Mưa lớn gây ngập cục bộ, sạt lở tại nhiều khu vực miền núi Quảng Trị

Từ đêm 15 đến sáng 16/10, mưa lớn kéo dài trên địa bàn Quảng Trị đã gây ngập cục bộ và sạt lở tại một số tuyến giao thông miền núi, ảnh hưởng đến đời sống và đi lại của người dân.

Chiều 16/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, tổng lượng mưa trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 15/10 đến 10 giờ ngày 16/10) phổ biến từ 10 – 70 mm, một số nơi mưa rất to. Trong đó, thủy điện La Tó (xã Tà Rụt, Đakrông) ghi nhận lượng mưa 201 mm; Húc (Khe Sanh) 130 mm; Ba Nang (Đakrông) 130 mm; Hướng Lộc (Tân Lập) 95 mm.

Hiện mực nước trên các sông vẫn dưới mức báo động 1, song mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập cục bộ.

Tại xã Khe Sanh, mưa lớn làm ngập các điểm ngầm tràn Ván Ri (Km1 700, tỉnh lộ 587), cầu tràn thôn Ruộng và Xa Re, gây chia cắt tạm thời. Một số khu vực như thôn Ván Ri, Húc Thượng xuất hiện ngập úng và dòng lũ nhỏ. Tuyến tỉnh lộ 587 cũng ghi nhận nhiều điểm sạt lở nhỏ, gây khó khăn cho phương tiện qua lại.

Thôn Húc Thượng, xã Khe Sanh có lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn

Ở địa bàn Đakrông, cầu tràn Đá Đỏ (thôn Ra Lây) và ngầm tràn Chân Rò (thôn Chân Rò) ngập sâu 0,3 – 0,5 m; tại xã Ba Lòng, cầu tràn chính ngập khoảng 0,4 m. Xã Tà Rụt cũng xuất hiện ngập tại các cầu tràn La Tó, Húc Nghì, Tà Rụt 1, với mực nước 0,3 – 0,4 m.

Trước diễn biến phức tạp, chính quyền xã Khe Sanh đã chủ động sơ tán 10 hộ với 46 nhân khẩu ở thôn Húc Thượng đến nơi an toàn, đảm bảo không để thiệt hại về người.

Cầu tràn Tà Rụt 2, xã Tà Rụt bị ngập sâu, chia cắt giao thông.

Về công tác an toàn hồ, đập và các công trình thủy lợi, các đơn vị quản lý cho biết hiện vẫn đang vận hành an toàn. Tổng dung tích nước tại các hồ chứa do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý đạt khoảng 84,83% dung tích thiết kế, chưa phát sinh sự cố.

Sáng 16/10, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (đoạn Km283+210, thuộc xã Tà Rụt), xuất hiện hai điểm sạt lở lớn, với lượng đất đá và cây rừng đổ xuống mặt đường gây ùn tắc cục bộ.

Sạt lở tại Km283+210 đường Hồ Chí Minh nhánh tây

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông cùng Công an xã và đơn vị quản lý đường bộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, dọn dẹp và khắc phục, bảo đảm lưu thông tạm thời trên tuyến.

Các phương tiện di chuyển qua đây gặp nhiều khó khăn

Ngoài ra, dọc tuyến Hồ Chí Minh nhánh Tây, tính từ cầu treo Đakrông vào các xã La Lay, Tà Rụt, cũng xuất hiện nhiều điểm sạt trượt nhỏ. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người dân và các phương tiện chủ động phòng tránh khi lưu thông qua khu vực.

Các chiến sĩ cảnh sát giao thông dọn dẹp đất đá tràn ra đường sau sạt lở

Hiện các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai của Quảng Trị đang tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, chủ động phương án ứng phó, không để bị động trước diễn biến mưa lũ trong những ngày tới.