Giá bán vàng miếng SJC giảm so với cuối tuần trước
Mai Nhi
20/04/2026, 12:03
Đóng cửa phiên sáng, các đơn vị kinh doanh chủ yếu giảm 200 nghìn đồng/lượng với chiều mua. Tuy nhiên, giá bán giảm 700 nghìn đồng/lượng so với phiên cuối tuần trước (18/4), gấp hơn 3 lần so với chiều mua, thu hẹp khoảng cách giá mua, bán vàng miếng SJC…
Xu hướng giảm quay trở lại thị trường vàng miếng
SJC trong phiên sáng nay (20/4). Giá bán vàng miếng SJC phổ biến neo ở mức
171,3 triệu đồng/lượng sau từ 2 – 3 nhịp điều chỉnh.
Mở cửa phiên sáng, giá mua vàng miếng tại
Công ty SJC niêm yết ở mức 167,3 triệu đồng/lượng và giá bán là 170,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng
mỗi chiều.
Chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút mở cửa, thương
hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng với chiều mua và tăng 500 nghìn đồng/lượng với
chiều bán, đặt giá giao dịch tại 168,3 triệu – 171,3 triệu đồng/lượng. Đóng cửa
phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên, giảm 200 nghìn đồng/lượng với
chiều mua và 700 nghìn đồng/lượng với chiều bán so với phiên cuối tuần trước (18/4).
Trong phiên sáng 20/4, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tiếp tục thu hẹp. Mức chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC của các thương hiệu phổ biến ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng sau 4 phiên giữ ở mức cao. Riêng tại Mi Hồng, mức chênh lệch tại đơn vị này chỉ bằng một nửa, ở mức 1,7 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch chốt phiên sáng 168,3 triệu
– 171,3 triệu đồng/lượng (mua – bán) cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín
Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và
700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.
Tại TP.Hồ Chí Minh, giá vàng miếng SJC ghi nhận
mức điều chỉnh giảm mạnh hơn so với các đơn vị phía Bắc, kèm theo giá bán thấp hơn
so với mặt bằng chung.
Sau 1 nhịp giảm và 2 nhịp tăng trong phiên
sáng, giá bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng đặt tại 171 triệu đồng/lượng và giá mua
niêm yết ở mức 169, 3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 18/4, giá mua,
bán vàng miếng tại Mi Hồng giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Chốt phiên sáng, Ngọc Thẩm cũng neo giá bán
ở mức 171 triệu đồng/lượng và giá mua là 168 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt
1,5 triệu đồng/lượng và 1 triệu đồng/lượng.
Diễn biến
giảm cũng xuất hiện trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”. Các doanh nghiệp đồng loạt giảm giá mua từ 200 nghìn
đến 500 nghìn đồng/lượng và giá bán giảm từ 500 nghìn – 700 nghìn đồng/lượng.
Khoảng cách giữa đơn vị niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất so với thấp nhất thu
hẹp xuống còn 10,3 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên sáng, DOJI vẫn giữ vị trí niêm
yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường.
Trong phiên sáng 20/4, giá bán vàng miếng giảm phổ biến 700 nghìn đồng/lượng, tương đương 0,41% so với giá chốt phiên 18/4. Đối với vàng nhẫn, mức giảm dao động từ 500 nghìn – 700 nghìn đồng/lượng, tương ứng 0,29% - 0,41%. Trong khi đó, giá vàng thế giới sụt gần 0,9%, gấp đôi so với giá vàng trong nước.
Thương
hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 168,3 triệu – 171,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 18/4, giá vàng nhẫn tại thương
hiệu này giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều
bán.
Cùng mức điều chỉnh trên, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC trong
phiên sáng nay cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen.
Sau khi sụt 1,2 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng,
thương hiệu này tăng 1 triệu
đồng/lượng với chiều mua và tăng 500 nghìn đồng/lượng với chiều bán, đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 167,8 triệu
đồng/lượng và giá bán là 170,8 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao
dịch trên vẫn không đổi.
Giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ chốt
phiên sáng niêm yết ở mức 168 triệu – 171 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch
trên duy trì ổn định trong phiên sáng nay, giảm 500
nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán.
Cập nhật bảng giá trên thị trường, mức giá niêm yết chốt phiên sáng là 168
triệu – 171 triệu đồng/lượng (mua – bán) cũng được ghi nhận tại Bảo Tín Minh
Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý.
So
với giá chốt phiên 18/4, giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu, giá nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia
Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải và
nhẫn tròn 999,9 tại Phú Quý đều giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và
chiều bán.
Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu
niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn thấp nhất thị trường trong phiên sáng nay.
Đóng cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng
nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm giảm tổng cộng 500 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều; giao dịch vàng nhẫn tại 157 triệu
– 161 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Trên thị
trường thế giới, tính đến 11 giờ ngày 20/4, hợp đồng giá vàng giao ngay sụt gần
0,9% so với phiên cuối tuần trước (17/4), quay về mốc 4.790,6 USD/oz. Như vậy,
diễn biến giá vàng trong nước tiếp tục ngược chiều so với giá thế giới.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 17,51 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 7,21 triệu – 17,51 triệu đồng/lượng,
tùy thương hiệu.
SHB hợp tác chiến lược với Huawei: Bứt phá công nghệ, kiến tạo Ngân hàng tương lai
Ngày 19/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Tập đoàn Công nghệ Huawei chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện của SHB, đồng thời khẳng định vai trò chủ động, tiên phong của Ngân hàng trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Giá vàng sụt sâu dưới mốc chủ chốt 4.800 USD/oz khi vừa mở cửa tại thị trường châu Á sáng nay (20/4), do giá dầu lại tăng mạnh sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran có những diễn biến căng thẳng mới...
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, ngày 20/4, Quốc hội xem xét nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng và thảo luận về kết quả, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các mục tiêu quốc gia.
Tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên mới được đặt ra với mục tiêu rất cao, kéo theo yêu cầu phải gia tăng mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư cho phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh việc mở rộng quy mô vốn đầu tư, yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: