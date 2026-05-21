Thứ Năm, 21/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Quy mô thôn, tổ dân phố sau sắp xếp tại Hà Nội, TP. HCM sẽ có từ 500 - 700 hộ

Thu Hằng

21/05/2026, 11:02

Bộ Nội vụ đề xuất cụ thể tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng, miền, trên cơ sở rà soát quy định hiện hành, đánh giá mức độ tập trung dân cư và yêu cầu quản lý. Từ đó, có căn cứ thống nhất để các địa phương thực hiện sắp xếp trong cả nước...

Một khu dân cư tại Hà Nội. Ảnh: Thu Hằng.
Một khu dân cư tại Hà Nội. Ảnh: Thu Hằng.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Hồ sơ dự thảo do Bộ Nội vụ xây dựng, nhằm bổ sung, hoàn thiện một số quy định để phù hợp với thực tiễn và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025.

Theo dự thảo Nghị định, thôn, tổ dân phố bao gồm loại hình: thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phun, sóc…; tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu… Thôn, tổ dân phố được tổ chức tại xã, phường và đặc khu. Thôn được tổ chức ở xã, tổ dân phố được tổ chức ở phường.

Việc tổ chức thôn, tổ dân phố ở đặc khu do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, nhằm phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn của từng đặc khu. Tiếp tục khẳng định thôn, tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và tổ chức để Nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ được chính quyền cấp xã giao.

Về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, dự thảo Nghị định cơ bản kế thừa các quy định hiện hành; đồng thời bổ sung yêu cầu bảo đảm cơ cấu tổ chức tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với quy mô dân cư và yêu cầu quản lý của chính quyền cấp xã.

Phân định rõ nhiệm vụ hỗ trợ quản lý nhà nước với nhiệm vụ tự quản của cộng đồng dân cư; tăng cường công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Đồng thời, quy định hoạt động của thôn, tổ dân phố phải phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các tổ chức tự quản trên địa bàn; gắn với nội dung hoạt động của chi bộ đảng ở thôn, tổ dân phố, nhằm phát huy vai trò của Nhân dân trong quản lý cộng đồng dân cư.

Dự thảo Nghị định giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ theo thẩm quyền quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Về nguyên tắc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể và đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố, dự thảo Nghị định cơ bản kế thừa các quy định hiện hành, đồng thời sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu quản lý của chính quyền cấp xã.

Theo đó, việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể và đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, dân chủ, công khai, minh bạch; phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đặc điểm dân cư, phong tục, tập quán và nguyện vọng của cộng đồng dân cư.

Thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chí để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Về tiêu chí thành lập thôn, tổ dân phố, dự thảo Nghị định quy định cụ thể tiêu chí quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố theo từng vùng, miền, trên cơ sở rà soát quy định hiện hành, đánh giá mức độ tập trung dân cư và yêu cầu quản lý sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trên cơ sở đó, đảo đảm có căn cứ thống nhất để các địa phương thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trong cả nước.

Các tiêu chí quy mô số hộ gia đình như sau:

Tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thôn có từ 500 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 700 hộ trở lên.

Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, thôn có từ 150 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 300 hộ trở lên. Vùng Đồng bằng sông Hồng, thôn có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 550 hộ trở lên.

Vùng Bắc Trung bộ, thôn có từ 350 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 450 hộ trở lên. Vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên, thôn có từ 350 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ trở lên, riêng các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Lắk, thôn có từ 300 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 450 hộ trở lên.

Vùng Đông Nam bộ, thôn có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 550 hộ trở lên. Vùng đồng bằng sông Cửu Long thôn có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 550 hộ trở lên.

Bên cạnh đó, dự thảo còn quy định thôn, tổ dân phố phải có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu phục vụ sinh hoạt cộng đồng; đồng thời giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định quy mô của thôn, tổ dân phố phù hợp đối với các địa bàn biên giới, hải đảo, địa hình chia cắt phức tạp hoặc có yếu tố đặc thù khác.

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định xử lý một số trường hợp đặc biệt phát sinh trong thực tiễn để đơn giản hóa quy trình, thủ tục, tạo thuận lợi cho công tác quản lý của chính quyền cấp xã và sinh hoạt của cộng đồng dân cư như: Chuyển đổi thôn thành tổ dân phố khi thành lập phường.

Ghép khu dân cư mới hình thành vào thôn, tổ dân phố hiện có khi chưa đủ điều kiện thành lập thôn, tổ dân phố; chuyển giao quản lý đối với các thôn, tổ dân phố xâm canh, xâm cư.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6

09:43, 21/05/2026

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6

Mức phụ cấp mới của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

14:59, 16/03/2026

Mức phụ cấp mới của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Bộ Nội vụ : Đề nghị các địa phương đề xuất về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố

09:48, 11/09/2025

Bộ Nội vụ : Đề nghị các địa phương đề xuất về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố

Từ khóa:

chính quyền địa phương 2 cấp Nghị định tổ chức thôn tổ dân phố sắp xếp thôn tổ dân phố

Đọc thêm

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án từ 5-6 năm tù

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án từ 5-6 năm tù

Đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử khi lượng hình xem xét bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi là 7,5 tỷ đồng và nộp 17 tỷ đồng khắc phục một phần hậu quả vụ án...

Mức chuẩn trợ giúp xã hội dự kiến tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng từ 1/7

Mức chuẩn trợ giúp xã hội dự kiến tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng từ 1/7

Mức chuẩn trợ giúp xã hội sẽ tăng từ 500.000 đồng hiện nay lên 540.000 đồng (tăng 8%), dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2026, theo đề xuất của Bộ Y tế...

Hà Nội đề xuất bồi thường gấp 1,5 lần khi bị thu hồi đất phục vụ dự án vì lợi ích quốc gia

Hà Nội đề xuất bồi thường gấp 1,5 lần khi bị thu hồi đất phục vụ dự án vì lợi ích quốc gia

Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất trong trường hợp cần thiết để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, Hà Nội đề xuất mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 1,5 lần so với mức quy định; mức bồi thường về tài sản, chi phí đầu tư vào đất, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bằng 1 lần so với mức quy định…

Bộ Nội vụ đề xuất tăng phụ cấp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố sau sắp xếp

Bộ Nội vụ đề xuất tăng phụ cấp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố sau sắp xếp

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, gồm 3 chức danh Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư chi bộ; Trưởng Ban công tác Mặt trận, sẽ được tăng phụ cấp lên 8 lần mức lương cơ sở đối với thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù; 6,5 lần lương cơ sở với các đơn vị còn lại...

Áp dụng xác thực khuôn mặt nhằm chống giả mạo trong hóa đơn điện tử

Áp dụng xác thực khuôn mặt nhằm chống giả mạo trong hóa đơn điện tử

Trong bối cảnh gia tăng rủi ro giả mạo danh tính ngày càng gia tăng, ngành Thuế triển khai xác thực khuôn mặt đối với người đại diện theo pháp luật trên eTax Mobile khi thực hiện thủ tục hóa đơn điện tử nhằm nâng cao độ tin cậy và hạn chế gian lận…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trí tuệ nhân tạo AI trong giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

2

“Bẫy tăng giá” ở cổ phiếu dầu khí?

Chứng khoán

3

Sắp hết chỗ chứa dầu, Iran dùng tàu cũ làm kho chứa nổi trên biển

Thế giới

4

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án từ 5-6 năm tù

Dân sinh

5

Mức chuẩn trợ giúp xã hội dự kiến tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng từ 1/7

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy