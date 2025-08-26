Thứ Ba, 26/08/2025

Thế giới

Mỹ áp thuế quan 50% với hàng hóa Ấn Độ từ ngày mai

Trang Linh

26/08/2025, 09:45

Mức thuế quan gia tăng sẽ áp dụng cho hàng hóa Ấn Độ “được đưa vào tiêu thụ hoặc lấy ra khỏi kho để tiêu thụ vào hoặc sau 00:01 giờ theo giờ miền Đông Mỹ ngày 27/8/2025"...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Trong một thông báo công bố ngày thứ Hai (25/8), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu cụ thể kế hoạch áp dụng mức thuế quan 50% với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ.

Động thái này cho thấy Nhà Trắng vẫn giữ nguyên kế hoạch này áp mức thuế quan cao với Ấn Độ, bao gồm 25% thuế quan vì mua dầu Nga, trong bối cảnh nỗ lực của Mỹ trong việc làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine dường như đang trì trệ.

Thông báo trên, do Bộ An ninh Nội địa đăng tải, nêu rõ mức thuế quan gia tăng sẽ áp dụng cho hàng hóa Ấn Độ “được đưa vào tiêu thụ hoặc lấy ra khỏi kho để tiêu thụ vào hoặc sau 00:01 giờ the giờ  miền Đông Mỹ ngày 27/8/2025”.

Hồi đầu tháng này, ông Trump thông báo sẽ tăng gấp đôi thuế quan với hàng hóa Ấn Độ từ 25% lên 50% vì nước này mua dầu mỏ của Nga. Đây được cho là động thái nhằm gây áp lực buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt chiến tranh với Ukraine.

Về phía Ấn Độ, Chính phủ nước này chỉ trích loại thuế quan được gọi là “thứ cấp” này là bất công và hy vọng đàm phán hòa bình ở Ukraine sẽ có bước đột phá để Mỹ không cần áp thuế quan.

Hôm 15/8, ông Trump đã có cuộc gặp với ông Putin tại Alaska và sau đó với các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelenskiy đến nay vẫn chưa mang lại kết quả. Sáng ngày thứ Hai, ông Trump cho biết cuộc gặp này chưa được lên lịch vì sự đối đầu của ông Putin đối với ông Zelenskiy, và không chắc có thể diễn ra hay không.

“Điều đó tùy thuộc vào họ. Tôi vẫn luôn nói đây là trách nhiệm của cả hai bên. Họ nên gặp nhau”, ông Trump nói.

Ông chủ Nhà Trắng cũng nói rằng ông có thể áp đặt thêm thuế quan thứ cấp đối với các đối tác thương mại của Nga và ban hành các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow nếu không có tiến triển trong đàm phán hòa bình.  “Sẽ có hậu quả rất lớn nếu không có gì xảy ra trong vài tuần tới”, ông Trump nhấn mạnh.

Đến nay, Mỹ vẫn chưa áp đặt các lệnh trừng phạt tương tự đối với các nước nhập khẩu dầu lớn khác của Nga, đặc biệt là Trung Quốc.

Gần đây, ông Putin đã điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong bối cảnh nhà lãnh đạo Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác với Nga và Trung Quốc để giảm tác động của thuế quan Mỹ. New Delhi cho biết sẽ tiếp tục mua dầu của Nga nếu việc này mang lại lợi ích kinh tế cho đất nước, bất chấp thuế quan của Mỹ.

Ấn Độ tuyên bố vẫn tiếp tục mua dầu Nga

18:23, 22/08/2025

18:23, 22/08/2025

Ấn Độ tuyên bố vẫn tiếp tục mua dầu Nga

Ấn Độ giảm mua, Trung Quốc tăng cường nhập khẩu dầu Nga

15:45, 21/08/2025

15:45, 21/08/2025

Ấn Độ giảm mua, Trung Quốc tăng cường nhập khẩu dầu Nga

Thuế quan Mỹ đe dọa "giấc mơ" sản xuất của Ấn Độ

08:46, 15/08/2025

08:46, 15/08/2025

Thuế quan Mỹ đe dọa “giấc mơ” sản xuất của Ấn Độ

Ấn Độ thuế quan Mỹ

Xuất khẩu đồng USD của Mỹ trong hơn 50 năm qua

Xuất khẩu đồng USD của Mỹ trong hơn 50 năm qua

Mặt hàng “xuất khẩu” lớn nhất của Mỹ không phải là năng lượng, máy móc, máy bay hay ô tô mà là đồng USD...

Chiến tranh thương mại "nhấn chìm" tỉnh kinh tế trọng điểm của Trung Quốc

Chiến tranh thương mại "nhấn chìm" tỉnh kinh tế trọng điểm của Trung Quốc

Với tổng kim ngạch xuất khẩu gần 5,9 nghìn tỷ nhân dân tệ (821 tỷ USD) năm ngoái, tỉnh Quảng Đông đang đứng trước nguy cơ hứng chịu tổn thất nặng nề bởi thuế quan Mỹ...

Sau Jackson Hole, triển vọng lãi suất Fed vẫn bấp bênh

Sau Jackson Hole, triển vọng lãi suất Fed vẫn bấp bênh

Các số liệu sắp tới về lạm phát và thị trường lao động có thể đảo lộn khả năng lãi suất hạ vào tháng 9...

Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi

Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi

Nỗ lực vận động hành lang này của các ngân hàng phản ánh căng thẳng giữa các nhà băng truyền thống ở Phố Wall và ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển bùng nổ và có được sự ủng hộ của Nhà Trắng...

Ông Trump muốn thực hiện thêm nhiều thương vụ tương tự vụ thâu tóm cổ phần Intel

Ông Trump muốn thực hiện thêm nhiều thương vụ tương tự vụ thâu tóm cổ phần Intel

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chính phủ Mỹ muốn đầu tư nhiều hơn vào các công ty đang hoạt động tốt trong nước, tương tự như thương vụ mua cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel sắp được thực hiện.,.

