thông qua khu vực.

Các chiến sĩ cảnh sát giao thông dọn dẹp đất đá tràn ra đường sau sạt lở
Các chiến sĩ cảnh sát giao thông dọn dẹp đất đá tràn ra đường sau sạt lở

Hiện các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai của Quảng Trị đang tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, chủ động phương án ứng phó, không để bị động trước diễn biến mưa lũ trong những ngày tới.

Phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại những khu vực ngập lụt do mưa lũ

16:11, 08/10/2025

Phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại những khu vực ngập lụt do mưa lũ

Cao Bằng: Trên 5.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 7.500 ngôi nhà bị thiệt hại do mưa bão

16:14, 08/10/2025

Cao Bằng: Trên 5.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 7.500 ngôi nhà bị thiệt hại do mưa bão

Từ khóa:

Đakrông mưa lớn phòng chống thiên tai quảng trị sạt lở

Đọc thêm

Những “trái ngọt” từ vùng đồi Thượng Ninh

Những “trái ngọt” từ vùng đồi Thượng Ninh

Từ những triền đồi từng chỉ biết đến mía, sắn và keo, Thượng Ninh hôm nay khoác lên mình màu xanh mới của những vườn mắc ca trĩu quả. Giữa vùng đất còn nhiều gian khó, người dân nơi đây đã tìm được hướng đi bền vững, biến những đồi đất khô cằn thành những “đồi vàng”.

Tổng Bí thư Tô Lâm động viên người dân và lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Tổng Bí thư Tô Lâm động viên người dân và lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Chiều 16/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi, động viên nhân dân và các lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 11 (Matmo) và mưa lũ sau bão gây ra.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) hướng dẫn người dân các biện pháp làm sạch nước để sử dụng sau mưa lũ

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) hướng dẫn người dân các biện pháp làm sạch nước để sử dụng sau mưa lũ

Bộ Y tế hướng dẫn người dân các biện pháp làm sạch nước để có nguồn nước sinh hoạt an toàn sau mưa lũ, bảo đảm sức khỏe và phòng tránh các dịch bệnh xảy ra...

Từ 1/1/2026, chấm dứt hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Từ 1/1/2026, chấm dứt hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Từ ngày 01/01/2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chính thức chấm dứt hoạt động. Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản,… và các quyền, nghĩa vụ liên quan được chuyển giao về Bệnh viện Nhân dân Gia Định...

Nhiều dịch bệnh có nguy cơ lây lan dịp thời tiết chuyển mùa Thu- Đông

Nhiều dịch bệnh có nguy cơ lây lan dịp thời tiết chuyển mùa Thu- Đông

Theo Bộ Y tế, thời tiết chuyển mùa Thu - Đông cùng với tác động của biến đổi khí hậu, gia tăng giao lưu, du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều tác nhân gây bệnh truyền nhiễm phát sinh, lây lan, nhất là các bệnh đường hô hấp như cúm mùa, Covid-I9, viêm phổi...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

TP. Hồ Chí Minh lập Hội đồng thẩm định dự án metro nối trung tâm với Cần Giờ

Hạ tầng

2

Giá nhà tiếp tục "neo" cao gây ra nhiều lo ngại

Bất động sản

3

Vì sao Hàn Quốc phải dừng thí điểm chương trình học AI chỉ sau 4 tháng triển khai?

Kinh tế số

4

Định danh, truy xuất nguồn gốc hoá chất, tiền chất trên nền tảng VNeID

Thị trường

5

Những điều cần lưu ý trước khi mua thực phẩm chức năng

Sức khỏe

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy