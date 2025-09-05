Mỹ có thể phải trả lại hơn 200 tỷ USD thuế quan đã thu?

Đó là một phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ xác định xem các chính sách này có được
tiếp tục thực thi hay không và liệu doanh nghiệp có được hoàn tiền số tiền thuế
quan mà họ đã trả hay không.
PHÁN QUYẾT QUAN TRỌNG VỚI CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CỦA ÔNG TRUMP
Bước ngoặt trong câu chuyện thuế quan Mỹ xảy ra sau khi một tòa
án phúc thẩm liên bang nước này hôm 29/8 đưa ra phán quyết rằng đạo luật mà ông Trump viện dẫn để áp thuế quan trên diện rộng - cụ thể là Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) - thực ra không trao cho Tổng thống Mỹ thẩm quyền đó. Các kế hoạch thuế quan được nói đến ở đây gồm thuế đối ứng và các kế hoạch thuế quan mà ông Trump đưa ra với Trung Quốc, Canada và Mexico vào tháng 2.
Theo số liệu của Bộ Tài chính Mỹ, tính đến ngày 24/8/2025, các doanh nghiệp Mỹ sẽ phải trả tổng cộng
hơn 210 tỷ USD cho các loại thuế quan mà Tòa phúc thẩm xác định là bất hợp
pháp.
Ngày 2/9, ông Trump nói rằng nếu phán quyết trên được Tòa án Tối cao giữ
nguyên thì Bộ Tài chính Mỹ có thể sẽ phải hoàn trả số tiền thuế quan đã thu cho
doanh nghiệp. Nhưng ông cho biết đang chuẩn bị đơn kháng cáo lên Tòa án Tối
cao và sẽ hành động nhanh tiếp tục duy trì thuế quan sau ngày 14/10 - thời điểm
phán quyết của Tòa phúc thẩm có hiệu lực.
“Tòa án Tối cao có thể sẽ thụ lý vụ này trong kỳ họp vào
tháng tới. Các kế hoạch thuế quan nằm trong vụ việc này có thể vẫn có hiệu lực trong quá trình
kháng cáo”, ông Ted Murphy, luật sư thương mại quốc tế tại công ty Sidley
Austin, phát biểu với hãng tin CNN.
Nếu Tòa án Tối cao cũng kết luận ông Trump không có thẩm quyền
pháp lý để áp đặt thuế quan theo IEEPA, chính quyền của ông sẽ phải lập tức
ngừng thực thi các loại thuế quan đó. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hoài nghi về
cách xử lý các khoản tiền hoàn thuế đã thu trước đó.
“Chính phủ có thể sẽ quyết định hoàn tất cả các khoản thuế
quan được xác định là thu bất hợp pháp cho tất cả doanh nghiệp đã nộp thuế.
Nhưng cũng có một khả năng nữa là chính phủ nhận định phán quyết của tòa chỉ áp
dụng cho các nguyên đơn được nêu tên, do đó sẽ yêu cầu các doanh nghiệp tự nộp
đơn kiện để được hoàn thuế”, ông Murphy phân tích.
Ông Murphy tin rằng khả năng cao nhất có thể xảy ra là
Chính phủ sẽ cố gắng yêu cầu tòa án phê duyệt một quy trình hoàn thuế,
trong đó doanh nghiệp phải chủ động yêu cầu hoàn thuế.
Khi một hội đồng gồm ba thẩm phán tại Tòa án Thương mại Quốc
tế Mỹ ra phán quyết ban đầu hồi tháng 5 rằng việc ông Trump dựa vào IEEPA để áp
thuế quan là bất hợp pháp, luật sư thương mại Thomas Beline của công ty Cassidy
Levy Kent cho biết ông đã lập tức nhận được các cuộc gọi từ khách hàng hỏi rằng
“Khi nào chúng tôi có thể lấy lại được tiền”.
Câu trả lời của ông là: “Đừng nín thở chờ đợi”, bởi việc này
sẽ không diễn ra nhanh chóng. Ông khuyên khách hàng tiếp tục nộp đơn khiếu
nại hành chính lên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ về thuế quan trước
khi phán quyết cuối cùng về thuế quan của ông Trump được đưa ra. Điều này có thể
giúp việc hòa thuế sau này diễn ra thuận lợi hơn.
VIỆC HOÀN THUẾ QUAN TÁC ĐỘNG THẾ NÀO TỚI NỀN KINH TẾ?
Theo các nhà phân tích, dù doanh nghiệp có thể vui mừng trước
viễn cảnh được hoàn thuế, nhưng điều này có thể không mang lại lợi ích cho nền
kinh tế Mỹ.
Với hàng trăm tỷ USD tiền thuế quan mà Bộ Tài chính đang giữ lại
trong quỹ chung, Chính phủ Mỹ đã giảm bớt được việc vay nợ.
Do đó, việc hoàn trả thuế quan khiến Chính phủ phải vay nợ nhiều hơn để trang
trải các chi phí. Và điều này đồng nghĩa phải phát hành nhiều trái phiếu chính
phủ hơn, khiến lợi suất và chi phí đi vay trong nền kinh tế cũng tăng lên.
Việc tăng phát hành trái phiếu để bù đắp khoản thu hụt đồng
nghĩa chính phủ sẽ phải đưa ra mức lợi suất cao hơn để thu hút nhà đầu tư. Lợi
suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm có thời điểm tăng lên 5% trong phiên
giao dịch ngày 3/9. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 7.
“Nếu phán quyết của tòa phúc thẩm được giữ nguyên và việc
hoàn thuế được xem xét, điều này có thể khiến lượng phát hành và lợi suất trái
phiếu kho bạc tăng lên”, ông Ed Mills, nhà phân tích chính sách tại công ty
Raymond James, nhận định.
Còn theo ông Gary Hufbauer, nhà phân tích tại Viện Kinh tế
Quốc tế Peterson (PIIE), việc hoàn thuế cũng làm dấy lên lo ngại lạm phát
tăng.
“Dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden, thâm hụt
ngân sách khổng lồ cùng với chính sách tiền tệ nới lỏng đã tạo ra cơn ác mộng lạm
phát”, ông nói.
Sau khi ông Trump trở lại cầm quyền, thâm hụt
ngân sách của Chính phủ Mỹ tiếp tục phình to kể cả khi nguồn thu thuế quan dồi
dào. Ông Trump liên tục gây áp lực để buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi
suất. Lãi suất giảm cộng với một cuộc hoàn thuế quy mô lớn có thể sẽ thổi bùng
lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.