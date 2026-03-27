Mỹ chuẩn bị phát hành tờ 100 USD có chữ ký của Tổng thống Trump

Sự thay đổi này nằm trong đợt thiết kế lại tiền giấy nhân dịp
Mỹ kỷ niệm 250 năm lập quốc.
Một điểm đáng chú ý là tiền mới sẽ không còn chữ
ký của Giám đốc Ngân khố Quốc gia - điều chưa từng xảy ra trong 165 năm qua.
Giám đốc Ngân khố Quốc gia là quan chức thuộc Bộ Tài chính Mỹ, phụ trách giám
sát Cục Khắc và In cùng một số hoạt động khác của bộ này.
Theo kế hoạch, lô tiền 100 USD đầu tiên mang chữ ký của ông
Trump và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sẽ được in vào tháng 6 tới. Sau
đó, các mệnh giá khác sẽ lần lượt được phát hành trong những tháng tiếp theo.
Tuy nhiên, phải mất thêm vài tuần để những tờ tiền mới này được đưa vào lưu
thông qua hệ thống ngân hàng.
Hiện Bộ Tài chính Mỹ vẫn tiếp tục in các tờ tiền mang chữ ký
của cựu Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và cựu Giám đốc Ngân khố Quốc gia Lynn
Malerba. Đây là hai quan chức phục vụ trong chính quyền của cựu Tổng thống Joe
Biden.
Bà Malerba sẽ là người cuối cùng trong số các Giám đốc Ngân
khố Quốc gia có chữ ký xuất hiện trên tiền giấy kể từ năm 1861, khi Chính phủ Mỹ
lần đầu phát hành loại tiền này.
Việc thay đổi chữ ký là bước đi mới nhất của chính quyền ông Trump trong nỗ lực đưa tên tuổi của tổng thống hiện diện trên nhiều biểu tượng
công quyền, từ các tòa nhà, tổ chức, chương trình của chính phủ đến tàu chiến
và tiền xu.
Tuần trước, một hội đồng liên bang về nghệ thuật gồm các
thành viên do ông Trump bổ nhiệm đã phê duyệt thiết kế đồng tiền vàng kỷ
niệm có chân dung ông Trump.
Phát biểu ngày 26/3, ông Bessent cho rằng việc
đưa chữ ký của Tổng thống Trump lên tiền giấy Mỹ là phù hợp với dịp nước này kỷ
niệm 250 năm lập quốc, trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng mạnh và hệ thống
tài chính duy trì ổn định trong nhiệm kỳ hai của ông Trump.
“Không có cách nào ý nghĩa hơn để ghi nhận những thành tựu
mang tính lịch sử của đất nước vĩ đại chúng ta và của Tổng thống Donald J.
Trump bằng việc tên ông xuất hiện trên các tờ USD. Việc phát hành đồng tiền
mang ý nghĩa lịch sử này đúng vào dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc là hoàn toàn phù
hợp”, ông Bessent nói.
Trước đó, kế hoạch phát hành đồng xu 1 USD có hình ông Trump
vấp phải trở ngại do luật Mỹ không cho phép đưa chân dung người còn sống lên tiền
xu.
Một đạo luật về in tiền giấy của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
(Fed) trao cho Bộ Tài chính Mỹ quyền khá rộng trong việc điều chỉnh thiết kế để
chống làm giả. Dù vậy, luật này vẫn yêu cầu giữ lại một số yếu tố cố định,
trong đó có dòng chữ “In God We Trust”, và chỉ cho phép chân dung người đã qua
đời xuất hiện trên tiền.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, thiết kế tổng thể của các tờ tiền sẽ
được giữ nguyên. Thay đổi đáng chú ý duy nhất là chữ ký của ông Trump sẽ thay
cho chữ ký của Giám đốc Ngân khố Quốc gia. Hiện Bộ Tài chính Mỹ vẫn chưa công bố
bản mô phỏng tờ 100 USD mới mang chữ ký của ông Trump.
Trong khi đó, bà Jovita Carranza - Giám đốc Ngân khố Quốc
gia trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump - ủng hộ thay đổi này và gọi đây là
“biểu tượng cho sức chống chịu của nước Mỹ, sức bền của nền kinh tế thị trường
tự do và triển vọng tiếp tục phát triển mạnh”.
Theo hãng tin Reuters, Giám đốc Ngân khố Quốc gia đương nhiệm, ông Brandon Beach,
người chưa từng có chữ ký xuất hiện trên tiền giấy, cũng bày tỏ sự ủng hộ với
quyết định này. Ông Beach cho rằng Tổng thống Trump là người đặt nền móng cho giai đoạn
phục hưng kinh tế Mỹ trở lại thời hoàng kim.