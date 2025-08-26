Mỹ áp thuế quan 50% với hàng hóa Ấn Độ từ ngày mai

Mức thuế quan gia tăng sẽ áp dụng cho hàng hóa Ấn Độ “được đưa vào tiêu thụ hoặc lấy ra khỏi kho để tiêu thụ vào hoặc sau 00:01 giờ theo giờ miền Đông Mỹ ngày 27/8/2025"...

Trong một thông báo công bố ngày thứ Hai (25/8), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu cụ thể kế hoạch áp dụng mức thuế quan 50% với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ.

Động thái này cho thấy Nhà Trắng vẫn giữ nguyên kế hoạch này áp mức thuế quan cao với Ấn Độ, bao gồm 25% thuế quan vì mua dầu Nga, trong bối cảnh nỗ lực của Mỹ trong việc làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine dường như đang trì trệ.

Thông báo trên, do Bộ An ninh Nội địa đăng tải, nêu rõ mức thuế quan gia tăng sẽ áp dụng cho hàng hóa Ấn Độ “được đưa vào tiêu thụ hoặc lấy ra khỏi kho để tiêu thụ vào hoặc sau 00:01 giờ the giờ miền Đông Mỹ ngày 27/8/2025”.

Hồi đầu tháng này, ông Trump thông báo sẽ tăng gấp đôi thuế quan với hàng hóa Ấn Độ từ 25% lên 50% vì nước này mua dầu mỏ của Nga. Đây được cho là động thái nhằm gây áp lực buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt chiến tranh với Ukraine.

Về phía Ấn Độ, Chính phủ nước này chỉ trích loại thuế quan được gọi là “thứ cấp” này là bất công và hy vọng đàm phán hòa bình ở Ukraine sẽ có bước đột phá để Mỹ không cần áp thuế quan.

Hôm 15/8, ông Trump đã có cuộc gặp với ông Putin tại Alaska và sau đó với các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelenskiy đến nay vẫn chưa mang lại kết quả. Sáng ngày thứ Hai, ông Trump cho biết cuộc gặp này chưa được lên lịch vì sự đối đầu của ông Putin đối với ông Zelenskiy, và không chắc có thể diễn ra hay không.

“Điều đó tùy thuộc vào họ. Tôi vẫn luôn nói đây là trách nhiệm của cả hai bên. Họ nên gặp nhau”, ông Trump nói.

Ông chủ Nhà Trắng cũng nói rằng ông có thể áp đặt thêm thuế quan thứ cấp đối với các đối tác thương mại của Nga và ban hành các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow nếu không có tiến triển trong đàm phán hòa bình. “Sẽ có hậu quả rất lớn nếu không có gì xảy ra trong vài tuần tới”, ông Trump nhấn mạnh.

Đến nay, Mỹ vẫn chưa áp đặt các lệnh trừng phạt tương tự đối với các nước nhập khẩu dầu lớn khác của Nga, đặc biệt là Trung Quốc.

Gần đây, ông Putin đã điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong bối cảnh nhà lãnh đạo Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác với Nga và Trung Quốc để giảm tác động của thuế quan Mỹ. New Delhi cho biết sẽ tiếp tục mua dầu của Nga nếu việc này mang lại lợi ích kinh tế cho đất nước, bất chấp thuế quan của Mỹ.