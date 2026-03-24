Mùa thấp điểm đến sớm của du lịch UAE

Hãng hàng không British Airways vừa thông báo sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay đến Dubai (UAE) cho đến tháng Sáu do các cuộc tấn công của Iran vào các sân bay trong khu vực vẫn tiếp diễn…

Trước tình hình căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông, Air France, Emirates và Qatar Airways buộc phải điều chỉnh lịch bay, gây ảnh hưởng đáng kể vị thế kết nối châu Âu và châu Á của UAE. Với nhiều không phận bị hạn chế hoặc đóng cửa, các hãng hàng không này, cùng với Etihad, Lufthansa đang phải đối mặt với những khó khăn lớn về vận hành khi phải chuyển hướng chuyến bay và hủy bỏ các dịch vụ.

Những thay đổi này đã tạo ra hiệu ứng domino trong ngành du lịch và khách sạn toàn cầu, với lượng đặt phòng khách sạn tại UAE — đặc biệt là ở Dubai và Abu Dhabi — giảm mạnh. Các khách sạn ở Dubai, vốn thường có tỷ lệ lấp đầy cao, hiện đang có nhiều phòng trống do du khách quốc tế lựa chọn chuyển hướng hành trình qua các trung tâm trung chuyển quốc tế khác, bao gồm Singapore, Kuala Lumpur và Istanbul.

Theo Lighthouse Intelligence, công ty chuyên theo dõi thị trường khách sạn và cho thuê ngắn hạn, tỷ lệ lấp đầy phòng tại các khách sạn ở Dubai đã giảm từ mức trung bình 90% trong mùa cao điểm xuống còn khoảng 16% tính đến ngày 17/3. Ngoài ra, giá phòng đã giảm hơn 11% trong tháng 4 và tháng 5 tuần trước so với tuần trước khi tranh chấp bắt đầu.

Trang Financial Times đưa tin ngày 19/3, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trở thành mục tiêu trong các đợt phản kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone) từ Cộng hòa Hồi giáo. Hơn 2.000 tên lửa và drone đã dội xuống các mục tiêu quân sự và dân sự tại UAE, gây hư hại cho các khách sạn nổi tiếng như Fairmont The Palm và Address Creek Harbour, đồng thời gây gián đoạn nghiêm trọng tại sân bay.

Khách sạn One&Only Royal Mirage, một trong những khách sạn hạng sang lâu đời nhất bên bờ biển Dubai, đã phải đóng cửa một tòa nhà đối với du khách. Nhiều khách sạn khác trên khắp thành phố cũng đang phong tỏa các tầng hoặc tòa nhà riêng biệt khi tỉ lệ phòng có khách ở rơi xuống mức một con số.

Để duy trì hoạt động, nhiều khách sạn đang cắt giảm giá phòng mạnh tay. Một số nơi cho khách dùng tiền phòng để thanh toán đồ ăn và thức uống miễn phí tại chỗ. Nhiều nhân viên bị buộc phải nghỉ phép không lương hoặc dùng hết ngày nghỉ phép năm sớm hơn dự kiến.

Một giám đốc điều hành trong ngành du lịch cho biết: “Về cơ bản, mọi người trong ngành đều đang chuẩn bị cho mùa thấp điểm đến sớm. Mọi người đều đang cắt giảm chi phí nhân viên và mong đợi sự phục hồi vào mùa thu”.

Tháng Ba thường là thời điểm cao điểm ở Dubai đối với các câu lạc bộ bãi biển và các bữa tiệc xa xỉ. Hiện tại, một trong những công ty du lịch bằng thuyền lớn nhất cho biết dịch vụ của họ, vốn hoạt động mỗi giờ trên các tuyến đường thủy của Dubai, hiện đang bị đình trệ: “Thành phố trở nên yên tĩnh, và nhu cầu của khách du lịch gần như không có”.

Khi kỳ nghỉ Eid bắt đầu, các khách sạn kỳ vọng nhu cầu “du lịch tại chỗ” và ăn uống sẽ tăng từ nhóm cư dân còn ở lại. Một số khách sạn và địa điểm giải trí như quán bar Barasti đã mở cửa trở lại dịp cuối tuần. Tuy nhiên, một chủ quán cho biết các bữa tiệc buffet Ramadan, vốn thường rất xa hoa trong các phòng khiêu vũ và lều majlis, đã “được giảm bớt quy mô để có thể thích ứng với tình hình đất nước đang trải qua, vì nhiều người dân muốn ở nhà”.

Năm ngoái, UAE đã đón 19,59 triệu du khách quốc tế, năm thứ ba liên tiếp phá kỷ lục, với tỷ lệ lấp đầy khách sạn trung bình trên 80% và du lịch chiếm hơn một phần mười GDP, theo số liệu chính thức. Chương trình D33 của tiểu vương quốc này, lấy du lịch làm trụ cột chính, vẫn đặt mục tiêu tăng gấp đôi nền kinh tế vào năm 2033.

Trong khi đó, tại thủ đô Abu Dhabi, Chiến lược Du lịch 2030 đặt mục tiêu tăng mạnh số lượng du khách trong bốn năm tới. Nhưng hiện tại, Với lượng khách du lịch đến khu vực giảm, doanh thu khách sạn và dịch vụ lưu trú dự kiến ​​sẽ giảm mạnh gần 30% vào năm 2026.

Thông thường, du khách sẽ đổ xô đến chợ Al-Seef của Dubai trong tháng 3. Nhưng kể từ khi chiến sự giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu, ngành du lịch tại thành phố lớn nổi tiếng vùng Vịnh này đã sụt giảm nghiêm trọng.

Trong nhiều thập kỷ, một quy tắc bất thành văn đã được áp dụng tại Dubai: bất kể những xung đột nào làm rung chuyển Trung Đông, chúng đều dừng lại ở biên giới UAE. Tuy nhiên, sự chắc chắn đã bị phá vỡ kể từ cuối tháng 2. Các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh đã khiến người nước ngoài phải rời đi.

Tại Dubai, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây cháy một kho nhiên liệu gần sân bay hôm thứ Hai. Bầu trời thành phố bao phủ trong khói lửa.

Sân bay Dubai là trung tâm hàng không nhộn nhịp nhất khu vực về các chuyến bay quốc tế — thế nhưng các máy bay chở khách thường xuyên phải ngừng hoạt động. Các sân bay khác trong khu vực Vịnh cũng bị đóng cửa một phần hoặc hoạt động với công suất hạn chế kể từ khi chiến sự bắt đầu, do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa liên tiếp của Iran.

Những con mòng biển nô đùa trước khách sạn hạng sang mới nhất của Dubai, Jumeirah Marsa Al Arab, như thể chúng đang tận hưởng bãi biển một mình.

Đây cũng là một đòn giáng mạnh vào các khách sạn, nhà hàng và cửa hàng. Trong ảnh, một người bán hàng tại chợ Al-Seef, - vốn là một trong những khu du lịch chính của Dubai - đang cảm thấy mệt mỏi vì cảnh ế ẩm.

Trong nhiều năm, khu vực Vịnh Ba Tư, đặc biệt là Dubai, đã xây dựng hình ảnh là nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và giới thượng lưu quốc tế, chuẩn bị cho tương lai hậu dầu mỏ. Chỉ riêng năm 2025, khoảng 9.800 triệu phú đã chuyển đến UAE - nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

Những con phố vốn nhộn nhịp của khu dân cư và khách sạn Jumeirah Beach Residence, nằm ngay trên Vịnh Ba Tư, hiện rất vắng vẻ.

Các nhà phân tích tin rằng thời gian kéo dài của cuộc chiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức độ thiệt hại về uy tín và tốc độ rút lui của các nhà đầu tư. Nhà phân tích Jim Krane, Viện Baker, Đại học Rice, nói với hãng tin Reuters: "Cuộc chiến càng kéo dài, việc tìm kiếm các địa điểm thay thế Dubai sẽ càng trở nên gắt gao hơn".

Cuộc xung đột với Iran không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của khu vực.

Trong khi Trung Đông đối mặt với những thách thức đáng kể trong ngành du lịch, các khu vực khác, đặc biệt là ở Đông Nam Á và châu Âu, lại có thể hưởng lợi.

Khi du khách chuyển hướng hành trình để tránh không phận bị hạn chế, các điểm đến như Singapore, Bali, Bangkok và Barcelona ghi nhận lượng đặt phòng khách sạn đang tăng lên. Singapore Airlines và Thai Airways đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về lượng đặt chỗ khi hành khách từ châu Âu và Bắc Mỹ tìm kiếm các điểm trung chuyển đáng tin cậy hơn. Những thay đổi này có khả năng tác động tích cực lâu dài đến nền kinh tế du lịch của các trung tâm hàng không Đông Nam Á.