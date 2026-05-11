Chiến tranh Vùng Vịnh khiến thị trường năng lượng biến đổi sâu sắc và lâu dài

Các CEO năng lượng đều cho rằng như một hệ quả của cuộc khủng hoảng này, đầu tư vào thăm dò và khai thác dầu khí sẽ tăng lên...

Cuộc chiến tranh bắt đầu từ cuối tháng 2/2026 giữa Mỹ và Iran đã dẫn tới những thay đổi sâu sắc và lâu dài trong hệ thống năng lượng toàn cầu - các nhà điều hành cấp cao của các công ty dầu khí hàng đầu nhận định khi công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 trong thời gian gần đây.

Tình trạng bế tắc ở eo biển Hormuz đã dẫn đến thiệt hại nguồn cung gần 1 tỷ thùng dầu, và thị trường dầu toàn cầu đang ngày càng thắt chặt hơn khi tuyến đường biển huyết mạch này vẫn chưa được khai thông. Gián đoạn này đã cho thấy sự mong manh của hệ thống năng lượng toàn cầu - ông Olivier Le Peuch, CEO của công ty dịch vụ dầu khí SLB, nhận định.

Trong khi đó, CEO Lorenzo Simonelli của Baker Hughes, một đối thủ cạnh tranh của SLB, cho rằng sự bế tắc ở eo biển Hormuz sẽ thúc đẩy những thay đổi mang tính cấu trúc căn bản trong ngành năng lượng.

Các chính phủ và ngành năng lượng sẽ đặt ưu tiên cao hơn đối với an ninh năng lượng, và vấn đề này không còn chỉ là một nội dung thảo luận nữa - theo CEO Jeffrey Miller của công ty dịch vụ mỏ dầu Halliburton.

Theo hãng tin CNBC, các vị CEO trên đều cho rằng như một hệ quả của cuộc khủng hoảng này, đầu tư vào thăm dò và khai thác dầu khí sẽ tăng lên. Các giải pháp năng lượng ít phát thải carbon như địa nhiệt, hạt nhân và hiện đại hóa lưới điện cũng sẽ tiếp tục nhận được nhiều vốn đầu tư - ông Simonelli nói thêm.

Việc eo biển Hormuz bị đóng đã nhấn mạnh sự phụ thuộc đặc biệt của các nền kinh tế châu Á vào Trung Đông để nhập khẩu dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng.

Ông Darren Woods, CEO của hãng dầu khí Exxon Mobil, cho biết: "Rõ ràng, các quốc gia sẽ đánh giá lại tình hình an ninh năng lượng của mình và tìm cách để đảm bảo rằng trong tương lai, họ không bị ảnh hưởng ở mức độ lớn như bây giờ”.

Các CEO trong lĩnh vực dịch vụ mỏ dầu nhận định các chính phủ sẽ hướng tới việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, đồng thời xây dựng lại kho dự trữ dầu đã suy giảm do ảnh hưởng của chiến tranh.

“Sẽ có một cuộc tái xây dựng các kho dự trữ dầu trên toàn cầu để đưa lượng dự trữ vượt bình quân lịch sử, nhằm đảm bảo rằng an ninh năng lượng được đặt lên hàng đầu”, ông Simonelli nói.

Dầu thô của Mỹ sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong việc giúp thế giới bảo vệ an ninh năng lượng - CEO Kaes Van’t Hof của Diamondback Energy, một trong những nhà sản xuất dầu đá phiến lớn nhất của Mỹ, nhận định. Trên thực tế, xuất khẩu dầu thô của Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục sau khi cuộc chiến tranh giữa nước này với Iran nổ ra.

Thị trường dầu hiện nay "về cơ bản đã thắt chặt hơn" do sự gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông - ông Miller nói. Thị trường đã chuyển từ kỳ vọng thừa dầu trong năm nay sang kỳ vọng về một đợt thâm hụt nguồn cung quy mô lớn, ông nói.

Theo ông Le Peuch, kỳ vọng đó sẽ hỗ trợ giá dầu duy trì ở mức cao ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc. Giá dầu cao hơn sẽ khuyến khích đầu tư vào các dự án khoan tìm dầu ngoài khơi và các vùng nước sâu ở châu Phi, châu Mỹ và châu Á, ông nói thêm.

"Châu Phi chính là một trong những cơ hội dài hạn hấp dẫn nhất, với một cơ sở tài nguyên dầu khí chưa khai thác đáng kể. Chúng tôi kỳ vọng rằng theo thời gian, sự phân bổ danh mục đầu tư sẽ chuyển hướng tích cực hơn về phía khu vực này”, CEO của SLB nói.