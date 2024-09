Mưa lũ tại miền trung vẫn diễn biến phức tạp

Tại Quảng Bình, mưa lớn, trên địa bàn toàn tỉnh có 38 thôn, bản bị nước lũ chia cắt, hơn 1.000 hộ bị ngập nước.

Theo đó, trong số những hộ bị ngập tập trung chủ yếu tại "rốn lũ" Tân Hóa của huyện Minh Hóa với hơn 400 hộ bị ngập từ 0,5 đến 2m. Nhiều bản, làng của người dân địa phương các xã miền núi Dân Hóa, Trọng Hóa, thôn Xóm Rại, thôn Tân Lý, thôn Kim Bảng…

Tại huyện Quảng Trạch có 35 hộ bị nước vào nhà từ 10-20cm, chủ yếu tập trung ở thôn Tân An. Huyện Tuyên Hóa có 10 thôn bị cô lập chia cắt, 559 hộ bị ngập ở các xã Thanh Hóa, Đức Hóa, Thanh Thạch….

Cũng theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, trên các tuyến đường trong tỉnh có 86 điểm sạt lở, chia cắt cục bộ, trong đó có các ngầm tràn ngập 2-3m nhưng đều được cảnh báo và chốt trực để bảo đảm an toàn. Cũng do các ngầm tràn bị ngập, gây chia cắt tạm thời nhiều bản làng vùng biên giới.

Dung tích hiện tại của các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh này đến 17h ngày 20/9: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi quản lý 35 hồ chứa thủy lợi lớn, vừa đạt 36% dung tích thiết kế; Các hồ do địa phương quản lý Dung tích trung bình đạt 42% dung tích thiết kế.

Tại Hà Tĩnh, huyện Hương Khê đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở và có nguy cơ tiếp tục tiếp diễn. Cụ thể, dốc Truông Bụt, quốc lộ 15A, đoạn qua xã Hà Linh, huyện Hương Khê xuất hiện tình trạng sạt lở khiến nhiều khối lượng đất, đá đổ xuống mặt đường. Ngay sau đó, lực lượng công an giao thông, chính quyền và người dân địa phương đã di dời khối lượng đất, đá sạt lở. Tuy nhiên, theo quan sát, vách núi Truông Bụt tiếp tục xuất hiện các vết nứt, có nguy cơ xảy ra sạt lở trong trường hợp thời tiết tiếp tục diễn biến xấu. Tại xã Điền Mỹ, trước tình trạng sạt lở đất, chính quyền địa phương di dời nhiều hộ dân đến nơi tránh trú an toàn.

Mưa lũ khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn huyện này bị ngập sâu, hư hỏng. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các địa phương ở Hương Khê đã ngớt mưa; nước lũ trên sông Ngàn Sâu qua các xã vùng thượng huyện có xu hướng giảm.

Tại huyện Vũ Quang, vùng “rốn lũ” gồm 6 xã: Đức Liên, Đức Hương, Đức Bồng, Đức Giang, Đức Lĩnh, Ân Phú mưa lớn gây ngập lụt. Địa phương đã triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán dân khi có tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo hậu cần, lực lượng, phương tiện phòng chống bão lụt cũng được huyện chuẩn bị kỹ lưỡng để huy động khi cần thiết.

Tại thị xã Kỳ Anh, các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà, Hương Khê… đã xảy ra sự cố trên các tuyến đường dây làm mất điện tại nhiều khu vực. Nguyên nhân chủ yếu do cây cối ngoài hành lang đổ vào đường dây điện và hiện tượng lốc xoáy tác động vào đường dây điện. Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo các điện lực, đơn vị trực thuộc triển khai nhanh các phương án, xử lý và cấp điện trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng.

Tại tỉnh Nghệ An, chiều ngày 20/9, chị P.T.T. (sinh năm 1986) trú tại xã Tường Sơn, điều khiển xe đạp điện chở theo 2 người con đi qua cầu Ông Hân, xã Hoa Sơn thì bị nước lũ lên nhanh cuốn trôi. Hai cháu bé đã kịp bám vào ngọn tre và được cứu. Riêng chị T. mất tích. Tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng người thân nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm chị T. Đến tối cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người mẹ cách hiện trường không xa.

Tại huyện Anh Sơn, mưa lớn khiến nước trên các sông, suối dâng lên rất nhanh. Trên địa bàn huyện còn có 28 điểm bị ngập nước, trong đó mố cầu Khe Lòa trên tuyến Tỉnh lộ 349D đã bị sạt lở, có nguy cơ sập cầu.

Tại huyện Diễn Châu có 13 xã có nguy cơ ngập lụt với độ sâu ngập lụt lớn nhất từ 0,1 - 0,5m. Nhiều ngày qua, các cống trên hệ thống hơn 20km đê biển, hơn 25km đê cửa sông đã được vận hành mở cửa xả để tiêu úng cho các địa bàn. Đặc biệt, tranh thủ mực nước triều cường thấp hơn mực nước trong đê, cống Diễn Thành tại cầu Đập Tràn là một trong 2 cống xả lớn nhất của huyện Diễn Châu đã thường xuyên mở cửa xả để tiêu úng, chống ngập cho 15.000 héc-ta vùng trũng của 2 huyện Yên Thành và Diễn Châu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Ngày 22 - 23/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ sáng sớm 22/9 đến ngày 23/9, khu vực trung du, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50 - 150mm, cục bộ có nơi trên 200mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.