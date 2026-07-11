Mức thu phí bảo vệ môi trường với khai thác 18 loại khoáng sản tại TP.Hồ Chí Minh

Tại Nghị quyết này, thành phố quy định mức thu và đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Quy định mới áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.
Đây cũng là căn cứ để các cơ quan chức năng quản lý, thu phí và giám sát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản.
Mức thu phí được quy định đối với 18 loại khoáng sản, tùy theo đặc tính, giá trị kinh tế và mức độ tác động đến môi trường.
Đáng chú ý, nhóm khoáng sản có giá trị kinh tế cao được áp dụng mức phí lớn hơn. Cụ thể, đá block, bao gồm các khối đá hoa trắng, granite, gabro, bazan phục vụ ốp lát và mỹ nghệ, có mức thu cao nhất là 90.000 đồng/m3. Đá granite, gabro và bazan làm ốp lát, mỹ nghệ (trừ đá block) có mức thu 70.000 đồng/m3.
Bên cạnh đó, một số loại khoáng sản có mức thu phí bảo vệ môi trường cao như: Sét chịu lửa, các khoáng sản không kim loại khác là 30.000 đồng/tấn; than khác có cùng mức thu 10.000 đồng/tấn; sỏi, cuội, sạn được áp dụng mức phí là 9.000 đồng/m3.
Cũng theo Nghị quyết, đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình và các loại đất khác có mức thu 2.000 đồng/m3. Đất sét, đất làm gạch ngói và nước khoáng thiên nhiên có mức thu 3.000 đồng/m3.
Đối với nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đá làm vật liệu xây dựng thông thường có mức thu 7.500 đồng/m3, đá nung vôi, làm xi măng và khoáng chất công nghiệp có mức thu 6.750 đồng/m3.
Đối với các loại cát, cát vàng có mức thu 7.500 đồng/m3, cát trắng 10.500 đồng/m3, trong khi các loại cát khác được áp dụng mức 6.000 đồng/m3; Cao lanh có mức thu 5.800 đồng/tấn, phen-sờ-phát (felspat) 4.600 đồng/tấn.
Nghị quyết cũng quy định mức phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản bằng 60% mức thu của loại khoáng sản tương ứng. Quy định này nhằm bảo đảm phù hợp với đặc thù của hoạt động khai thác tận thu, đồng thời vẫn duy trì trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường.
Việc ban hành nghị quyết mới nhằm thống nhất chính sách thu phí bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Nghị quyết giao UBND TP.Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thực hiện. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố có trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện nhằm bảo đảm việc thu phí đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên khoáng sản và hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường từ hoạt động khai thác.
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