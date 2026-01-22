Thứ Năm, 22/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

TP. Hồ Chí Minh lập các Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

Thanh Thủy

22/01/2026, 14:05

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa kiện toàn tổ chức thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn, với việc thành lập các Hội đồng được chia thành 3 khu vực, làm cơ sở thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt việc đóng cửa mỏ theo quy định...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định về việc thành lập các Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn Thành phố, nhằm tổ chức thẩm định, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt việc đóng cửa các mỏ khoáng sản theo quy định.

Theo quyết định, Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn được chia làm 3 khu vực. Cụ thể, Hội đồng thẩm định Khu vực 1 được thành lập với 11 thành viên; ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được phân công làm Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Đối với Khu vực 2 - Bình Dương, Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản gồm 12 thành viên. Ông Nguyễn Toàn Thắng tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng; bà Nguyễn Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được giao làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Tại Khu vực 3 - Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản gồm 11 thành viên; ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực của các Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn Thành phố. Cơ quan này có trách nhiệm phối hợp tổ chức các hoạt động của Hội đồng, bảo đảm điều kiện để Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền được giao.

Các Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ kiểm tra hiện trạng các mỏ khoáng sản; tổ chức thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản do các tổ chức, cá nhân lập theo quy định. Kết quả thẩm định là căn cứ để Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ và ban hành quyết định đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, các Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công, phù hợp với chức năng, chuyên môn của từng thành viên.

Trong quá trình hoạt động, các Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Môi trường để đóng dấu đối với các văn bản do Chủ tịch Hội đồng ký ban hành, bảo đảm giá trị pháp lý của hồ sơ, tài liệu liên quan.

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Chủ tịch các Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn Thành phố, theo quy định tại khoản 3 Điều 101 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND Thành phố có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực, điều kiện cần thiết và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các nội dung ủy quyền; đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện theo đúng quy định pháp luật, chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc ủy quyền.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, không được ủy quyền lại và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố cũng như trước pháp luật về kết quả thực hiện. Thời hạn ủy quyền áp dụng từ ngày 20/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030.

Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng một số mỏ vonfram, đồng và boxit

07:00, 26/11/2025

Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng một số mỏ vonfram, đồng và boxit

Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản tại 2 mỏ than Quảng Ninh

18:02, 29/09/2025

Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản tại 2 mỏ than Quảng Ninh

Vinachem quyết tâm đẩy nhanh tiến độ Dự án muối mỏ Kali tại Lào

08:23, 14/11/2025

Vinachem quyết tâm đẩy nhanh tiến độ Dự án muối mỏ Kali tại Lào

Từ khóa:

Bà Rịa - Vũng Tàu Bình Dương đóng cửa mỏ khoáng sản Hội đồng thẩm định TP. Hồ Chí Minh khoáng sản mỏ khoáng sản Sở Nông nghiệp và Môi trường

Đọc thêm

Ngành thuỷ sản năm 2026: Phát triển xanh, minh bạch và có trách nhiệm

Ngành thuỷ sản năm 2026: Phát triển xanh, minh bạch và có trách nhiệm

Ngành thủy sản Việt Nam bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động thích ứng và phát triển bền vững, sau một giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ từ sản xuất đến thị trường. Trọng tâm không chỉ là tăng trưởng kim ngạch, mà còn là phát triển xanh, minh bạch, có trách nhiệm với môi trường, nguồn lợi và cộng đồng ngư dân...

Giá xăng giảm, dầu tăng do biến động của thị trường thế giới

Giá xăng giảm, dầu tăng do biến động của thị trường thế giới

Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 22/1 có sự tăng giảm trái chiều. Trong khi giá xăng E5RON92 và RON95-III giảm nhẹ lần lượt 93 đồng/lít và 81 đồng/lít, thì các mặt hàng dầu lại đồng loạt tăng mạnh, cao nhất là dầu mazut tăng 471 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành…

Nông dân Tây Nguyên thoát nghèo bền vững nhờ công nghệ và chuyển đổi số

Nông dân Tây Nguyên thoát nghèo bền vững nhờ công nghệ và chuyển đổi số

Ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa quy trình sản xuất và mở rộng tiêu thụ trên nền tảng số đang giúp nông dân vùng sâu, vùng xa Tây Nguyên giảm chi phí, nâng cao năng suất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống theo hướng bền vững...

Luật Dầu khí (sửa đổi): Bộ Công thương đề xuất 5 nhóm chính sách lớn

Luật Dầu khí (sửa đổi): Bộ Công thương đề xuất 5 nhóm chính sách lớn

Hoạt động dầu khí đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập cần được xử lý. Với bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, việc tiếp tục nâng tầm Luật Dầu khí năm 2022 đáp ứng yêu cầu mới là cần thiết...

Bưởi tiến vua Luận Văn được mùa, được giá dịp Tết

Bưởi tiến vua Luận Văn được mùa, được giá dịp Tết

Càng cận Tết Nguyên đán, thôn Luận Văn, xã Lam Sơn (Thanh Hóa) lại bước vào mùa nhộn nhịp nhất trong năm khi những vườn bưởi đỏ tiến vua chín rộ, thương lái tấp nập về tận vườn đặt hàng phục vụ thị trường Tết...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Dân sinh

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Dân sinh

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Thế giới

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhu cầu “sống sang” đang được định hình từ những giá trị bền vững

Bất động sản

2

VietinBank dành 60.000 tỷ đồng tín dụng để đồng hành phát triển hạ tầng chiến lược

Tài chính

3

VietinBank tiếp tục dẫn đầu dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam

Tài chính

4

Dòng tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

5

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy