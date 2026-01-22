TP. Hồ Chí Minh lập các Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa kiện toàn tổ chức thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn, với việc thành lập các Hội đồng được chia thành 3 khu vực, làm cơ sở thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt việc đóng cửa mỏ theo quy định...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định về việc thành lập các Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn Thành phố, nhằm tổ chức thẩm định, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt việc đóng cửa các mỏ khoáng sản theo quy định.

Theo quyết định, Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn được chia làm 3 khu vực. Cụ thể, Hội đồng thẩm định Khu vực 1 được thành lập với 11 thành viên; ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được phân công làm Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Đối với Khu vực 2 - Bình Dương, Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản gồm 12 thành viên. Ông Nguyễn Toàn Thắng tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng; bà Nguyễn Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được giao làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Tại Khu vực 3 - Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản gồm 11 thành viên; ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực của các Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn Thành phố. Cơ quan này có trách nhiệm phối hợp tổ chức các hoạt động của Hội đồng, bảo đảm điều kiện để Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền được giao.

Các Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ kiểm tra hiện trạng các mỏ khoáng sản; tổ chức thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản do các tổ chức, cá nhân lập theo quy định. Kết quả thẩm định là căn cứ để Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ và ban hành quyết định đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, các Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công, phù hợp với chức năng, chuyên môn của từng thành viên.

Trong quá trình hoạt động, các Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Môi trường để đóng dấu đối với các văn bản do Chủ tịch Hội đồng ký ban hành, bảo đảm giá trị pháp lý của hồ sơ, tài liệu liên quan.