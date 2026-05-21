Bộ Nội vụ đề xuất tăng phụ cấp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố sau sắp xếp

Nhật Dương

21/05/2026, 11:01

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, gồm 3 chức danh Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư chi bộ; Trưởng Ban công tác Mặt trận, sẽ được tăng phụ cấp lên 8 lần mức lương cơ sở đối với thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù; 6,5 lần lương cơ sở với các đơn vị còn lại...

Ảnh minh họa.

Tại dự thảo Nghị định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Dự thảo Nghị định quy định thống nhất người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm 3 chức danh: Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư chi bộ; Trưởng Ban công tác Mặt trận. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không quá 3 người.

Ngân sách Nhà nước khoán quỹ (bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế) để chi phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đồng thời, thực hiện điều chỉnh tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách nhà nước so với quy định hiện hành, bảo đảm phù hợp với quy mô thôn, tổ dân phố và khối lượng công việc sau sắp xếp.

Theo đó, tăng từ mức 6,0 lần lên mức 8,0 lần mức lương cơ sở đối với thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù, bao gồm: Thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo.

Tăng từ 4,5 lần lên 6,5 lần mức lương cơ sở đối với các thôn, tổ dân phố còn lại.

Trên cơ sở mức khoán của ngân sách Trung ương và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức phụ cấp cụ thể đối với từng chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm, và mức hỗ trợ đối với các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật có liên quan.

Dự thảo Nghị định tiếp tục quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo hướng bảo đảm đội ngũ này được nâng cao năng lực, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, nhất là kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Đồng thời, bổ sung quy định quỹ khoán do ngân sách nhà nước bao gồm hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố để bảo đảm chế độ, chính sách đối với đối tượng này theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Bộ Nội vụ thông tin, theo số liệu tổng hợp từ các địa phương (thời điểm tháng 12/2024), cả nước có 271.945 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Sau khi thực hiện sắp xếp, còn 268.722 người đang tiếp tục được bố trí và hưởng phụ cấp theo quy định hiện hành.

Ngân sách nhà nước chi khoảng 943 tỷ đồng/tháng (tương đương khoảng 11.316 tỷ đồng/năm) để chi phụ cấp đối với đội ngũ này.

Trong thời gian qua, việc bố trí, sử dụng đội ngũ này cơ bản được thực hiện theo quy định hiện hành và bước đầu đáp ứng yêu cầu hoạt động ở cơ sở. Tuy nhiên, khi thực hiện sắp xếp theo hướng tăng quy mô thôn, tổ dân phố, khối lượng và tính chất công việc có sự thay đổi, đòi hỏi phải tiếp tục rà soát, điều chỉnh chế độ, chính sách và phương án bố trí cho phù hợp, bảo đảm tương xứng với quy mô, tính chất công việc và yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các quy định của pháp luật hiện hành, tính đến năm 2025, cả nước còn gần 90.000 thôn, tổ dân phố (giảm 47.250 thôn, tổ dân phố, tương đương 34,53% so với năm 2015).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6

Mức phụ cấp mới của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

120.000 nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố sắp được tăng tiền phụ cấp

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án từ 5-6 năm tù

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án từ 5-6 năm tù

Đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử khi lượng hình xem xét bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi là 7,5 tỷ đồng và nộp 17 tỷ đồng khắc phục một phần hậu quả vụ án...

Mức chuẩn trợ giúp xã hội dự kiến tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng từ 1/7

Mức chuẩn trợ giúp xã hội dự kiến tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng từ 1/7

Mức chuẩn trợ giúp xã hội sẽ tăng từ 500.000 đồng hiện nay lên 540.000 đồng (tăng 8%), dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2026, theo đề xuất của Bộ Y tế...

Hà Nội đề xuất bồi thường gấp 1,5 lần khi bị thu hồi đất phục vụ dự án vì lợi ích quốc gia

Hà Nội đề xuất bồi thường gấp 1,5 lần khi bị thu hồi đất phục vụ dự án vì lợi ích quốc gia

Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất trong trường hợp cần thiết để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, Hà Nội đề xuất mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 1,5 lần so với mức quy định; mức bồi thường về tài sản, chi phí đầu tư vào đất, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bằng 1 lần so với mức quy định…

Quy mô thôn, tổ dân phố sau sắp xếp tại Hà Nội, TP. HCM sẽ có từ 500 - 700 hộ

Quy mô thôn, tổ dân phố sau sắp xếp tại Hà Nội, TP. HCM sẽ có từ 500 - 700 hộ

Bộ Nội vụ đề xuất cụ thể tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng, miền, trên cơ sở rà soát quy định hiện hành, đánh giá mức độ tập trung dân cư và yêu cầu quản lý. Từ đó, có căn cứ thống nhất để các địa phương thực hiện sắp xếp trong cả nước...

Áp dụng xác thực khuôn mặt nhằm chống giả mạo trong hóa đơn điện tử

Áp dụng xác thực khuôn mặt nhằm chống giả mạo trong hóa đơn điện tử

Trong bối cảnh gia tăng rủi ro giả mạo danh tính ngày càng gia tăng, ngành Thuế triển khai xác thực khuôn mặt đối với người đại diện theo pháp luật trên eTax Mobile khi thực hiện thủ tục hóa đơn điện tử nhằm nâng cao độ tin cậy và hạn chế gian lận…

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

