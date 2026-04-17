Mỹ không gia hạn cơ chế miễn trừ về dầu mỏ, Ấn Độ gặp khó

Trọng Hoàng

17/04/2026, 12:03

Việc Washington không gia hạn cơ chế miễn trừ đối với dầu mỏ Nga và Iran đang khiến Ấn Độ đối mặt nguy cơ thắt chặt nguồn cung và gia tăng chi phí nhập khẩu, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động...

Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và là quốc gia nhập khẩu, tiêu thụ dầu lớn thứ ba toàn cầu. Ảnh: Raju Shinde/Hindustan Times/IMAGO

Theo nhật báo The Tribune (Ấn Độ), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận Washington sẽ không gia hạn các cơ chế miễn trừ trừng phạt từng cho phép một số quốc gia, trong đó có Ấn Độ, nhập khẩu hạn chế dầu từ Nga và Iran. Động thái này đánh dấu bước chuyển rõ rệt trong chính sách của Mỹ, từ linh hoạt điều tiết nguồn cung sang siết chặt thực thi các biện pháp trừng phạt.

Cụ thể, giấy phép tạm thời kéo dài 30 ngày - được ban hành ngày 5/3 nhằm giảm gián đoạn nguồn cung toàn cầu - đã hết hiệu lực và không được gia hạn. Trước đó, cơ chế này cho phép các nhà máy lọc dầu Ấn Độ tiếp tục nhận các lô dầu Nga đã được bốc lên tàu nhưng bị đình trệ trên biển do căng thẳng địa chính trị.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Scott Bessent nhấn mạnh Mỹ sẽ không gia hạn các giấy phép chung đối với dầu Nga và dầu Iran, qua đó khẳng định lập trường cứng rắn hơn trong việc duy trì sức ép kinh tế đối với hai quốc gia này.

NGUỒN CUNG GIÁ RẺ BỊ THU HẸP

Trong thời gian miễn trừ còn hiệu lực, Ấn Độ đã tận dụng “khoảng đệm” chính sách để đảm bảo nguồn cung, đặc biệt là các lô dầu giá rẻ từ Nga - yếu tố giúp nước này kiểm soát chi phí năng lượng trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động.

Tuy nhiên, với việc cơ chế miễn trừ chấm dứt, nguồn cung dầu giá ưu đãi đang đối mặt nguy cơ thu hẹp nhanh chóng. Điều này có thể khiến chi phí nhập khẩu tăng lên, tạo áp lực lên cán cân thương mại và lạm phát trong nước.

Ấn Độ hiện là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, đồng thời là quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba toàn cầu. Theo Bộ Dầu khí Ấn Độ, nước này phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ bên ngoài, với hơn 85% nhu cầu dầu phải nhập khẩu.

Trong những năm gần đây, New Delhi đã trở thành một trong những khách hàng lớn nhất của dầu thô Nga nhờ mức giá chiết khấu hấp dẫn sau các lệnh trừng phạt của phương Tây. Đồng thời, việc Mỹ từng nới lỏng trừng phạt cũng tạo điều kiện để Ấn Độ nối lại nhập khẩu dầu từ Iran sau nhiều năm gián đoạn.

Việc Washington đồng thời siết cả hai nguồn cung này khiến dư địa lựa chọn của Ấn Độ bị thu hẹp đáng kể. Các chuyên gia trong ngành năng lượng nhận định việc chấm dứt miễn trừ không chỉ tác động đến giá cả mà còn có thể gây xáo trộn chuỗi cung ứng. Trong ngắn hạn, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ có thể buộc phải tìm kiếm nguồn thay thế từ Trung Đông, châu Phi hoặc Mỹ Latin. Tuy nhiên, các nguồn này thường có chi phí cao hơn, đồng thời đi kèm với các ràng buộc về vận chuyển và hợp đồng dài hạn.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi nguồn cung trong thời gian ngắn cũng đặt ra thách thức về kỹ thuật và logistics, do mỗi loại dầu thô có đặc tính khác nhau, đòi hỏi điều chỉnh trong quá trình lọc hóa.

Một yếu tố khác đáng chú ý là rủi ro tuân thủ. Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt ngày càng phức tạp, các doanh nghiệp năng lượng phải cân nhắc kỹ lưỡng để tránh vi phạm, qua đó làm gia tăng chi phí giao dịch, bảo hiểm và vận chuyển.

ẤN ĐỘ BUỘC PHẢI ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC

Dù chưa đưa ra phản ứng chính thức, giới phân tích cho rằng Ấn Độ sẽ phải nhanh chóng điều chỉnh chiến lược nhập khẩu năng lượng trong thời gian tới.

Một mặt, nước này cần đảm bảo an ninh năng lượng cho nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh. Mặt khác, New Delhi cũng phải cân bằng với các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là quan hệ với Mỹ và các đối tác phương Tây.

Trước đó, trong một thỏa thuận thương mại, Mỹ từng nới lỏng một số rào cản đối với Ấn Độ sau khi nước này cam kết hạn chế nhập khẩu dầu từ Nga. Điều này cho thấy yếu tố chính trị đang ngày càng gắn chặt với các quyết định năng lượng.

Trong bối cảnh đó, chiến lược đa dạng hóa nguồn cung nhiều khả năng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, nhằm giảm phụ thuộc vào bất kỳ thị trường nào và tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.

Quyết định không gia hạn miễn trừ của Mỹ không chỉ tác động tới Ấn Độ mà còn gửi đi tín hiệu rõ ràng về định hướng chính sách trong giai đoạn tới. Việc giảm dần sử dụng các cơ chế miễn trừ cho thấy Washington đang ưu tiên mục tiêu địa chính trị hơn là ổn định ngắn hạn của thị trường năng lượng. Điều này có thể khiến nguồn cung toàn cầu kém linh hoạt hơn, từ đó gia tăng biến động giá.

Trong bối cảnh xung đột địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và các tuyến cung ứng vẫn tiềm ẩn rủi ro, thị trường dầu mỏ toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều bất định.

Đối với các nền kinh tế phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng như Ấn Độ, những thay đổi này không chỉ là thách thức trước mắt mà còn đặt ra yêu cầu tái cấu trúc chiến lược năng lượng trong dài hạn, khi dư địa chính sách ngày càng bị thu hẹp trong môi trường toàn cầu phân mảnh và khó lường.

Ấn Độ: Lao động bỏ về quê vì giá gas cao, các nhà máy điêu đứng

08:00, 17/04/2026

Ấn Độ: Lao động bỏ về quê vì giá gas cao, các nhà máy điêu đứng

Phong tỏa eo biển Hormuz đẩy Mỹ vào thế khó với Trung Quốc và Ấn Độ

16:09, 16/04/2026

Phong tỏa eo biển Hormuz đẩy Mỹ vào thế khó với Trung Quốc và Ấn Độ

Chiến tranh ở Vùng Vịnh, cơ hội lớn cho Nga - Ấn Độ tăng cường hợp tác năng lượng

19:56, 15/04/2026

Chiến tranh ở Vùng Vịnh, cơ hội lớn cho Nga - Ấn Độ tăng cường hợp tác năng lượng

Nhà sáng lập thương hiệu Zara là

Nhà sáng lập thương hiệu Zara là "ông trùm" bất động sản lớn nhất thế giới

Danh mục bất động sản của tỷ phú Amancio Ortega - nhà sáng lập tập đoàn thời trang Inditex với các thương hiệu như Zara, Pull&Bear và Oysho - hiện trị giá khoảng 25 tỷ USD, trải rộng trên hơn 200 tài sản tại 13 quốc gia...

IEA: Châu Âu có thể hết xăng máy bay trong 6 tuần tới

IEA: Châu Âu có thể hết xăng máy bay trong 6 tuần tới

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 16/4 cảnh báo châu Âu có thể cạn nguồn xăng máy bay trong 6 tuần tới, một diễn biến có thể gây ra những hệ quả tiêu cực đối với nền kinh tế khu vực...

Những quốc gia sản xuất lưu huỳnh nhiều nhất, Trung Quốc dẫn đầu

Những quốc gia sản xuất lưu huỳnh nhiều nhất, Trung Quốc dẫn đầu

Lưu huỳnh (sulfur) là một nguyên liệu đầu vào quan trọng của nền kinh tế, được sử dụng rộng rãi trong sản xuất phân bón, hóa chất, lọc dầu và một số công nghệ năng lượng mới...

Đài Loan vượt Anh về vốn hóa thị trường chứng khoán, đứng thứ 7 toàn cầu

Đài Loan vượt Anh về vốn hóa thị trường chứng khoán, đứng thứ 7 toàn cầu

Riêng TSMC hiện chiếm tới 45% tổng vốn hóa của thị trường chứng khoán Đài Loan...

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Anh là nước bị hạ dự báo tăng trưởng mạnh nhất, với mức giảm 0,5 điểm phần trăm, xuống còn 0,8% trong năm nay...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

eMagazine

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua "cơn gió ngược"

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

1

Chế độ ăn keto giúp bệnh nhân động kinh kháng thuốc giảm cơn giật

Tiêu & Dùng

2

Tự chủ xăng dầu: “Lá chắn” an ninh năng lượng của Việt Nam

Thị trường

3

Vietjet và SPDB Financial Leasing ký kết thoả thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay Comac

Đầu tư

4

TP. HCM : Nhà đầu tư trình chủ trương dự án Trung tâm hành chính mới tại Thủ Thiêm

Đầu tư

5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc – ASEAN

Tiêu điểm

