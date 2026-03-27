Mỹ chuẩn bị phát hành tờ 100 USD có chữ ký của Tổng thống Trump

27/03/2026, 18:27

Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ hôm 26/3, tiền giấy Mỹ sẽ bắt đầu mang chữ ký của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ mùa hè năm nay. Đây là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm ký tên trên tiền giấy của Mỹ...

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh điều hành tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, D.C., Mỹ, ngày 9/4/2025 - Ảnh: Reuters.

Sự thay đổi này nằm trong đợt thiết kế lại tiền giấy nhân dịp Mỹ kỷ niệm 250 năm lập quốc.

Một điểm đáng chú ý là tiền mới sẽ không còn chữ ký của Giám đốc Ngân khố Quốc gia - điều chưa từng xảy ra trong 165 năm qua. Giám đốc Ngân khố Quốc gia là quan chức thuộc Bộ Tài chính Mỹ, phụ trách giám sát Cục Khắc và In cùng một số hoạt động khác của bộ này.

Theo kế hoạch, lô tiền 100 USD đầu tiên mang chữ ký của ông Trump và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sẽ được in vào tháng 6 tới. Sau đó, các mệnh giá khác sẽ lần lượt được phát hành trong những tháng tiếp theo. Tuy nhiên, phải mất thêm vài tuần để những tờ tiền mới này được đưa vào lưu thông qua hệ thống ngân hàng.

Hiện Bộ Tài chính Mỹ vẫn tiếp tục in các tờ tiền mang chữ ký của cựu Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và cựu Giám đốc Ngân khố Quốc gia Lynn Malerba. Đây là hai quan chức phục vụ trong chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden.

Bà Malerba sẽ là người cuối cùng trong số các Giám đốc Ngân khố Quốc gia có chữ ký xuất hiện trên tiền giấy kể từ năm 1861, khi Chính phủ Mỹ lần đầu phát hành loại tiền này.

Việc thay đổi chữ ký là bước đi mới nhất của chính quyền ông Trump trong nỗ lực đưa tên tuổi của tổng thống hiện diện trên nhiều biểu tượng công quyền, từ các tòa nhà, tổ chức, chương trình của chính phủ đến tàu chiến và tiền xu.

Tuần trước, một hội đồng liên bang về nghệ thuật gồm các thành viên do ông Trump bổ nhiệm đã phê duyệt thiết kế đồng tiền vàng kỷ niệm có chân dung ông Trump.

Phát biểu ngày 26/3,  ông Bessent cho rằng việc đưa chữ ký của Tổng thống Trump lên tiền giấy Mỹ là phù hợp với dịp nước này kỷ niệm 250 năm lập quốc, trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng mạnh và hệ thống tài chính duy trì ổn định trong nhiệm kỳ hai của ông Trump.

“Không có cách nào ý nghĩa hơn để ghi nhận những thành tựu mang tính lịch sử của đất nước vĩ đại chúng ta và của Tổng thống Donald J. Trump bằng việc tên ông xuất hiện trên các tờ USD. Việc phát hành đồng tiền mang ý nghĩa lịch sử này đúng vào dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc là hoàn toàn phù hợp”, ông Bessent nói.

Trước đó, kế hoạch phát hành đồng xu 1 USD có hình ông Trump vấp phải trở ngại do luật Mỹ không cho phép đưa chân dung người còn sống lên tiền xu.

Một đạo luật về in tiền giấy của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trao cho Bộ Tài chính Mỹ quyền khá rộng trong việc điều chỉnh thiết kế để chống làm giả. Dù vậy, luật này vẫn yêu cầu giữ lại một số yếu tố cố định, trong đó có dòng chữ “In God We Trust”, và chỉ cho phép chân dung người đã qua đời xuất hiện trên tiền.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, thiết kế tổng thể của các tờ tiền sẽ được giữ nguyên. Thay đổi đáng chú ý duy nhất là chữ ký của ông Trump sẽ thay cho chữ ký của Giám đốc Ngân khố Quốc gia. Hiện Bộ Tài chính Mỹ vẫn chưa công bố bản mô phỏng tờ 100 USD mới mang chữ ký của ông Trump.

Trong khi đó, bà Jovita Carranza - Giám đốc Ngân khố Quốc gia trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump - ủng hộ thay đổi này và gọi đây là “biểu tượng cho sức chống chịu của nước Mỹ, sức bền của nền kinh tế thị trường tự do và triển vọng tiếp tục phát triển mạnh”.

Theo hãng tin Reuters, Giám đốc Ngân khố Quốc gia đương nhiệm, ông Brandon Beach, người chưa từng có chữ ký xuất hiện trên tiền giấy, cũng bày tỏ sự ủng hộ với quyết định này. Ông Beach cho rằng Tổng thống Trump là người đặt nền móng cho giai đoạn phục hưng kinh tế Mỹ trở lại thời hoàng kim.

Giá vàng sụt mạnh do USD tăng giá và mối lo chiến tranh kéo dài

Số người siêu giàu ở Mỹ tăng mạnh

Mỹ dừng tấn công hạ tầng năng lượng của Iran trong 10 ngày vì đàm phán "đang tiến triển tốt"

Dự trữ dầu chiến lược của Nhật Bản đối mặt thử thách lớn nhất trong nhiều năm

Dự trữ dầu chiến lược của Nhật Bản đối mặt thử thách lớn nhất trong nhiều năm

Nhật Bản - một trong những quốc gia sở hữu kho dự trữ dầu mỏ chiến lược lớn nhất thế giới - đang đối mặt với phép thử lớn về khả năng chống chịu của hệ thống dự trữ này khi xung đột ở Trung Đông kéo dài...

Fed lỗ gần 19 tỷ USD trong năm 2025

Fed lỗ gần 19 tỷ USD trong năm 2025

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố khoản lỗ hoạt động 18,7 tỷ USD trong năm 2025, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp cơ quan này thua lỗ...

OECD: Cú sốc năng lượng có thể khiến lạm phát ở Mỹ nhảy vọt lên 4,2%

OECD: Cú sốc năng lượng có thể khiến lạm phát ở Mỹ nhảy vọt lên 4,2%

Định chế có trụ sở ở Paris cảnh báo rằng cú sốc giá năng lượng do xung đột giữa Mỹ và Iran có thể khiến tốc độ lạm phát ở Mỹ nhảy vọt lên 4,2% trong năm nay...

Mỹ dừng tấn công hạ tầng năng lượng của Iran trong 10 ngày vì đàm phán "đang tiến triển tốt"

Mỹ dừng tấn công hạ tầng năng lượng của Iran trong 10 ngày vì đàm phán “đang tiến triển tốt”

Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ sẽ trở thành "ác mộng tồi tệ nhất" của Iran nếu Tehran không đáp ứng các yêu cầu của Washington, bao gồm mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt chương trình hạt nhân...

Chứng khoán Mỹ bán tháo, giá dầu nhảy gần 6%

Chứng khoán Mỹ bán tháo, giá dầu nhảy gần 6%

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (26/3), khi giá dầu thô leo thang mạnh trong lúc nhà đầu tư ở Phố Wall đánh giá những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột quân sự ở Vùng Vịnh...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Kết nối doanh nghiệp Việt với "nhà thuốc của thế giới"

Doanh nghiệp

Kết nối doanh nghiệp Việt với “nhà thuốc của thế giới”

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

