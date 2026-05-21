Bộ Nội vụ đề xuất tăng phụ cấp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố sau sắp xếp

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, gồm 3 chức danh Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư chi bộ; Trưởng Ban công tác Mặt trận, sẽ được tăng phụ cấp lên 8 lần mức lương cơ sở đối với thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù; 6,5 lần lương cơ sở với các đơn vị còn lại...

Tại dự thảo Nghị định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Dự thảo Nghị định quy định thống nhất người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm 3 chức danh: Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư chi bộ; Trưởng Ban công tác Mặt trận. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không quá 3 người.

Ngân sách Nhà nước khoán quỹ (bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế) để chi phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đồng thời, thực hiện điều chỉnh tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ ngân sách nhà nước so với quy định hiện hành, bảo đảm phù hợp với quy mô thôn, tổ dân phố và khối lượng công việc sau sắp xếp.

Theo đó, tăng từ mức 6,0 lần lên mức 8,0 lần mức lương cơ sở đối với thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù, bao gồm: Thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo.

Tăng từ 4,5 lần lên 6,5 lần mức lương cơ sở đối với các thôn, tổ dân phố còn lại.

Trên cơ sở mức khoán của ngân sách Trung ương và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức phụ cấp cụ thể đối với từng chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm, và mức hỗ trợ đối với các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật có liên quan.

Dự thảo Nghị định tiếp tục quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo hướng bảo đảm đội ngũ này được nâng cao năng lực, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, nhất là kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Đồng thời, bổ sung quy định quỹ khoán do ngân sách nhà nước bao gồm hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố để bảo đảm chế độ, chính sách đối với đối tượng này theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Bộ Nội vụ thông tin, theo số liệu tổng hợp từ các địa phương (thời điểm tháng 12/2024), cả nước có 271.945 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Sau khi thực hiện sắp xếp, còn 268.722 người đang tiếp tục được bố trí và hưởng phụ cấp theo quy định hiện hành.

Ngân sách nhà nước chi khoảng 943 tỷ đồng/tháng (tương đương khoảng 11.316 tỷ đồng/năm) để chi phụ cấp đối với đội ngũ này.

Trong thời gian qua, việc bố trí, sử dụng đội ngũ này cơ bản được thực hiện theo quy định hiện hành và bước đầu đáp ứng yêu cầu hoạt động ở cơ sở. Tuy nhiên, khi thực hiện sắp xếp theo hướng tăng quy mô thôn, tổ dân phố, khối lượng và tính chất công việc có sự thay đổi, đòi hỏi phải tiếp tục rà soát, điều chỉnh chế độ, chính sách và phương án bố trí cho phù hợp, bảo đảm tương xứng với quy mô, tính chất công việc và yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các quy định của pháp luật hiện hành, tính đến năm 2025, cả nước còn gần 90.000 thôn, tổ dân phố (giảm 47.250 thôn, tổ dân phố, tương đương 34,53% so với năm 2015).