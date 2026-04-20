Trang chủ Tài chính

Giá bán vàng miếng SJC giảm so với cuối tuần trước

Mai Nhi

20/04/2026, 12:03

Đóng cửa phiên sáng, các đơn vị kinh doanh chủ yếu giảm 200 nghìn đồng/lượng với chiều mua. Tuy nhiên, giá bán giảm 700 nghìn đồng/lượng so với phiên cuối tuần trước (18/4), gấp hơn 3 lần so với chiều mua, thu hẹp khoảng cách giá mua, bán vàng miếng SJC…

Giá bán vàng miếng SJC phổ biến neo ở mức 171,3 triệu đồng/lượng

Xu hướng giảm quay trở lại thị trường vàng miếng SJC trong phiên sáng nay (20/4). Giá bán vàng miếng SJC phổ biến neo ở mức 171,3 triệu đồng/lượng sau từ 2 – 3 nhịp điều chỉnh.   

Mở cửa phiên sáng, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC niêm yết ở mức 167,3 triệu đồng/lượng và giá bán là 170,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút mở cửa, thương hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng với chiều mua và tăng 500 nghìn đồng/lượng với chiều bán, đặt giá giao dịch tại 168,3 triệu – 171,3 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên, giảm 200 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 700 nghìn đồng/lượng với chiều bán so với phiên cuối tuần trước (18/4).

Trong phiên sáng 20/4, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tiếp tục thu hẹp. Mức chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC của các thương hiệu phổ biến ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng sau 4 phiên giữ ở mức cao. Riêng tại Mi Hồng, mức chênh lệch tại đơn vị này chỉ bằng một nửa, ở mức 1,7 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch chốt phiên sáng 168,3 triệu – 171,3 triệu đồng/lượng (mua – bán) cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá vàng miếng SJC ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh hơn so với các đơn vị phía Bắc, kèm theo giá bán thấp hơn so với mặt bằng chung.

Sau 1 nhịp giảm và 2 nhịp tăng trong phiên sáng, giá bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng đặt tại 171 triệu đồng/lượng và giá mua niêm yết ở mức 169, 3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 18/4, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chốt phiên sáng, Ngọc Thẩm cũng neo giá bán ở mức 171 triệu đồng/lượng và giá mua là 168 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 1,5 triệu đồng/lượng và 1 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trong phiên sáng 20/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Diễn biến giảm cũng xuất hiện trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”. Các doanh nghiệp đồng loạt giảm giá mua từ 200 nghìn đến 500 nghìn đồng/lượng và giá bán giảm từ 500 nghìn – 700 nghìn đồng/lượng. Khoảng cách giữa đơn vị niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất so với thấp nhất thu hẹp xuống còn 10,3 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên sáng, DOJI vẫn giữ vị trí niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường.

Trong phiên sáng 20/4, giá bán vàng miếng giảm phổ biến 700 nghìn đồng/lượng, tương đương 0,41% so với giá chốt phiên 18/4. Đối với vàng nhẫn, mức giảm dao động từ 500 nghìn – 700 nghìn đồng/lượng, tương ứng 0,29% - 0,41%. Trong khi đó, giá vàng thế giới sụt gần 0,9%, gấp đôi so với giá vàng trong nước.

Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng  ở mức 168,3 triệu – 171,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 18/4, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Cùng mức điều chỉnh trên, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC trong phiên sáng nay cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen.

Sau khi sụt 1,2 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng, thương hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng với chiều mua và tăng 500 nghìn đồng/lượng với chiều bán, đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 167,8 triệu đồng/lượng và giá bán là 170,8 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ chốt phiên sáng niêm yết ở mức 168 triệu – 171 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong phiên sáng nay, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán.

Mức giảm giá vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 20/4 so với 18/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Cập nhật bảng giá trên thị trường, mức giá niêm yết chốt phiên sáng là 168 triệu – 171 triệu đồng/lượng (mua – bán) cũng được ghi nhận tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý.

So với giá chốt phiên 18/4, giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu, giá nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải và nhẫn tròn 999,9 tại Phú Quý đều giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn thấp nhất thị trường trong phiên sáng nay.

Đóng cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm giảm tổng cộng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều; giao dịch vàng nhẫn tại 157 triệu – 161 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trên thị trường thế giới, tính đến 11 giờ ngày 20/4, hợp đồng giá vàng giao ngay sụt gần 0,9% so với phiên cuối tuần trước (17/4), quay về mốc 4.790,6 USD/oz. Như vậy, diễn biến giá vàng trong nước tiếp tục ngược chiều so với giá thế giới.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 17,51 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 7,21 triệu – 17,51 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Giá bán vàng miếng và vàng nhẫn tăng mạnh sau 3 phiên giảm

Giá vàng trong nước giảm về mức thấp nhất trong vòng 1 tháng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn tăng, giảm liên tục

