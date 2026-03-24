Mùa thấp điểm đến sớm của du lịch UAE

Hãng hàng không British Airways vừa thông báo sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay đến Dubai (UAE) cho đến tháng Sáu do các cuộc tấn công của Iran vào các sân bay trong khu vực vẫn tiếp diễn…
Trước tình hình căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung
Đông, Air France, Emirates và Qatar Airways buộc phải
điều chỉnh lịch bay, gây ảnh hưởng đáng kể vị thế kết nối châu Âu và châu Á của UAE. Với nhiều không phận bị hạn chế hoặc đóng cửa, các hãng hàng
không này, cùng với Etihad, Lufthansa đang phải đối mặt với những khó khăn lớn về vận hành khi phải chuyển
hướng chuyến bay và hủy bỏ các dịch vụ.
Những thay đổi này đã tạo ra hiệu ứng domino trong ngành du
lịch và khách sạn toàn cầu, với lượng đặt phòng khách sạn tại UAE — đặc
biệt là ở Dubai và Abu Dhabi — giảm mạnh. Các khách sạn ở Dubai, vốn thường
có tỷ lệ lấp đầy cao, hiện đang có nhiều phòng trống do du khách quốc tế lựa chọn
chuyển hướng hành trình qua các trung tâm trung chuyển quốc tế khác, bao gồm Singapore,
Kuala Lumpur và Istanbul.
Theo Lighthouse Intelligence, công ty chuyên theo dõi thị
trường khách sạn và cho thuê ngắn hạn, tỷ lệ lấp đầy phòng tại các khách sạn ở
Dubai đã giảm từ mức trung bình 90% trong mùa cao điểm xuống còn khoảng 16%
tính đến ngày 17/3. Ngoài ra, giá phòng đã giảm hơn 11% trong tháng 4 và tháng
5 tuần trước so với tuần trước khi tranh chấp bắt đầu.
Trang Financial Times đưa tin ngày 19/3, Các tiểu
vương quốc Ả Rập thống nhất trở thành mục tiêu trong các đợt phản kích bằng tên
lửa và máy bay không người lái (drone) từ Cộng hòa Hồi giáo. Hơn 2.000 tên lửa
và drone đã dội xuống các mục tiêu quân sự và dân sự tại UAE, gây hư hại
cho các khách sạn nổi tiếng như Fairmont The Palm và Address Creek Harbour, đồng
thời gây gián đoạn nghiêm trọng tại sân bay.
Khách sạn One&Only Royal Mirage, một trong những khách sạn
hạng sang lâu đời nhất bên bờ biển Dubai, đã phải đóng cửa một tòa nhà đối
với du khách. Nhiều khách sạn khác trên khắp thành phố cũng đang phong tỏa các
tầng hoặc tòa nhà riêng biệt khi tỉ lệ phòng có khách ở rơi xuống mức một con số.
Để duy trì hoạt động, nhiều khách sạn đang cắt giảm giá
phòng mạnh tay. Một số nơi cho khách dùng tiền phòng để thanh toán đồ ăn và thức
uống miễn phí tại chỗ. Nhiều nhân viên bị buộc phải nghỉ phép không lương hoặc
dùng hết ngày nghỉ phép năm sớm hơn dự kiến.
Một giám đốc điều hành trong
ngành du lịch cho biết: “Về cơ bản, mọi người trong ngành đều đang
chuẩn bị cho mùa thấp điểm đến sớm. Mọi người đều đang cắt giảm chi phí nhân
viên và mong đợi sự phục hồi vào mùa thu”.
Tháng Ba thường là thời điểm cao điểm ở Dubai đối với các
câu lạc bộ bãi biển và các bữa tiệc xa xỉ. Hiện tại, một trong những công ty du lịch
bằng thuyền lớn nhất cho biết dịch vụ của họ, vốn hoạt động mỗi giờ trên các
tuyến đường thủy của Dubai, hiện đang bị đình trệ: “Thành phố trở nên yên tĩnh,
và nhu cầu của khách du lịch gần như không có”.
Khi kỳ nghỉ Eid bắt đầu, các khách sạn kỳ vọng nhu cầu “du lịch
tại chỗ” và ăn uống sẽ tăng từ nhóm cư dân còn ở lại. Một số khách sạn và địa
điểm giải trí như quán bar Barasti đã mở cửa trở lại dịp cuối tuần. Tuy
nhiên, một chủ quán cho biết các bữa tiệc buffet Ramadan, vốn thường rất xa hoa
trong các phòng khiêu vũ và lều majlis, đã “được giảm bớt quy mô để có thể
thích ứng với tình hình đất nước đang trải qua, vì nhiều người dân muốn
ở nhà”.
Năm ngoái, UAE đã đón 19,59 triệu du khách quốc tế, năm thứ
ba liên tiếp phá kỷ lục, với tỷ lệ lấp đầy khách sạn trung bình trên 80% và du
lịch chiếm hơn một phần mười GDP, theo số liệu chính thức. Chương trình
D33 của tiểu vương quốc này, lấy du lịch làm trụ cột chính, vẫn đặt mục tiêu
tăng gấp đôi nền kinh tế vào năm 2033.
Trong khi đó, tại thủ đô Abu Dhabi, Chiến
lược Du lịch 2030 đặt mục tiêu tăng mạnh số lượng du khách trong bốn năm tới.
Nhưng hiện tại, Với lượng khách du lịch đến khu vực giảm, doanh thu khách sạn
và dịch vụ lưu trú dự kiến sẽ giảm mạnh gần 30% vào năm 2026.
Trong khi Trung Đông đối mặt với những thách thức đáng kể
trong ngành du lịch, các khu vực khác, đặc biệt là ở Đông Nam Á và châu
Âu, lại có thể hưởng lợi.
Khi du khách chuyển hướng hành trình để tránh không
phận bị hạn chế, các điểm đến như Singapore, Bali, Bangkok và Barcelona
ghi nhận lượng đặt phòng khách sạn đang tăng lên. Singapore Airlines và Thai Airways đã
ghi nhận sự gia tăng đáng kể về lượng đặt chỗ khi hành khách từ châu Âu và Bắc
Mỹ tìm kiếm các điểm trung chuyển đáng tin cậy hơn. Những thay đổi này có khả
năng tác động tích cực lâu dài đến nền kinh tế du lịch của các trung tâm hàng
không Đông Nam Á.
Ngành hàng không cảnh báo về giá vé tăng và nguy cơ hủy chuyến
08:42, 23/03/2026
Xung đột Trung Đông khiến du lịch nơi nào hưởng lợi?
09:26, 17/03/2026
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường du lịch Đông Nam Á
Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran
Các đòn đáp trả của Iran trên khắp Trung Đông đã khiến nhu cầu du lịch tại khu vực này gần như đóng băng, trong khi gián đoạn hàng không ảnh hưởng tới khoảng 526.000 hành khách mỗi ngày...
100 doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch hè tại Ngày hội du lịch TP.HCM
Ngày hội năm nay có chủ đề "Rộn ràng hè về" (Vibrant Summer Fest), hưởng ứng cột mốc kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) và nhằm kích cầu du lịch nội địa trong dịp hè 2026…
"Kỳ nghỉ hiệu năng cao": Xu hướng mới của thế hệ du khách thành đạt châu Á
Các điểm đến du lịch sang trọng đang giới thiệu xu hướng “kỳ nghỉ hiệu năng cao” – nơi tích hợp chăm sóc sức khỏe, các thói quen tối ưu hiệu suất và những trải nghiệm hướng đến tuổi thọ...
Hà Tĩnh “làm mới” du lịch để giữ chân du khách
Dù sở hữu nhiều tiềm năng, du lịch Hà Tĩnh vẫn chưa tạo được dấu ấn rõ nét trên bản đồ du lịch khu vực. Việc “làm mới” sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đổi mới tư duy quản lý đang trở thành yêu cầu cấp bách...
Việt Nam liên tục ghi điểm trên bản đồ du lịch toàn cầu
Tạp chí du lịch của Mỹ CN Traveler vừa công bố danh sách 28 đất nước đẹp nhất thế giới, Việt Nam giữ vị trí 17. Đứng đầu danh sách là Trung Quốc, đất nước với 56 di sản thế giới được UNESCO công nhận…
