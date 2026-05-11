Thứ Hai, 11/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Chiến tranh Vùng Vịnh khiến thị trường năng lượng biến đổi sâu sắc và lâu dài

Bình Minh

11/05/2026, 16:50

Các CEO năng lượng đều cho rằng như một hệ quả của cuộc khủng hoảng này, đầu tư vào thăm dò và khai thác dầu khí sẽ tăng lên...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Cuộc chiến tranh bắt đầu từ cuối tháng 2/2026 giữa Mỹ và Iran đã dẫn tới những thay đổi sâu sắc và lâu dài trong hệ thống năng lượng toàn cầu - các nhà điều hành cấp cao của các công ty dầu khí hàng đầu nhận định khi công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 trong thời gian gần đây.

Tình trạng bế tắc ở eo biển Hormuz đã dẫn đến thiệt hại nguồn cung gần 1 tỷ thùng dầu, và thị trường dầu toàn cầu đang ngày càng thắt chặt hơn khi tuyến đường biển huyết mạch này vẫn chưa được khai thông. Gián đoạn này đã cho thấy sự mong manh của hệ thống năng lượng toàn cầu - ông Olivier Le Peuch, CEO của công ty dịch vụ dầu khí SLB, nhận định.

Trong khi đó, CEO Lorenzo Simonelli của Baker Hughes, một đối thủ cạnh tranh của SLB, cho rằng sự bế tắc ở eo biển Hormuz sẽ thúc đẩy những thay đổi mang tính cấu trúc căn bản trong ngành năng lượng.

Các chính phủ và ngành năng lượng sẽ đặt ưu tiên cao hơn đối với an ninh năng lượng, và vấn đề này không còn chỉ là một nội dung thảo luận nữa - theo CEO Jeffrey Miller của công ty dịch vụ mỏ dầu Halliburton.

Theo hãng tin CNBC, các vị CEO trên đều cho rằng như một hệ quả của cuộc khủng hoảng này, đầu tư vào thăm dò và khai thác dầu khí sẽ tăng lên. Các giải pháp năng lượng ít phát thải carbon như địa nhiệt, hạt nhân và hiện đại hóa lưới điện cũng sẽ tiếp tục nhận được nhiều vốn đầu tư - ông Simonelli nói thêm.

Việc eo biển Hormuz bị đóng đã nhấn mạnh sự phụ thuộc đặc biệt của các nền kinh tế châu Á vào Trung Đông để nhập khẩu dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng.

Ông Darren Woods, CEO của hãng dầu khí Exxon Mobil, cho biết: "Rõ ràng, các quốc gia sẽ đánh giá lại tình hình an ninh năng lượng của mình và tìm cách để đảm bảo rằng trong tương lai, họ không bị ảnh hưởng ở mức độ lớn như bây giờ”.

Các CEO trong lĩnh vực dịch vụ mỏ dầu nhận định các chính phủ sẽ hướng tới việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, đồng thời xây dựng lại kho dự trữ dầu đã suy giảm do ảnh hưởng của chiến tranh.

“Sẽ có một cuộc tái xây dựng các kho dự trữ dầu trên toàn cầu để đưa lượng dự trữ vượt bình quân lịch sử, nhằm đảm bảo rằng an ninh năng lượng được đặt lên hàng đầu”, ông Simonelli nói.

Dầu thô của Mỹ sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong việc giúp thế giới bảo vệ an ninh năng lượng - CEO Kaes Van’t Hof của Diamondback Energy, một trong những nhà sản xuất dầu đá phiến lớn nhất của Mỹ, nhận định. Trên thực tế, xuất khẩu dầu thô của Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục sau khi cuộc chiến tranh giữa nước này với Iran nổ ra.

Thị trường dầu hiện nay "về cơ bản đã thắt chặt hơn" do sự gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông - ông Miller nói. Thị trường đã chuyển từ kỳ vọng thừa dầu trong năm nay sang kỳ vọng về một đợt thâm hụt nguồn cung quy mô lớn, ông nói.

Theo ông Le Peuch, kỳ vọng đó sẽ hỗ trợ giá dầu duy trì ở mức cao ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc. Giá dầu cao hơn sẽ khuyến khích đầu tư vào các dự án khoan tìm dầu ngoài khơi và các vùng nước sâu ở châu Phi, châu Mỹ và châu Á, ông nói thêm.

"Châu Phi chính là một trong những cơ hội dài hạn hấp dẫn nhất, với một cơ sở tài nguyên dầu khí chưa khai thác đáng kể. Chúng tôi kỳ vọng rằng theo thời gian, sự phân bổ danh mục đầu tư sẽ chuyển hướng tích cực hơn về phía khu vực này”, CEO của SLB nói.

Iran sắp hết chỗ chứa dầu vì bị Mỹ chặn eo biển Hormuz

07:53, 05/05/2026

Iran sắp hết chỗ chứa dầu vì bị Mỹ chặn eo biển Hormuz

Những yếu tố giúp nền kinh tế thế giới trụ vững giữa cú sốc năng lượng

09:55, 06/05/2026

Những yếu tố giúp nền kinh tế thế giới trụ vững giữa cú sốc năng lượng

IMF chỉ trích EU phớt lờ cảnh báo về trợ giá năng lượng

07:54, 05/05/2026

IMF chỉ trích EU phớt lờ cảnh báo về trợ giá năng lượng

Từ khóa:

Dầu khí năng lượng thế giới

Đọc thêm

“Trùm” bán khống Michael Burry: Thị trường bây giờ giống những tháng cuối của bong bóng dotcom

“Trùm” bán khống Michael Burry: Thị trường bây giờ giống những tháng cuối của bong bóng dotcom

"Có cảm giác bây giờ đang giống như những tháng cuối cùng của bong bóng vào năm 1999-2000", nhà bán khống nổi tiếng Michael Burry nhận định...

Nợ công Mỹ có thể tăng gấp gần 5 lần trong 30 năm tới

Nợ công Mỹ có thể tăng gấp gần 5 lần trong 30 năm tới

Trong nhiều thập kỷ, nợ công của Mỹ tăng theo các chu kỳ dài và tương đối chậm. Tuy nhiên, tốc độ tích lũy nợ hiện nay đang tăng nhanh rõ rệt...

Iraq phát hiện một mỏ dầu khổng lồ gần Saudi Arabia

Iraq phát hiện một mỏ dầu khổng lồ gần Saudi Arabia

Theo ước tính ban đầu, một trong những khu vực thăm dò chứa trữ lượng dầu đạt hơn 8,8 tỷ thùng dầu thô...

Những vấn đề phủ bóng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump

Những vấn đề phủ bóng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh sắp tới đối mặt nhiều thách thức từ căng thẳng thương mại và tình hình Iran...

Chiến tranh khiến tâm lý người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục mới

Chiến tranh khiến tâm lý người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục mới

Tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong tháng 5 này khi cuộc chiến tại Iran kéo dài và giá năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Prudential Việt Nam nhiều năm góp mặt trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn tại TP.HCM

Tài chính

2

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Chứng khoán

3

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tài chính

4

Tháng 4, HNX huy động 45.455 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Chứng khoán

5

Cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh khi VN-Index rớt khỏi mốc 1.900 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy