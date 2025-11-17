Thứ Năm, 20/11/2025

Trang chủ Thế giới

Mỹ cảnh báo EU vì chậm hạ thuế quan

Bình Minh

17/11/2025, 17:22

Đại diện thương mại Mỹ nhấn mạnh rằng mặc dù đã có thỏa thuận thương mại, các mức thuế của EU đối với hàng xuất khẩu của Mỹ vẫn còn quá cao...

Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer - Ảnh: Bloomberg.
Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer - Ảnh: Bloomberg.

Mỹ đã đưa ra cảnh báo đối với Liên minh châu Âu (EU) về việc chậm trễ trong việc cắt giảm thuế quan và điều chỉnh các quy định thương mại, nhấn mạnh rằng sự chậm trễ này đang trở thành một điểm nóng trong quan hệ thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Trong một cuộc trao đổi với tờ báo Financial Times, Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đã bày tỏ sự thất vọng của giới chức Mỹ trước tốc độ chậm chạp của EU trong việc thực hiện các cam kết đã được thỏa thuận giữa ông Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen vào tháng 7.

Ông Greer nhấn mạnh rằng mặc dù đã có thỏa thuận thương mại, các mức thuế của EU đối với hàng xuất khẩu của Mỹ vẫn còn quá cao. Ông cũng cho rằng EU có nhiều quy định và rào cản phi thuế quan đang cản trở hàng hóa Mỹ, trong khi Mỹ đã mở cửa thị trường rộng rãi cho hàng hóa từ EU, dẫn tới một môi trường thuận lợi cho sự mất cân bằng trong quan hệ thương mại giữa hai bên.

“Thương mại luôn là một điểm xung đột… Mối quan hệ thiếu sự cân bằng”, ông nói.

Mỹ đã giảm thuế đối với ô tô châu Âu và hầu hết các mặt hàng khác xuống còn 15% như một phần của thỏa thuận, dù mức thuế hiện tại của Mỹ đối với hàng hóa châu Âu vẫn cao hơn đáng kể so với khi trước khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào đầu năm nay. Ở chiều ngược lại, EU vẫn chưa thực hiện bất kỳ cắt giảm nào đối với thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp, hải sản, thịt lợn và một số sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, do còn chờ sự phê duyệt của Nghị viện châu Âu.

Giới chức Mỹ cho rằng chậm trễ này có thể làm lãng phí cơ hội cải thiện quan hệ giữa Mỹ và châu Âu, đặc biệt sau những căng thẳng liên quan đến các vấn đề như chiến tranh ở Ukraine và chi tiêu quốc phòng.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói với Financial Times: "Tôi nghĩ chúng ta đang ở thời điểm mà Tổng thống đã thay đổi quan điểm và cách tiếp cận đối với châu Âu trong 6 tháng qua... Tôi hy vọng rằng châu Âu không bỏ lỡ cơ hội tận dụng cách tiếp cận hiện tại của Tổng thống”.

Theo dự kiến, ông Greer sẽ có chuyến công du châu Âu trong thời gian từ ngày 19-22/11 để gặp ông Maros Sefcovic, Ủy viên thương mại EU, nhằm thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận thương mại Mỹ - châu Âu. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cũng sẽ gặp ông Sefcovic và các bộ trưởng thương mại EU trong chuyến thăm Brussels vào ngày 24/11.

Nghị viện châu Âu dự kiến sẽ không thông qua việc cắt giảm thuế trước tháng 2/2026 - giới chức châu Âu cho biết. Trước đó, các nghị sĩ sẽ bỏ phiếu về các sửa đổi nhằm trì hoãn việc cắt giảm thuế đối với thép và nhôm cho đến khi Washington hạ mức thuế 50% đối với các kim loại này.

Ngoài vấn đề thuế quan, Mỹ cũng gia tăng áp lực lên EU về các quy định mà nước này cho rằng đang gây bất lợi cho các công ty Mỹ, bao gồm các quy định về chuỗi cung ứng doanh nghiệp và cấm một số hàng hóa được sản xuất trên đất bị phá rừng. Những dấu hiệu của sự căng thẳng thương mại mới giữa hai bên xuất hiện sau nhiều tháng thương mại toàn cầu biến động mạnh vì kế hoạch thuế đối ứng của ông Trump.

Đến nay, Mỹ đã đạt được một loạt thỏa thuận với các đối tác thương mại, bao gồm một thỏa thuận với Thụy Sỹ vào hôm thứ Sáu vừa rồi. Nhưng mặt khác, Mỹ cũng đã tăng thuế đối với một số đối tác như Canada.

Theo nguồn tin là hai quan chức EU, Mỹ đã đưa ra các yêu cầu đối với EU trong một lá thư gửi tới Brussels và châu Âu đang chuẩn bị một kế hoạch 5 điểm để trả lời Washington. Các điểm này bao gồm đàm phán về việc điều chỉnh các quy định, giảm thuế thép và không áp thuế đối với rượu vang và rượu mạnh - một yêu cầu mà EU đã đưa ra từ lâu.

