Mỹ cho doanh nghiệp vay hơn 53 triệu thùng dầu từ dự trữ chiến lược

Trang Linh

12/05/2026, 14:36

Lượng dầu trong đợt phân bổ mới dự kiến được đưa ra thị trường từ tháng 6 đến tháng 8, đúng mùa cao điểm đi lại bằng ô tô tại Mỹ...

Cơ sở lưu trữ dầu Bryan Mound thuộc Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Mỹ (SPR) tại Freeport, bang Texas - Ảnh: Reuters
Cơ sở lưu trữ dầu Bryan Mound thuộc Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Mỹ (SPR) tại Freeport, bang Texas - Ảnh: Reuters

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Hai (11/5) cho biết 9 công ty năng lượng Mỹ sẽ được vay tổng cộng 53,3 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Mỹ (SPR). Động thái này nằm trong khuôn khổ một thỏa thuận toàn cầu nhằm hạ nhiệt thị trường dầu sau khi giá tăng dầu mạnh vì chiến sự Iran.

Trong số 9 doanh nghiệp này có tập đoàn năng lượng Exxon Mobil, công ty giao dịch hàng hóa Trafigura và công ty lọc dầu Marathon Petroleum Company. Khối lượng 53,3 triệu thùng này chỉ tương đương khoảng 58% trong tổng số 92,5 triệu thùng mà Bộ Năng lượng Mỹ đưa ra để các doanh nghiệp đăng ký vay từ SPR hồi tháng trước.

Trong đợt phân bổ mới từ SPR này, Trafigura sẽ nhận lượng dầu lớn nhất, gần 13 triệu thùng, theo sau là Marathon và Exxon Mobil.

Lượng dầu trong đợt phân bổ mới dự kiến được đưa ra thị trường từ tháng 6 đến tháng 8, đúng mùa cao điểm đi lại bằng ô tô tại Mỹ. Đây cũng là thời điểm các nhà máy lọc dầu thường tăng công suất để đáp ứng nhu cầu xăng tăng mạnh trong mùa hè.

Trước đó, Bộ Năng lượng Mỹ đã cho các doanh nghiệp vay khoảng 80 triệu thùng dầu từ SPR. Tính cả phần dầu mới được phân bổ, Mỹ đã nhất trí đưa ra thị trường 133,1 triệu thùng, tiến gần mục tiêu giải phóng tổng cộng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược.

Kế hoạch trên là một phần trong thỏa thuận mà Mỹ đạt được hồi tháng 3 với hơn 30 nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Theo thỏa thuận này, các bên sẽ cùng giải phóng khoảng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ nhằm giảm áp lực lên giá dầu và nhiên liệu, sau khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược thường trung chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu mỗi ngày.

Trong khuôn khổ thỏa thuận này, tuần trước Mỹ đã giải phóng ra thị trường lượng dầu kỷ lục 1,22 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, không phải toàn bộ lượng dầu từ SPR sẽ ở lại thị trường Mỹ mà một phần đang được xuất khẩu sang châu Âu và Nam Mỹ.

Ông Fatih Birol, Tổng giám đốc IEA, cho rằng chiến sự Iran đã gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất từ trước đến nay. Hôm 7/5, ông Birol cho biết IEA sẵn sàng tiếp tục giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược của các nước thành viên nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài. Theo ông, các nước thành viên IEA hiện mới sử dụng khoảng 20% lượng dự trữ có thể huy động.

Giá nhiên liệu tăng mạnh cũng đang gây sức ép chính trị đối với Đảng Cộng hòa của ông Trump, trong bối cảnh đảng này nỗ lực giữ thế đa số mong manh tại Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng bình quân tại Mỹ trong ngày thứ Hai đã tăng lên 4,52 USD/gallon, mức cao nhất kể từ năm 2022.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, các doanh nghiệp vay dầu từ SPR sẽ phải hoàn trả bằng dầu thô, đồng thời nộp thêm phần dầu bổ sung có thể lên tới 24% khối lượng vay. Bộ Năng lượng Mỹ cho rằng cơ chế này vừa giúp tăng nguồn cung để bình ổn thị trường, vừa không làm phát sinh chi phí cho ngân sách Mỹ.

SPR hiện còn khoảng 384 triệu thùng dầu, được lưu trữ trong các hang muối tại 4 địa điểm ven biển bang Texas và Louisiana. Quy mô này thậm chí không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu trong 4 ngày.

Saudi Aramco: Tồn trữ nhiên liệu toàn cầu có thể tụt xuống mức thấp nghiêm trọng

09:53, 12/05/2026

Saudi Aramco: Tồn trữ nhiên liệu toàn cầu có thể tụt xuống mức thấp nghiêm trọng

Mỹ cân nhắc tạm dừng thuế xăng

09:53, 12/05/2026

Mỹ cân nhắc tạm dừng thuế xăng

Chiến tranh Vùng Vịnh khiến thị trường năng lượng biến đổi sâu sắc và lâu dài

16:50, 11/05/2026

Chiến tranh Vùng Vịnh khiến thị trường năng lượng biến đổi sâu sắc và lâu dài

Mỹ lo ngại về sức mạnh công nghiệp ngày càng tăng của Trung Quốc

Mỹ lo ngại về sức mạnh công nghiệp ngày càng tăng của Trung Quốc

Mỹ lo ngại về sức mạnh công nghiệp đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc, và điều này được phản ánh qua một cảnh báo của Phòng Thương mại Mỹ (US Chamber of Commerce)...

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dẫn đầu là mạng xã hội Facebook, với hơn 3,1 tỷ người dùng mỗi tháng, tương đương khoảng 40% dân số toàn cầu...

Châu Á mua mạnh dầu Mỹ, kênh đào Panama ùn ứ nghiêm trọng

Châu Á mua mạnh dầu Mỹ, kênh đào Panama ùn ứ nghiêm trọng

Giá đặt chỗ đi qua kênh đào Panama tăng mạnh khi nhu cầu vận chuyển dầu từ Mỹ sang châu Á vọt lên. Theo dữ liệu giai đoạn tháng 3-4, mức đấu giá trung bình cho mỗi lượt qua kênh đào này lên khoảng 385.000 USD, thậm chí có trường hợp trên 1 triệu USD...

Tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ cao nhất 3 năm trước thềm thượng đỉnh Trung - Mỹ

Tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ cao nhất 3 năm trước thềm thượng đỉnh Trung - Mỹ

Tỷ giá nhân dân tệ là một vấn đề quan trọng trong các căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc với phương Tây...

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng với lượng dầu dự trữ ước tính khoảng 1,4 tỷ thùng. Quy mô này lớn hơn tổng dự trữ dầu chiến lược của Mỹ, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác cộng lại...

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

