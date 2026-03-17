Xung đột Trung Đông khiến du lịch nơi nào hưởng lợi?

Với mức thiệt hại ước tính lên tới 515 triệu Euro (khoảng 593 triệu USD) mỗi ngày, giới chuyên gia cảnh báo ngành du lịch Trung Đông có thể mất nhiều năm để phục hồi sau những tổn thất hiện nay…

Hai tuần sau khi chiến sự bùng phát, lượng du khách quốc tế đến Trung Đông đã giảm mạnh, kể cả tại những điểm đến không trực tiếp bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công. Hàng nghìn chuyến bay đến hoặc đi từ vùng Vịnh đã bị hủy; các sân bay ở Dubai và Abu Dhabi bị hư hại.

Vì các quốc gia này giữ vai trò kết nối các tuyến đường bay giá rẻ và hiệu quả giữa Bờ Đông Hoa Kỳ, châu Âu với châu Á và Úc trong nhiều năm, nên đây là một vấn đề lớn. Ngành du lịch — và kéo theo đó, dòng du khách và tiền vốn — có thể sẽ được tái cấu trúc.

Singapore đã sẵn sàng để thay thế vai trò kết nối hàng không này. Năm ngoái, chính phủ nước này đã bắt đầu xây dựng một nhà ga mới – có khả năng phục vụ khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm – tại sân bay Changi. Ngoài xây T5, sân bay thường xuyên được bình chọn là tốt nhất thế giới này sẽ mở rộng mạng lưới kết nối lên 200 thành phố, từ con số hiện nay là 170.

Singapore đã sẵn sàng để thay thế vai trò kết nối hàng không giữa châu Âu và châu Á của Trung Đông.

Thực tế, cho đến vài tuần trước, năm 2026 được dự đoán sẽ là một năm đặc biệt khởi sắc đối với ngành du lịch Trung Đông. Nhưng hiện nay, theo một nghiên cứu của Oxford Economics, lượng khách du lịch đến khu vực này có thể giảm từ 11% đến 27% trong năm nay. Đồng nghĩa là khu vực sẽ đón ít hơn hàng chục triệu du khách và thiệt hại hàng tỷ USD doanh thu du lịch.

"Các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) sẽ chịu tổn thất lớn nhất, vì đây là những điểm đến lớn nhất trong khu vực, vốn trước đây dựa vào nhận thức về sự an toàn và ổn định", báo cáo cho biết.

Khi du khách tránh các khu vực gần xung đột, nhiều người đang chuyển hướng hành trình của họ, và một số điểm đến có thể được hưởng lợi từ sự thay đổi này. Trong đó, khu vực Nam Âu đang thu hút sự chú ý. Các quốc gia như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý và Hy Lạp vẫn tương đối gần gũi với du khách từ châu Âu và Trung Đông, đồng thời được coi là ổn định và an toàn.

Các công ty du lịch cho biết chiến sự Trung Đông đã bắt đầu định hình lại các đặt chỗ du lịch trên khắp châu Âu, khiến nhiều du khách tránh xa các điểm đến như Síp, Thổ Nhĩ Kỳ và một số khu vực phía đông Địa Trung Hải. Thay vào đó, họ đang lựa chọn các quốc gia được coi là ổn định và dễ tiếp cận hơn - bao gồm cả Croatia hay Malta.

Các quốc gia Nam Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý và Hy Lạp được cho là sẽ thay thế Trung Đông.

Trên tờ The Guardian, các công ty du lịch lớn cho biết, trong khi một số du khách đã hủy chuyến đi đến các khu vực bị ảnh hưởng, thì phần đông các du khách đã lên kế hoạch cho chuyến đi chỉ đơn giản là chuyển hướng.

Ông Neil Swanson, giám đốc của TUI Group - nhà điều hành tour du lịch lớn nhất châu Âu, thông tin công ty ghi nhận sự gia tăng mạnh nhu cầu du lịch đến Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và quần đảo Cape Verde khi du khách lựa chọn "những điểm đến quen thuộc và dễ tiếp cận".

Đồng thời, các công ty du lịch cho biết sự quan tâm đến Ý, Malta và Croatia đang tăng mạnh khi du khách châu Âu xem xét lại địa điểm nghỉ hè của mình. CEO Jonathon Woodall-Johnston của Công ty Hays Travel cho biết nhu cầu đối với các điểm đến ở phía Tây Địa Trung Hải đã tăng lên đáng kể trong những tuần gần đây.

Một số du khách thậm chí còn tìm kiếm những điểm đến xa hơn nữa. Các công ty du lịch cho biết lượng đặt chỗ cho các kỳ nghỉ xuyên Đại Tây Dương đã tăng mạnh do du khách cố gắng tránh những gián đoạn có thể xảy ra đối với các tuyến đường đi lại ở Địa Trung Hải. “Chúng tôi nhận thấy nhu cầu đặc biệt cao đối với các chuyến bay thẳng đường dài đến vùng Caribbean, đặc biệt là Cộng hòa Dominica và Jamaica, cũng như các nước Đông Nam Á và Ấn Độ,” ông Swanson cho biết.

Hiện nhu cầu đặc biệt cao đối với các chuyến bay thẳng đường dài đến vùng Caribbean.

Các đại lý du lịch cũng báo cáo điều tương tự. Nicki Tempest-Mitchell, Giám đốc điều hành của công ty Barrhead Travel có trụ sở tại Glasgow (Anh), xác nhận rằng du lịch đường dài vẫn nằm trong kế hoạch của du khách. Bà cho biết: “Vùng Caribbean, Canada và Orlando đều nằm trong số những điểm đến được đặt nhiều nhất, cho thấy nhiều khách hàng vẫn rất muốn đi du lịch xa cho kỳ nghỉ lớn hàng năm”.

Sự gia tăng mạnh về nhu cầu này đã đẩy giá vé máy bay của các tuyến đường này tăng cao. Do số lượng ghế còn lại trên một số chuyến bay có hạn, giá vé máy bay hạng phổ thông đã tăng khoảng 1.000 bảng Anh/người - khiến nhiều du khách không thể đặt vé vào phút chót. Theo dữ liệu chuyến bay của Google, giá vé máy bay khứ hồi rẻ nhất từ ​​London đến Antigua và Barbuda trong tuần cuối tháng 3 đã tăng từ 720 bảng Anh lên 917 bảng Anh chỉ trong một tuần — tăng 27%.

Bên cạnh đó, các quốc gia ở Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam và Indonesia đang thu hút sự quan tâm trở lại, đặc biệt là từ những du khách trước đây dự định quá cảnh ở Trung Đông hoặc đi nghỉ mát biển. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang hưởng lợi khi du khách tìm kiếm những điểm đến ổn định chính trị, tỷ giá hối đoái hấp dẫn và có các chuyến bay quốc tế thuận tiện.

Tại công ty du lịch Lightfoot Travel (có văn phòng tại Dubai, London, Singapore và Hong Kong), số lượng đặt chỗ mới cho các chuyến đi tại châu Á đã tăng 35% trong số khách hàng toàn cầu của công ty này, tính từ đầu tháng 2 đến đầu tháng 3.

Công ty cho biết hiện có những cơ hội du lịch mà trước đây du khách ít có được. "Ví dụ như giá phòng ở Maldives đang rất ưu đãi , vì họ phụ thuộc nhiều vào các trung tâm trung chuyển ở Trung Đông”, bà Lucy Jackson Walsh, Giám đốc điều hành của Lightfoot Travel, nói.

Sự gia tăng mạnh về nhu cầu đẩy giá vé máy bay của các tuyến đường tăng cao.

Đồng thời, tờ The Traveler dự đoán cảm giác không an toàn có thể khiến một số du khách "loanh quanh gần nhà" hơn và lựa chọn du lịch nội địa hoặc các chuyến đi ngắn ngày. Nhiều người có thể sẽ hoãn các chuyến đi dài hoặc thay thế chúng bằng các kỳ nghỉ trong khu vực cho đến khi tình hình trở nên khả quan hơn.

Ông Ryo Ijichi, Giám đốc phụ trách thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc của hãng du thuyền Ponant của Pháp, dự báo các mô hình du lịch có thể trở nên đa dạng hơn nữa nếu xung đột kéo dài. “Do lo ngại mắc kẹt vì hủy chuyến bay, du khách có xu hướng tìm kiếm những điểm đến gần nhà hơn. Điều đó có thể làm đa dạng hóa nhu cầu du lịch.

Mọi người có thể sẽ lại khám phá những trải nghiệm dễ dàng trong tầm tay, chẳng hạn như staycation, du lịch tàu biển, du lịch đường sắt hoặc tự lái xe đến các vùng phụ cận," ông Ijichi nói.